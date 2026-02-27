eGospodarka.pl
Samsung Galaxy S26 - specyfikacja, cena i funkcje AI. Co oferuje nowa seria?

2026-02-27

Samsung Galaxy S26 - specyfikacja, cena i funkcje AI. Co oferuje nowa seria?

Seria Samsung Galaxy S26 © fot. mat. prasowe

Samsung zaprezentował serię Galaxy S26, obejmującą modele Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. To trzecia generacja smartfonów Galaxy rozwijana z szerokim wykorzystaniem rozwiązań Galaxy AI. Producent deklaruje, że funkcje oparte na sztucznej inteligencji mają ograniczać liczbę czynności potrzebnych do wykonania codziennych zadań – od organizacji planu dnia i wyszukiwania informacji po rejestrowanie oraz edytowanie treści. Nowe urządzenia wykonują część operacji w tle, umożliwiając użytkownikowi skupienie się na efekcie końcowym.

Wydajność i podzespoły


Seria Galaxy S26 została wyposażona w nowy, dedykowany chipset oraz rozwiązania związane z zarządzaniem energią i temperaturą. W modelu Galaxy S26 Ultra zastosowano procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Według danych producenta wydajność CPU wzrosła do 19%, NPU do 39%, a GPU do 24% względem poprzedniej generacji. Ma to przekładać się na sprawniejsze działanie przy jednoczesnym korzystaniu z wielu aplikacji, obsłudze funkcji AI oraz podczas grania.
Seria Galaxy S26
fot. mat. prasowe

Seria Galaxy S26

Seria Galaxy S26 charakteryzuje się stylistyką ujednoliconą we wszystkich modelach

Zmieniono również konstrukcję komory chłodzącej – materiał termoprzewodzący obejmuje większą powierzchnię procesora, co ma poprawić odprowadzanie ciepła podczas intensywnego użytkowania, np. nagrywania wideo czy pracy wielozadaniowej.
Samsung Galaxy S26 - aparat
fot. mat. prasowe

Samsung Galaxy S26 - aparat

Ulepszony pakiet Asystenta zdjęć pozwala wprowadzać zmiany za pomocą prostych komend

Galaxy S26 Ultra obsługuje funkcję Superszybkiego Ładowania 3.0. Producent informuje, że poziom 75% baterii można osiągnąć w około 30 minut.

W zakresie wyświetlania zastosowano funkcję ProScaler, odpowiadającą za poprawę skalowania obrazu, oraz udoskonaloną technologię Digital Natural Image, która zwiększa precyzję przetwarzania kolorów względem poprzedniej generacji.
Samsung Galaxy S26 - pełna kolorystyka
fot. mat. prasowe

Samsung Galaxy S26 - pełna kolorystyka

Dostępność kolorów zależy od kraju i dystrybutora

System aparatów i narzędzia edycyjne


W modelu Galaxy S26 Ultra zastosowano jaśniejsze przysłony, co ma poprawić jakość zdjęć w słabym oświetleniu. Ulepszono tryb nocnego nagrywania wideo (Nightography Video) oraz stabilizację Super Steady, dodając opcję blokady poziomej kadru.
Nightography Video
fot. mat. prasowe

Nightography Video

Ulepszony tryb nocnego nagrywania (Nightography Video)[viii] zapewnia wyraźny i żywy obraz

Układ AI ISP obejmuje także aparat przedni, co – według producenta – ma zapewnić bardziej naturalne odwzorowanie odcieni skóry i lepszą szczegółowość w zróżnicowanym oświetleniu. Galaxy S26 Ultra obsługuje również standard Advanced Professional Video, umożliwiający wydajną kompresję materiału wideo przy zachowaniu wysokiej jakości.

Funkcja Photo Assist pozwala edytować zdjęcia za pomocą komend tekstowych, m.in. zmieniać scenerię, dodawać elementy czy usuwać wybrane obiekty. Edycja może być przeglądana krok po kroku, z możliwością cofania zmian.

Pakiet Creative Studio umożliwia generowanie grafik na podstawie szkicu, zdjęcia lub opisu, a następnie ich dalszą modyfikację.

