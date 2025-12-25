Smart home a cyberbezpieczeństwo - na co uważać?
2025-12-25 00:03
Smart home a cyberbezpieczeństwo © fot. mat. prasowe
Smart home bez wątpienia może ułatwiać życie, ale źle zabezpieczony staje się łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Zagrożenie jest realne - w ubiegłym roku w Polsce odnotowano ponad 100 tysięcy incydentów cyberbezpieczeństwa. Kamery, zamki czy routery działające w sieci mogą stać się furtką do prywatnych danych. Na szczęście skalę niebezpieczeństwa można znacząco ograniczyć poprzez podejmowanie naprawdę prostych decyzji.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego urządzenia smart home są coraz częstszym celem cyberprzestępców?
- Jakie błędy użytkownicy najczęściej popełniają przy zakupie sprzętów IoT?
- Jak zabezpieczyć domową sieć Wi-Fi przed nieautoryzowanym dostępem?
- Jakie podstawowe zasady cyberhigieny zwiększają bezpieczeństwo inteligentnego domu?
Przestępcy w świecie cyfrowym
Tylko w ubiegłym roku CERT Polska odnotował 600 990 zgłoszeń, które przełożyły się na 103 449 obsłużonych incydentów. To ponad 300 incydentów dziennie, a w dobie możliwości, jakie daje AI, liczba ta będzie się tylko zwiększać. Jednak cyberprzestępcy nie biorą na cel jedynie posiadaczy laptopów czy smartfonów.
Wśród ich zainteresowań znajdują się również sprzęty pracujące w ramach systemu inteligentnego domu. Są one coraz bardziej powszechne, a wykrycie infekcji jest niezwykle trudne, ponieważ zaatakowane urządzenie często nie wykazuje zmian w standardowym działaniu. Użytkownicy mogą jednak w prosty sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem ataku.
Bezpieczny inteligentny dom
Decyzje dotyczące bezpieczeństwa użytkownicy podejmują już na etapie swoich decyzji zakupowych. Należy wybierać znanych producentów, a także zweryfikować ich podejście do bezpieczeństwa użytkowników. Warto np. zwrócić uwagę, czy dostawca tworzy swoje rozwiązania we współpracy z firmami specjalizującymi się w bezpieczeństwie IT oraz czy komunikacja pomiędzy urządzeniami jest szyfrowana.
Niektóre produkty nie wymagają też do prawidłowego działania połączenia z internetem – dotyczy to np. wybranych inteligentnych zamków.
Nieznane firmy, które oferują dużo tańsze sprzęty, przeważnie nie stosują podobnych zabezpieczeń oraz nie zapewniają aktualizacji podnoszących bezpieczeństwo.
Warto również kupować bezpośrednio od producenta lub u autoryzowanych sprzedawców. To bowiem daje użytkownikom gwarancję, że urządzenie pochodzi ze zweryfikowanego źródła, i niweluje ryzyko infekcji sprzętu poprzez zewnętrzną ingerencję.
Należy też zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania, szczególnie jeżeli produkt jest zabezpieczony hasłem. Należy je bowiem jak najszybciej zmienić, żeby cyberprzestępca nie miał możliwości uzyskania łatwego dostępu po wpisaniu domyślnego kodu. Warto również pomyśleć o zastosowaniu fizycznej przesłony na kamerę, jeżeli jesteśmy w domu. Jest to najtańsze i najskuteczniejsze rozwiązanie, umożliwiające ochronę prywatności.
Cyberprzestępcy zawsze chętnie skorzystają z każdej luki w zabezpieczeniach, żeby wykraść nasze dane lub pozyskać materiały do potencjalnego szantażu. Podstawowe kwestie, takie jak kupno urządzenia znanej marki ze zweryfikowanego źródła, dbanie o aktualizacje czy zmiany domyślnego hasła, mogą im to jednak znacząco utrudnić.
Czasami najprostsze decyzje decydują o najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa – podkreśla Michał Sroka, Head of International Sales w Netatmo.
Kluczowe zasady cyberhigieny
Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia odpowiedniego dbania o codzienne bezpieczeństwo cyfrowe. Zmiana hasła dostępu do urządzenia sieciowego jest dobrym początkiem, jednak należy pamiętać również o innych elementach.
Przykładowo, dobrze jest ustawić hasło i szyfrowanie (najlepiej w standardzie WPA3 lub WPA2-AES) swojej sieci Wi-Fi aby nie mogły się do niej podłączyć żadne nieautoryzowane urządzenia.
Kolejnym elementem jest aktualizacja oprogramowania routera oraz innych urządzeń podłączonych do sieci. Nowsze wersje usuwają potencjalne luki bezpieczeństwa, tym samym zmniejszając ryzyko powodzenia cyberataku, dlatego też warto włączyć automatyczne aktualizacje tam, gdzie jest dostępna taka opcja. Dobrym pomysłem będzie również wyłączenie połączenia WPS, które – choć wygodne – stwarza wiele luk w cyfrowej obronie.
Warto również zadbać o przygotowanie i zabezpieczenie gościnnej sieci Wi-Fi. Dzięki temu osoby, które zapraszamy do siebie, będą mogły skorzystać z dostępu do internetu bez poznawania hasła i nazwy naszej głównej sieci. Należy również mieć się na baczności podczas korzystania z poczty i komunikatorów internetowych.
Niejednokrotnie cyberprzestępcy rozsyłają linki prowadzące do specjalnie spreparowanych stron, które wyłudzają dane lub instalują złośliwe oprogramowanie. Dlatego też nie należy korzystać z linków z nieznanych źródeł i zalecane jest skorzystanie z oprogramowania antywirusowego , które skanuje zawartość stron internetowych i blokuje potencjalnie szkodliwe połączenia.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
