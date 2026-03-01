Praca hybrydowa a wyniki biznesowe. Dlaczego 50% firm traci efektywność i jak temu zapobiec?

Praca hybrydowa stała się standardem, ale ponad 50% firm doświadcza jej negatywnych skutków, takich jak spadek efektywności, osłabienie zaangażowania i pogorszenie komunikacji. Eksperci Colliers zidentyfikowali trzy "choroby hybrydowe" - apatiozę organizacyjną, rozprosz złośliwy i dur efektywnościowy. Jak je rozpoznać i jakie działania mogą pomóc w ich zapobieganiu?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najczęstsze negatywne skutki pracy hybrydowej, takie jak apatioza organizacyjna, rozprosz złośliwy i dur efektywnościowy.

Jak rozpoznać symptomy chorób hybrydowych i jakie działania mogą pomóc w ich zapobieganiu.

Dlaczego aktywne zarządzanie informacją o dostępności pracowników i promowanie zdrowych nawyków są kluczowe dla utrzymania zaangażowania.

Jak rola liderów wpływa na spójność zespołów i efektywność organizacji w modelu hybrydowym.

Jakie dobre praktyki pomagają firmom utrzymać efektywność i unikać problemów związanych z pracą hybrydową.

Analiza wyników badania „Hybrid and Beyond” pokazuje, że trudności w organizacjach pracujących hybrydowo nie występują incydentalnie. Mają tendencję do pojawiania się pakietami, tworząc zestawy symptomów przypominających choroby organizacyjne.



Zidentyfikowaliśmy trzy takie zjawiska, którym nadaliśmy nazwy jednostkek chorobowych: apatioza organizacyjna, dur efektywnościowy oraz rozprosz złośliwy. W kolejnym etapie przeanalizowaliśmy różne obszary funkcjonowania, porównując działania podejmowane przez firmy wykazujące symptomy tych chorób z praktykami stosowanymi w organizacjach, w których takie objawy nie występują. Dzięki temu mogliśmy wskazać dobre praktyki pracy hybrydowej – mówi Dorota Osiecka, Partner, Colliers Define.

Gdy zaangażowanie pracowników słabnie, czyli apatioza organizacyjna

Równie istotna okazuje się także promocja zdrowych nawyków, na przykład poprzez zajęcia sportowe czy realizowane w biurze programy fitness. Aż 75 proc. organizacji niewykazujących oznak apatiozy promuje zdrowe nawyki i inicjatywy sprzyjające nieformalnym interakcjom, podczas gdy wśród firm zmagających się z apatiozą robi to jedynie 48 proc. Biuro w takich organizacjach pełni rolę przestrzeni budowania relacji i energii zespołowej, a nie wyłącznie miejsca realizacji zadań – mówi Karolina Dudek, Associate Director, People & Places Advisory, Colliers Define.

Rozprosz złośliwy – izolacja zespołów wpływa na efektywność organizacji

Badania pokazują, że odporność na rozprosz jest w dużej mierze zależna od roli liderów. To oni odpowiadają za utrzymanie spójności celów organizacyjnych i za to, aby zespoły rozproszone – w tym hybrydowe – nie działały w izolacji. Organizacje skutecznie przeciwdziałające temu zjawisku inwestują w rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zespołami elastycznymi. 57% firm wolnych od symptomów rozproszu zapewnia liderom systemowe wsparcie w tym obszarze, podczas gdy w organizacjach z objawami rozproszu odsetek ten wynosi jedynie 34% – wyjaśnia Grzegorz Rajca, Associate Director, People & Places Advisory, Colliers Define.

Podstępny wróg produktywności, czyli dur efektywnościowy

Leczyć czy zapobiegać?