Wbudowany Skaner Dokumentów automatycznie usuwa zniekształcenia, takie jak zagięcia czy cienie, oraz pozwala łączyć wiele obrazów w jeden plik PDF.
Samsung Galaxy S26+
fot. mat. prasowe

Samsung Galaxy S26+

Długość przekątnej wyświetlacza smartfonu Galaxy S26 wynosi 6,3 cala w pełnym prostokącie i 6,1 cala po uwzględnieniu zaokrągleń narożników, natomiast w Galaxy S26+ odpowiednio 6,7 i 6,5 cala

Funkcje Galaxy AI


Rozwiązania Galaxy AI w serii S26 działają w oparciu o kontekst użytkownika. Funkcja Now Nudge wyświetla sugestie związane z bieżącymi działaniami, np. proponuje zdjęcia do udostępnienia lub wskazuje potencjalne konflikty w kalendarzu.

Widżet Now Brief prezentuje spersonalizowane informacje, takie jak przypomnienia czy rekomendacje playlist.

Ulepszona funkcja Circle to Search umożliwia rozpoznawanie wielu obiektów jednocześnie w obrębie jednego obrazu. Seria Galaxy S26 integruje także agentów AI, w tym Bixby, Gemini oraz Perplexity, pozwalając na wykonywanie poleceń głosowych i realizowanie wieloetapowych zadań między aplikacjami.

Rozwiązania związane z prywatnością i bezpieczeństwem


Galaxy S26 Ultra został wyposażony w ekran z funkcją Privacy Display, która ogranicza widoczność treści dla osób patrzących pod kątem. Funkcja może być aktywowana ręcznie lub dla wybranych aplikacji. Użytkownik ma możliwość dostosowania poziomu ochrony, w tym ograniczenia widoczności powiadomień (Partial Screen Privacy) lub włączenia trybu maksymalnej ochrony bocznej.
Galaxy S26 Ultra - prywatność
fot. mat. prasowe

Galaxy S26 Ultra - prywatność

Galaxy S26 Ultra wprowadza prywatność na poziomie pikseli dzięki pierwszemu w branży mobilnej ekranowi z funkcją Privacy Display

Funkcja Call Screening analizuje połączenia od nieznanych numerów i przedstawia ich podsumowanie. Privacy Alerts informuje o próbach uzyskania dostępu do wrażliwych danych przez aplikacje z uprawnieniami administratora.

Album Prywatny umożliwia ukrywanie wybranych zdjęć i filmów bez tworzenia osobnego folderu. Producent rozszerzył także zastosowanie kryptografii postkwantowej (PQC) w procesach systemowych, w tym weryfikacji oprogramowania.

Aktualizacje platformy Knox Matrix obejmują szyfrowanie end-to-end wybranych transferów danych oraz funkcję monitorowania stanu zabezpieczeń urządzeń w ekosystemie. Rozwiązania te współpracują z platformą Samsung Knox oraz modułem Knox Vault, który izoluje poufne dane na poziomie sprzętowym.

Producent deklaruje siedem lat aktualizacji zabezpieczeń dla serii Galaxy S26.

Integracja z akcesoriami i dostępność


Seria Galaxy S26 współpracuje z nową generacją słuchawek Galaxy Buds4, umożliwiając obsługę wybranych funkcji za pomocą komend głosowych oraz gestów głowy w modelu Buds4 Pro.
Słuchawki Galaxy Buds4
fot. mat. prasowe

Słuchawki Galaxy Buds4

Dopełnieniem smartfonów Galaxy S26 jest nowa seria słuchawek dousznych Galaxy Buds4

Modele Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra są dostępne w przedsprzedaży od 25 lutego. Wspólne warianty kolorystyczne obejmują m.in. kobaltowy fiolet, biel, czerń i błękit, a wybrane odcienie są oferowane wyłącznie w sprzedaży internetowej.

Opcjonalny pakiet Samsung Care+ zapewnia dodatkową ochronę serwisową urządzenia.

