Cyberprzestępcy wyprzedzają naukowców, w tle AI

To już nie eksperyment – sztuczna inteligencja uczy się cyberprzestępczości. Naukowcy z Carnegie Mellon potwierdzili właśnie, że odpowiednio trenowane modele AI mogą przeprowadzać skoordynowane cyberataki. Staje się jasne, że tradycyjne zabezpieczenia przestały być wystarczające - biznes musi stworzyć własne „układy nerwowe” cyberobrony, zanim AI stanie się największym sprzymierzeńcem hakerów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak działa architektura Incalmo?

Czy firmy są przygotowane na erę zautomatyzowanych cyberataków?

Jak wygląda wyścig między naukowcami a hakerami w wykorzystaniu AI?

Cyberprzestępcy już to mają

Przedsiębiorstwa, które nie postawią na własne systemy obrony oparte na tej samej logice – centralnym „mózgu” koordynującym wyspecjalizowane narzędzia – będą zawsze o krok za atakującymi – ostrzega Wojciech Głażewski, country manager Check Point Software Technologies w Polsce.