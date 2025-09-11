eGospodarka.pl
Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

2025-09-11 13:59

Nowe funkcje AI w Google Ads. Szybsze tworzenie i optymalizacja reklam dzięki Asset Studio i AI Max

© wygenerowane przez AI

Google ogłosił wprowadzenie dwóch przełomowych funkcji AI w Google Ads - Asset Studio oraz AI Max - które zrewolucjonizują przygotowanie i optymalizację reklam online. Asset Studio, wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję, pozwala tworzyć i testować atrakcyjne materiały reklamowe w kilku sekund, natomiast AI Max umożliwia błyskawiczną optymalizację kampanii dzięki zaawansowanym analizom danych. Oba rozwiązania mają wspierać reklamodawców w osiąganiu lepszych wyników oraz skracać czas przygotowania skutecznych kreacji reklamowych.

Przeczytaj także: Google testuje AI, które dzwoni do firm. Zmiany w kampaniach Performance Max i raportach Google Ads

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak Google Ads wykorzystuje generatywną AI do szybszego tworzenia i testowania reklam.
  • Jak działa Asset Studio – narzędzie do automatycznego generowania zdjęć, grafik i wideo z wykorzystaniem AI.
  • Czym jest AI Max i w jaki sposób wspiera optymalizację kampanii reklamowych poprzez analizy danych i automatyzację procesów.
  • Jak nowe funkcje pomagają reklamodawcom osiągać lepsze wyniki, oszczędzać czas i zachować spójność materiałów reklamowych.

Prostsze tworzenie kreacji w Asset Studio


Asset Studio w Google Ads, w samą porę przed sezonem świątecznym, zostało wzbogacone o narzędzia generatywnej AI od Google, które usprawniają proces tworzenia, testowania i udostępniania materiałów wizualnych. Nowe funkcje pozwolą marketerom w zaledwie kilka sekund tworzyć atrakcyjne materiały wizualne, dostosowane do wizerunku marki i gotowe do użycia w różnych kanałach.

Nowe możliwości obejmują:
  • Tworzenie zdjęć lifestyle'owych – przekształcanie pojedynczych zdjęć produktów w atrakcyjne angażujące fotografie, które pokazują produkt w użyciu. Wystarczy przesłać zdjęcie produktu, na przykład kurtki, z promptem “Academy Brand's Conrad Jacket”, a następnie podać opis sceny, np. "młody mężczyzna spacerujący w parku", by wygenerować grafikę, na której model będzie nosił dany produkt w wybranej scenerii, z zachowaniem kluczowych detalów stroju.
  • Zbiorcze przetwarzanie obrazów – błyskawiczną zmianę scenerii i dodawanie obiektów nawet na 100 zdjęciach jednocześnie. Wystarczy przesłać zdjęcie produktu, np. zabawki “Pierre the Penguin z The Woobles”, a następnie wybrać nową scenerię (np. zimową krainę) i dodać obiekty (np. sanki), by otrzymać atrakcyjne kreacje.
  • Tworzenie wideo na podstawie tekstu i obrazów – szybkie przekształcenie kilku obrazów, logo i opisów tekstowych w dynamiczne materiały wideo.
  • Wizualizacja reklam z Ad Preview – podgląd reklamy w różnych formatach i kanałach oraz wygenerowanie jej unikalnego linku do wysłania innym, co pozwala na weryfikację całej kreacji przed publikacją. Dzięki temu można zyskać pewność co do wyglądu i działania reklamy przed jej publikacją.

Asset Studio - podgląd reklam
fot. mat. prasowe

Asset Studio - podgląd reklam

Wizualizacja reklam z Ad Preview dostępna w ramach Asset Studio umożliwia podgląd reklamy w różnych formatach i kanałach oraz wygenerowanie jej unikalnego linku do wysłania innym, co pozwala na weryfikację całej kreacji przed publikacją.

AI Max – jedno kliknięcie, by zoptymalizować kampanię


AI Max oparty na najbardziej zaawansowanych funkcjach sztucznej inteligencji Google wspiera kampanie w sieci wyszukiwania. Narzędzie jest już dostępne w wersji beta dla wszystkich reklamodawców, z poziomu Google Ads, Google Ads Editor, Search Ads 360 oraz Google Ads API.

Rozwiązanie dostarcza precyzyjnych danych i pogłębionych analiz, które wspierają podejmowanie trafniejszych decyzji oraz przyspieszają optymalizację kampanii. AI Max ma pomóc reklamodawcom w zwiększaniu skuteczności swoich działań i osiąganiu lepszych wyników biznesowych. To opcjonalne, eksperymentalne narzędzie, uruchamia się jednym kliknięciem – bezpośrednio w panelu tworzenia kampanii.

Do końca roku Google wprowadzi również nową funkcję, która pozwoli na ulepszanie i lepsze dostosowanie tekstów reklamowych. Rozwiązanie, oparte na Google AI, ma pomóc twórcom tworzyć treści, które są nie tylko skuteczne, ale też w pełni zgodne z wytycznymi i zasadami, które przyjęła ich marka. Funkcja będzie stopniowo udostępniana dla kampanii AI Max i Performance Max, by docierała do coraz szerszej grupy reklamodawców.

Generatywna AI w Google Ads to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie marketerów na narzędzia, które ułatwiają proces twórczy. Ma pomóc reklamodawcom zaoszczędzić czas, zachować spójność wizualną marki i tworzyć materiały angażujące odbiorców.
Przeczytaj także: AI w biznesie: jak agenty AI wpływają na przychody i produktywność firm? AI w biznesie: jak agenty AI wpływają na przychody i produktywność firm?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: AI Max, Asset Studio, sztuczna inteligencja, AI, Google Ads, Google AI, narzędzia AI, generatywna sztuczna inteligencja, GenAI, kampanie Performance Max, reklama w internecie

