Smartfon z AI dla każdego? Samsung Galaxy A07 5G oficjalnie

Sztuczna inteligencja bez flagowej ceny? Samsung przekonuje, że to możliwe. Wraz z nowym Samsungiem Galaxy A07 5G w ręce użytkowników trafiają narzędzia AI znane z droższych modeli, w tym m.in. Google Gemini i Circle to Search. To kolejny krok w stronę "demokratyzacji AI" w smartfonach. Samsung stawia na również wydajną baterię 6000 mAh i wzmocnioną konstrukcję.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie funkcje AI oferuje Samsung Galaxy A07 5G i jak działa Gemini oraz Circle to Search?

Co wyróżnia baterię 6000 mAh i ekran 6,7 cala 120 Hz?

Jakie zabezpieczenia i wsparcie aktualizacyjne zapewnia producent?

Kiedy i w jakich wersjach kolorystycznych smartfon trafi do sprzedaży?

Co wyróżnia Galaxy A07 5G?



Bateria:

Wyświetlacz:

Konstrukcja:

Aparat:

Wsparcie aktualizacyjne i zabezpieczenia:

Dostępność

Galaxy A07 5G umożliwia uruchomienie asystenta Gemini za pomocą przycisku bocznego. Narzędzie obsługuje polecenia w aplikacjach Galaxy oraz w wybranych aplikacjach zewnętrznych. Funkcja Gemini Live pozwala prowadzić rozmowę w trybie konwersacyjnym, natomiast Circle to Search umożliwia wyszukiwanie informacji na podstawie elementów widocznych na ekranie, takich jak obraz, tekst czy utwór muzyczny.Akumulator o pojemności 6000 mAh ma o 120% większą pojemność względem poprzedniej generacji. Producent deklaruje możliwość długotrwałego korzystania z urządzenia bez konieczności częstego ładowania.Smartfon wyposażono w 6,7-calowy ekran edge-to-edge z częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Szczytowa jasność w trybie wysokiej jasności wynosi do 800 nitów. Zastosowano automatyczną regulację jasności.Model posiada certyfikat IP54, potwierdzający odporność na kurz i zachlapanie w warunkach laboratoryjnych. Tylny panel wykonano z polimerowego kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym, który – według producenta – jest lżejszy i bardziej wytrzymały od materiału zastosowanego w poprzednim modelu.Galaxy A07 5G wyposażono w podwójny aparat tylny 50 MP + 2 MP oraz przedni aparat 8 MP do zdjęć i wideorozmów.Producent deklaruje do sześciu lat aktualizacji systemu operacyjnego oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń. Urządzenie korzysta z platformy Samsung Knox Vault. Zaimplementowano również funkcje zabezpieczenia przed kradzieżą oraz automatycznego blokowania.Samsung Galaxy A07 5G będzie dostępny w wybranych regionach od 30 stycznia w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, jasnofioletowej i jasnozielonej.