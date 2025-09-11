Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max © wygenerowane przez AI

Google ogłosił wprowadzenie dwóch przełomowych funkcji AI w Google Ads - Asset Studio oraz AI Max - które zrewolucjonizują przygotowanie i optymalizację reklam online. Asset Studio, wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję, pozwala tworzyć i testować atrakcyjne materiały reklamowe w kilku sekund, natomiast AI Max umożliwia błyskawiczną optymalizację kampanii dzięki zaawansowanym analizom danych. Oba rozwiązania mają wspierać reklamodawców w osiąganiu lepszych wyników oraz skracać czas przygotowania skutecznych kreacji reklamowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak Google Ads wykorzystuje generatywną AI do szybszego tworzenia i testowania reklam.

Jak działa Asset Studio – narzędzie do automatycznego generowania zdjęć, grafik i wideo z wykorzystaniem AI.

Czym jest AI Max i w jaki sposób wspiera optymalizację kampanii reklamowych poprzez analizy danych i automatyzację procesów.

Jak nowe funkcje pomagają reklamodawcom osiągać lepsze wyniki, oszczędzać czas i zachować spójność materiałów reklamowych.

Prostsze tworzenie kreacji w Asset Studio

Tworzenie zdjęć lifestyle'owych – przekształcanie pojedynczych zdjęć produktów w atrakcyjne angażujące fotografie, które pokazują produkt w użyciu. Wystarczy przesłać zdjęcie produktu, na przykład kurtki, z promptem “Academy Brand's Conrad Jacket”, a następnie podać opis sceny, np. "młody mężczyzna spacerujący w parku", by wygenerować grafikę, na której model będzie nosił dany produkt w wybranej scenerii, z zachowaniem kluczowych detalów stroju.

– przekształcanie pojedynczych zdjęć produktów w atrakcyjne angażujące fotografie, które pokazują produkt w użyciu. Wystarczy przesłać zdjęcie produktu, na przykład kurtki, z promptem “Academy Brand's Conrad Jacket”, a następnie podać opis sceny, np. "młody mężczyzna spacerujący w parku", by wygenerować grafikę, na której model będzie nosił dany produkt w wybranej scenerii, z zachowaniem kluczowych detalów stroju. Zbiorcze przetwarzanie obrazów – błyskawiczną zmianę scenerii i dodawanie obiektów nawet na 100 zdjęciach jednocześnie. Wystarczy przesłać zdjęcie produktu, np. zabawki “Pierre the Penguin z The Woobles”, a następnie wybrać nową scenerię (np. zimową krainę) i dodać obiekty (np. sanki), by otrzymać atrakcyjne kreacje.

– błyskawiczną zmianę scenerii i dodawanie obiektów nawet na 100 zdjęciach jednocześnie. Wystarczy przesłać zdjęcie produktu, np. zabawki “Pierre the Penguin z The Woobles”, a następnie wybrać nową scenerię (np. zimową krainę) i dodać obiekty (np. sanki), by otrzymać atrakcyjne kreacje. Tworzenie wideo na podstawie tekstu i obrazów – szybkie przekształcenie kilku obrazów, logo i opisów tekstowych w dynamiczne materiały wideo.

– szybkie przekształcenie kilku obrazów, logo i opisów tekstowych w dynamiczne materiały wideo. Wizualizacja reklam z Ad Preview – podgląd reklamy w różnych formatach i kanałach oraz wygenerowanie jej unikalnego linku do wysłania innym, co pozwala na weryfikację całej kreacji przed publikacją. Dzięki temu można zyskać pewność co do wyglądu i działania reklamy przed jej publikacją.

Asset Studio - podgląd reklam Wizualizacja reklam z Ad Preview dostępna w ramach Asset Studio umożliwia podgląd reklamy w różnych formatach i kanałach oraz wygenerowanie jej unikalnego linku do wysłania innym, co pozwala na weryfikację całej kreacji przed publikacją.

AI Max – jedno kliknięcie, by zoptymalizować kampanię