Praca hybrydowa sama w sobie nie jest ani receptą na sukces, ani źródłem problemów. Stała się po prostu nowym standardem organizacji pracy, który – w zależności od tego, jak został zaprojektowany i wdrożony – może realnie wspierać efektywność firm albo stopniowo ją osłabiać. 94% firm uczestniczących w cyklicznych badaniach „Hybrid and Beyond” realizowanych przez Colliers Define funkcjonuje w trybie pracy hybrydowej, a nawet co druga organizacja doświadcza dziś symptomów chorób hybrydowych.Spadek efektywności zespołowej, osłabienie zaangażowania lub pogorszenie przepływu informacji to tylko niektóre z objawów i jednocześnie wyzwań, które pojawiły się po wdrożeniu modelu hybrydowego. Tam, gdzie hybryda została wprowadzona bez redefinicji procesów, ról liderów i środowiska pracy, zaczęły ujawniać się charakterystyczne problemy, które dziś coraz częściej obserwują zarówno zarządy, zespoły HR, jak i sami pracownicy.Jak wynika z badania Colliers, 51% respondentów jest zdania, że praca zdalna miała negatywny wpływ na przepływ informacji na poziomie operacyjnym, 37% firm nie ma zdefiniowanych kluczowych kanałów komunikacji, 44% nie ma wdrożonych zasad zapewniających odpowiednią higienę spotkań hybrydowych, a 66% nie wprowadziło praktyk i reguł związanych z komunikacją asynchroniczną.Eksperci Colliers podkreślają, że każda z tych chorób jest w istocie zestawem zaostrzonych problemów, które często istniały już wcześniej w czasach powszechnej pracy stacjonarnej w biurze. Hybryda je spotęgowała lub wyostrzyła ich widoczność.Apatioza organizacyjna rozwija się powoli, często niezauważenie. Zespoły formalnie funkcjonują, zadania są realizowane, ale zanika poczucie wspólnoty, a zaangażowanie pracowników słabnie. W organizacjach dotkniętych apatiozą pojawiają się trudności w bieżącym zarządzaniu zespołami, maleje inicjatywa oddolna.Analiza praktyk firm, które skutecznie unikają tego zjawiska, pokazuje, że kluczowe znaczenie ma aktywne zarządzanie informacją o dostępności pracowników oraz świadome tworzenie okazji do spotkań na żywo. W 57 proc. organizacji wolnych od symptomów apatiozy pracownicy dokładnie wiedzą, kto i kiedy pracuje zdalnie, a kto jest obecny w biurze. Natomiast w firmach dotkniętych tym problemem odsetek ten spada do 26 proc.Rozprosz złośliwy nie atakuje pojedynczych pracowników, lecz interakcje między nimi. W konsekwencji firma przestaje funkcjonować jak spójny ekosystem i zaczyna przypominać archipelag oddzielonych od siebie wysepek. Choroba ta uszkadza procesy, których skuteczne działanie opiera się właśnie na sieci powiązań organizacyjnych.Typowe objawy rozproszu obejmują pogorszenie przepływu informacji w organizacji, problemy w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników, osłabienie współpracy między zespołami oraz erozję kultury organizacyjnej. Szczególnie dotkliwe są konsekwencje dla procesów rozwojowych i współpracy międzydziałowej, gdzie brak wspólnej wizji i ograniczona wymiana wiedzy utrudniają realizację strategicznych celów.Równie ważne są regularne spotkania i sesje zespołowe – 72% firm wolnych od symptomów rozproszu regularnie je organizuje, w przeciwieństwie do 51% firm, które nie kładą na ten aspekt nacisku i borykają się z objawami rozproszu.Prostą i skuteczną profilaktyką rozproszu jest również zapewnienie odpowiedniej ilości czasu na spotkania i interakcje. Spotkania indywidualne, interaktywne sesje zespołowe realizowane w biurze, a nawet zarezerwowana na stałe przestrzeń w kalendarzu na telekonferencję, podczas której omawiamy kluczowe sukcesy i wyzwania minionego tygodnia – te proste działania mogą stanowić skuteczną szczepionkę na rozprosz złośliwy.Najtrudniejszym do zdiagnozowania problemem jest dur efektywnościowy. Pojawia się rzadziej, ale jego skutki są szczególnie dotkliwe. W organizacjach borykających się z tym zjawiskiem pracownicy często utrzymują wysoką efektywność indywidualną, podczas gdy efektywność zespołowa i wyniki całej firmy zaczynają spadać. Intensywna komunikacja, nadmiar spotkań, mikrozarządzanie i przebodźcowanie informacyjne tworzą iluzję produktywności, pod którą kryje się realna utrata synergii.Analiza danych wskazuje, że jednym z istotnych czynników ograniczających ryzyko duru jest odpowiednio zaprojektowane środowisko pracy. Organizacje odporne na to zjawisko częściej dostosowały swoje biura do realiów hybrydowych (58%), redukując niewykorzystane stanowiska, wprowadzając współdzielenie biurek (65%). Zaś wśród organizacji wykazujących symptomy duru odsetek ten wynosi kolejno 39% oraz 44%.Choroby nie są nieuniknionym kosztem pracy hybrydowej. Można im skutecznie zapobiegać, pod warunkiem, że hybryda jest traktowana jako świadomie zaprojektowany model operacyjny, a nie kompromis między biurem a pracą zdalną. Firmy, które dziś radzą sobie najlepiej, inwestują w rozwój kompetencji liderów, dbają o jakość relacji i komunikacji, a także o środowisko pracy dopasowane do nowej rzeczywistości. To właśnie te elementy stanowią swoistą szczepionkę, pozwalającą organizacjom utrzymać tempo w pełnym wyzwań świecie pracy hybrydowej.