Smart home a cyberbezpieczeństwo - na co uważać?

Smart home bez wątpienia może ułatwiać życie, ale źle zabezpieczony staje się łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Zagrożenie jest realne - w ubiegłym roku w Polsce odnotowano ponad 100 tysięcy incydentów cyberbezpieczeństwa. Kamery, zamki czy routery działające w sieci mogą stać się furtką do prywatnych danych. Na szczęście skalę niebezpieczeństwa można znacząco ograniczyć poprzez podejmowanie naprawdę prostych decyzji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego urządzenia smart home są coraz częstszym celem cyberprzestępców?

Jakie błędy użytkownicy najczęściej popełniają przy zakupie sprzętów IoT?

Jak zabezpieczyć domową sieć Wi-Fi przed nieautoryzowanym dostępem?

Jakie podstawowe zasady cyberhigieny zwiększają bezpieczeństwo inteligentnego domu?



Przestępcy w świecie cyfrowym

Bezpieczny inteligentny dom

Cyberprzestępcy zawsze chętnie skorzystają z każdej luki w zabezpieczeniach, żeby wykraść nasze dane lub pozyskać materiały do potencjalnego szantażu. Podstawowe kwestie, takie jak kupno urządzenia znanej marki ze zweryfikowanego źródła, dbanie o aktualizacje czy zmiany domyślnego hasła, mogą im to jednak znacząco utrudnić.



Czasami najprostsze decyzje decydują o najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa – podkreśla Michał Sroka, Head of International Sales w Netatmo.



Kluczowe zasady cyberhigieny

Tylko w ubiegłym roku, które przełożyły się na 103 449 obsłużonych incydentów. To ponad 300 incydentów dziennie, a w dobie możliwości, jakie daje AI,. Jednak cyberprzestępcy nie biorą na cel jedynie posiadaczy laptopów czy smartfonów.Wśród ich zainteresowań znajdują się. Są one coraz bardziej powszechne, a wykrycie infekcji jest niezwykle trudne, ponieważ. Użytkownicy mogą jednak w prosty sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem ataku.Decyzje dotyczące bezpieczeństwa użytkownicy podejmują. Należy wybierać znanych producentów, a także zweryfikować ich podejście do bezpieczeństwa użytkowników. Warto np. zwrócić uwagę, czy dostawca tworzy swoje rozwiązania we współpracy z firmami specjalizującymi się w bezpieczeństwie IT oraz czy komunikacja pomiędzy urządzeniami jest szyfrowana.Niektóre produkty nie wymagają też do prawidłowego działania połączenia z internetem – dotyczy to np. wybranych inteligentnych zamków.Nieznane firmy, które oferują dużo tańsze sprzęty, przeważniepodnoszących bezpieczeństwo.Warto równieżlub u autoryzowanych sprzedawców. To bowiem daje użytkownikom gwarancję, że urządzenie pochodzi ze zweryfikowanego źródła, i niweluje ryzyko infekcji sprzętu poprzez zewnętrzną ingerencję.Należy teżdołączoną do opakowania, szczególnie jeżeli produkt jest zabezpieczony hasłem. Należy je bowiem jak najszybciej zmienić, żebypo wpisaniu domyślnego kodu. Warto również pomyśleć o zastosowaniu, jeżeli jesteśmy w domu. Jest to najtańsze i najskuteczniejsze rozwiązanie, umożliwiające ochronę prywatności.Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia odpowiedniego dbania o codzienne bezpieczeństwo cyfrowe.do urządzenia sieciowego jest dobrym początkiem, jednak należy pamiętać również o innych elementach.Przykładowo, dobrze jestaby nie mogły się do niej podłączyć żadne nieautoryzowane urządzenia.Kolejnym elementem jest. Nowsze wersje usuwają potencjalne luki bezpieczeństwa, tym samym zmniejszając ryzyko powodzenia cyberataku, dlatego też warto włączyć automatyczne aktualizacje tam, gdzie jest dostępna taka opcja. Dobrym pomysłem będzie również, które – choć wygodne – stwarza wiele luk w cyfrowej obronie.Warto również zadbać o. Dzięki temu osoby, które zapraszamy do siebie, będą mogły skorzystać z dostępu do internetunaszej głównej sieci. Należy również mieć się na baczności podczas korzystania z poczty i komunikatorów internetowych.Niejednokrotnieprowadzące do specjalnie spreparowanych stron, które. Dlatego też nie należy korzystać z linków z nieznanych źródeł i zalecane jest skorzystanie z, które skanuje zawartość stron internetowych i blokuje potencjalnie szkodliwe połączenia.