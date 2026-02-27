Samsung Galaxy S26 - specyfikacja, cena i funkcje AI. Co oferuje nowa seria?

Samsung zaprezentował serię Galaxy S26, obejmującą modele Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. To trzecia generacja smartfonów Galaxy rozwijana z szerokim wykorzystaniem rozwiązań Galaxy AI. Producent deklaruje, że funkcje oparte na sztucznej inteligencji mają ograniczać liczbę czynności potrzebnych do wykonania codziennych zadań – od organizacji planu dnia i wyszukiwania informacji po rejestrowanie oraz edytowanie treści. Nowe urządzenia wykonują część operacji w tle, umożliwiając użytkownikowi skupienie się na efekcie końcowym.

Wydajność i podzespoły

System aparatów i narzędzia edycyjne

Długość przekątnej wyświetlacza smartfonu Galaxy S26 wynosi 6,3 cala w pełnym prostokącie i 6,1 cala po uwzględnieniu zaokrągleń narożników, natomiast w Galaxy S26+ odpowiednio 6,7 i 6,5 cala

Funkcje Galaxy AI

Rozwiązania związane z prywatnością i bezpieczeństwem

Galaxy S26 Ultra wprowadza prywatność na poziomie pikseli dzięki pierwszemu w branży mobilnej ekranowi z funkcją Privacy Display

Integracja z akcesoriami i dostępność