Jak wybrać dobry laptop gamingowy?

Dobry laptop gamingowy to rzecz jasna taki, który gwarantuje nam jak najlepszą grafikę, mocny procesor i jak największy RAM. W błędzie jest jednak ten, kto myśli, że na tym można skończyć. Pod uwagę należy bowiem wziąć szereg innych kwestii, w tym m.in. ilość miejsca na dane, parametry ekranu oraz klawiaturę.

Co ma kluczowe znaczenie przy zakupie laptopa gamingowego?

Ile rdzeni powinien posiadać procesor?

Co jest najważniejsze w matrycy?



Karta graficzna

Procesor

Pamięć RAM

Ekran

Miejsce na dane

Bardzo ważne dodatki

Laptop gamingowy dopasowany do potrzeb

Laptop gamingowy to sprzęt, który nie należy do najtańszych. I to jest właśnie jeden z powodów, dla którego decyzja o jego zakupie powinna być przemyślana. Kolejną kwestią jest komfort użytkowania i wydajność. Dobry notebook powinien nam posłużyć kilka lat i zapewniać obsługę nawet najbardziej wymagających tytułów. Musimy przy tym pamiętać, że w świecie gamingu zmiany zachodzą niezwykle szybko.Czym zatem powinien charakteryzować się laptop gamingowy? Oto kilka podpowiedzi.Zdecydowanie najważniejsze znaczenie ma karta graficzna, bo to głównie ona odpowiada za komfort rozgrywki. Na rynku mobilnych kart graficznych od lat w zasadzie panuje NVIDIA i to właśnie na nią powinni zwrócić uwagę gracze. Najlepiej, aby przenośny komputer do gier wyposażony był w najnowszy układ GeForce RTX, który pozwoli na prowadzenie rozgrywki w najwyższych ustawieniach Full HD, a nawet w 4K doprawionej techniką śledzenia promieni w niektórych tytułach. Jeśli natomiast nie dysponujemy odpowiednio wysokim budżetem lub wystarczy nam możliwość grania w mniej wymagające tytuły, warto też zwrócić uwagę na nieco tańsze układy z rodziny GeForce GTX.Drugim najważniejszym elementem laptopa gamingowego jest procesor. Dobry laptop dla gracza powinien być wyposażony w jednostkę możliwie najnowszej generacji, koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na takie parametry, jak częstotliwość taktowania i liczba rdzeni. Wydajny laptop gamingowy powinien posiadać procesor wyposażony w 6, a najlepiej w 8 fizycznych rdzeni. Z kolei w przypadku konstrukcji bardziej budżetowych np. z kartami GTX 1650 Ti wystarczą konstrukcje 4-rdzeniowe z obsługą 8 wątków.Kolejny istotny parametr to pamięć RAM. W przypadku laptopa gamingowego nie warto oszczędzać i lepiej przyjąć zasadę „im więcej, tym lepiej”. Minimum to obecnie 8 GB, ale powoli normą zaczyna stawać się 16 GB. Niektórzy użytkownicy mogą jednak potrzebować jeszcze więcej pamięci, szczęśliwie na rynku istnieją i takie konstrukcje.Dla wielu użytkowników laptopów gamingowych (i nie tylko) kluczowe znaczenie przy wyborze nowego sprzętu ma charakterystyka zastosowanej matrycy. Nieważne, czy jest to 15,6, czy 17,3 cala, ale modele z mniejszym ekranem będą w zasadzie lżejsze. Najważniejsze są parametry zastosowanego ekranu takie jak kontrast, jasność i częstotliwość odświeżania. Szczególnie ostatni parametr jest ważny z punktu widzenia graczy. Można rzec, że panuje tutaj sytuacja podobna do tej z RAM-em, a więc im więcej tym lepiej.Warto zwrócić uwagę na modele z 144 Hz panelami, a w przypadku wyższej półki cenowej na ekrany z odświeżaniem 240 lub 300 Hz. Wyższe odświeżanie zapewni nam płynniejszą rozgrywkę pod warunkiem, że GPU generuje wystarczającą liczbę kl./s. Warto też szukać laptopów ze wsparciem technologii G-Sync, która pozwala zminimalizować mikroprzycięcia lub rwanie obrazu, gdy liczba generowanych kl./s jest niższa niż odświeżanie ekranu.Jeszcze nie tak dawno użytkownicy mieli dylemat pomiędzy tradycyjnym HDD a szybkim SSD, ale aktualnie ten wybór uległ zmianie i pojawiają się pytania o to, jakiej pojemności SSD-ka kupić. W dobie, gdy gry potrafią zająć ponad 100 GB, to dysk o pojemności 512 GB może być po prostu za mały i warto rozważyć modele z 1 TB nośnikiem na dane.W przypadku laptopa gamingowego istotne znaczenie mają też te elementy, na które często nie zwracamy uwagi przy zakupie tradycyjnego notebooka. Jednym z nich jest klawiatura, która w modelu przeznaczonym dla graczy powinna być wyjątkowo ergonomiczna i trwała, bo tylko taka sprawdzi się podczas długiej, intensywnej rozgrywki. Ciekawym rozwiązaniem są stosunkowo rzadkie laptopy z niskoprofilową klawiaturą mechaniczną. Niezbędnym jest też podświetlenie, które zazwyczaj można dowolnie ustawiać w dedykowanym oprogramowaniu.Bardzo istotny w komputerach przeznaczonych do gier jest też wydajny system chłodzenia, na którym nie powinniśmy oszczędzać. Poszukując laptopa gamingowego warto zainteresować się modelami wyposażonymi np. w dodatkowe wentylatory lub przewody chłodzące.Dla wrażeń płynących z gry niezmiernie ważna jest wreszcie jakość dźwięku. Profesjonalny laptop gamingowy powinien dysponować dobrymi głośnikami.Poszukując notebooka gamingowego najlepiej odpowiadającego naszym oczekiwaniom warto też zastanowić się nad tym, jak właściwie będziemy go wykorzystywać. Oprócz oceny podzespołów i innych rozwiązań wykorzystanych w laptopie, istotne jest również to, w jakie gry chcemy grać, jak często i z jaką oprawą wizualną. Do okazjonalnych rozgrywek w mniej wymagające tytuły wystarczy komputer o słabszej specyfikacji.Jeśli jednak zależy nam na profesjonalnym gamingu i wykorzystaniu sprzętu w najnowszych grach, wówczas trzeba będzie zainwestować w sprzęt o możliwie najmocniejszych podzespołach.