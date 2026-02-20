Smartfon z AI dla każdego? Samsung Galaxy A07 5G oficjalnie
2026-02-20 00:10
Samsung Galaxy A07 5G oficjalnie © fot. mat. prasowe
Sztuczna inteligencja bez flagowej ceny? Samsung przekonuje, że to możliwe. Wraz z nowym Samsungiem Galaxy A07 5G w ręce użytkowników trafiają narzędzia AI znane z droższych modeli, w tym m.in. Google Gemini i Circle to Search. To kolejny krok w stronę "demokratyzacji AI" w smartfonach. Samsung stawia na również wydajną baterię 6000 mAh i wzmocnioną konstrukcję.
Galaxy A07 5G umożliwia uruchomienie asystenta Gemini za pomocą przycisku bocznego. Narzędzie obsługuje polecenia w aplikacjach Galaxy oraz w wybranych aplikacjach zewnętrznych. Funkcja Gemini Live pozwala prowadzić rozmowę w trybie konwersacyjnym, natomiast Circle to Search umożliwia wyszukiwanie informacji na podstawie elementów widocznych na ekranie, takich jak obraz, tekst czy utwór muzyczny.
fot. mat. prasowe
Samsung Galaxy A07 5G - zieleń
Co wyróżnia Galaxy A07 5G?
Bateria:
Akumulator o pojemności 6000 mAh ma o 120% większą pojemność względem poprzedniej generacji. Producent deklaruje możliwość długotrwałego korzystania z urządzenia bez konieczności częstego ładowania.
Wyświetlacz:
Smartfon wyposażono w 6,7-calowy ekran edge-to-edge z częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Szczytowa jasność w trybie wysokiej jasności wynosi do 800 nitów. Zastosowano automatyczną regulację jasności.
fot. mat. prasowe
Samsung Galaxy A07 5G - fiolet
Konstrukcja:
Model posiada certyfikat IP54, potwierdzający odporność na kurz i zachlapanie w warunkach laboratoryjnych. Tylny panel wykonano z polimerowego kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym, który – według producenta – jest lżejszy i bardziej wytrzymały od materiału zastosowanego w poprzednim modelu.
Aparat:
Galaxy A07 5G wyposażono w podwójny aparat tylny 50 MP + 2 MP oraz przedni aparat 8 MP do zdjęć i wideorozmów.
Wsparcie aktualizacyjne i zabezpieczenia:
Producent deklaruje do sześciu lat aktualizacji systemu operacyjnego oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń. Urządzenie korzysta z platformy Samsung Knox Vault. Zaimplementowano również funkcje zabezpieczenia przed kradzieżą oraz automatycznego blokowania.
Dostępność
Samsung Galaxy A07 5G będzie dostępny w wybranych regionach od 30 stycznia w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, jasnofioletowej i jasnozielonej.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
