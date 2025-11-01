eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetNie zostań cyfrowym zombie. Jak uporządkować swoje cyfrowe życie na wypadek śmierci

Nie zostań cyfrowym zombie. Jak uporządkować swoje cyfrowe życie na wypadek śmierci

2025-11-01 12:19

Nie zostań cyfrowym zombie. Jak uporządkować swoje cyfrowe życie na wypadek śmierci

Nie zostań cyfrowym zombie. Jak uporządkować swoje cyfrowe życie na wypadek śmierci © wygenerowane przez AI

W mediach społecznościowych coraz częściej widzimy konta osób, które już odeszły, a ich profile wciąż są aktywne. Usunięcie lub dezaktywacja takich kont bywa skomplikowana i wymaga formalności, do których bliscy często nie mają dostępu. Cyfrowe dziedzictwo to nie tylko profile społecznościowe, lecz także subskrypcje, dokumenty i inne zasoby, które pozostają po śmierci i mogą powodować problemy. Jak zaplanować i zabezpieczyć swoje cyfrowe aktywa, aby nie zostawić bliskich z cyfrowym chaosem? Dowiesz się z tego artykułu.

Przeczytaj także: Social media po śmierci

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Co to jest cyfrowe dziedzictwo i dlaczego jest ważne.
  • Jak stworzyć listę swoich cyfrowych aktywów, które warto zabezpieczyć.
  • Na co zwrócić uwagę przy zarządzaniu dostępem do kont po śmierci.
  • Jakie narzędzia, np. LegacyApp, pomagają w planowaniu cyfrowego testamentu.

Czym jest cyfrowe dziedzictwo (digital legacy)


Wyobraź sobie, że jutro już Cię nie ma. Zostawisz po sobie nie tylko rzeczy materialne, lecz także całe swoje cyfrowe życie: konta na Netflixie i Spotify, płatny LinkedIn, chmury pełne zdjęć, automatyczne płatności, zaplanowane posty i skrzynki mailowe pełne ważnych wiadomości. Do żadnego z tych miejsc nikt nie będzie miał dostępu – mówi Lidia Marcinkowska, współtwórczyni LegacyApp.

Dziedzictwo cyfrowe (digital legacy) obejmuje nie tylko konta w mediach społecznościowych, lecz także dokumenty, zdjęcia, środki na rachunkach i aktywne subskrypcje, które – jeśli nie zostaną zatrzymane – mogą przez kolejne miesiące obciążać konto zmarłej osoby. Świat cyfrowy, podobnie jak ten rzeczywisty, wymaga uporządkowania po odejściu.

LegacyApp radzi jak nie zostać cyfrowym zombie


1. Stwórz listę aktywów cyfrowych:
  • Konta w mediach społecznościowych
  • Chmury i dyski z dokumentami
  • Subskrypcje (rozrywka, oprogramowanie, banki, ubezpieczenia)
  • Kryptowaluty i portfele online
  • Inteligentne urządzenia (IoT): np. odkurzacze, lodówki, systemy alarmowe

2. Zdecyduj, co ma się z nimi stać po Twojej śmierci:
  • Czy mają zostać usunięte?
  • Czy mają być dostępne jako forma pamięci po Tobie?
  • Czy ktoś ma nadal z nich korzystać (np. wspólna subskrypcja)?

3. Zadbaj o dostęp:
  • Hasła nie wystarczą – wiele kont korzysta z dwustopniowej weryfikacji
  • Nieautoryzowany dostęp może być nielegalny (grozi odpowiedzialnością karną)
  • Ustal procedury dostępu zgodnie z regulaminami usług

4. Użyj narzędzia takiego jak LegacyApp:
  • Przechowuj zaszyfrowane dane w jednym miejscu
  • Wskaż osobę, która uzyska dostęp, gdy Ciebie zabraknie
  • Wydaj dyspozycje, jak zarządzać danymi po Twoim odejściu

5. Poinformuj bliskich:
  • Porozmawiaj z nimi o tym, co przygotowałeś
  • Ustal, gdzie znajdą niezbędne informacje

Wartość danych emocjonalnych i prywatność po śmierci


Dla wielu osób najdotkliwszą stratą są nie pieniądze czy inne wartości materialne, lecz utrata zdjęć, dokumentów i tego co pomaga wzbudzić dobre wspomnienia. Te często przechowywane są w chmurze, bez kopii zapasowych. Jeżeli nie zostaną zabezpieczone, mogą zostać trwale utracone, gdy subskrypcja przestanie być opłacana.

Z drugiej strony – brak zabezpieczenia danych to także poważne ryzyko prawne. Pośmiertna kradzież tożsamości staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem, a dane pozostawione bez kontroli mogą zostać wykorzystane do oszustw, fałszywych kont lub wyłudzeń.

“Cyfrowy” testament


Testament obejmujący dziedzictwo cyfrowe to nie chwilowy trend, lecz rzeczywista potrzeba, którą coraz częściej dostrzegają kancelarie prawne. W takim dokumencie można wskazać osoby upoważnione do zarządzania kontami i danymi po śmierci – choć każda platforma stosuje własne zasady. Kluczowe jest, by przekazanie dostępu odbyło się w sposób legalny i zgodny z regulaminem usług.

Brak jednoznacznych przepisów dotyczących dziedziczenia cyfrowego sprawia, że to od naszej inicjatywy zależy, co stanie się z cyfrowym śladem po odejściu. Platformy internetowe oferują różne rozwiązania – od możliwości przekształcenia profilu w tzw. „konto ku pamięci” po całkowite usunięcie danych – jednak to użytkownik musi podjąć decyzję zawczasu.

Przeczytaj także: Jak media społecznościowe wpływają na mózg nastolatka? Neurochirurg wyjaśnia i radzi, jak chronić młody mózg Jak media społecznościowe wpływają na mózg nastolatka? Neurochirurg wyjaśnia i radzi, jak chronić młody mózg

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: śmierć, portale społecznościowe, Social media, testament, digital legacy

Przeczytaj także

Wkrótce porzucisz social media bez żalu. Pomoże aplikacja FFForget

Wkrótce porzucisz social media bez żalu. Pomoże aplikacja FFForget

Język polski bez eventów, selfie i pieniążków? Nie w internecie

Język polski bez eventów, selfie i pieniążków? Nie w internecie

Kto korzysta z LinkedIn?

Kto korzysta z LinkedIn?

Wybory parlamentarne: o wynikach zdecydowała aktywność w social media?

Wybory parlamentarne: o wynikach zdecydowała aktywność w social media?

Kobiety czy mężczyźni? Kto dominuje na LinkedIn?

Kobiety czy mężczyźni? Kto dominuje na LinkedIn?

Facebook w pracy - zakazany owoc?

Facebook w pracy - zakazany owoc?

Twitter, Facebook i Instagram - popularność w różnych krajach

Twitter, Facebook i Instagram - popularność w różnych krajach

Opłata reprograficzna: w social mediach zawrzało

Opłata reprograficzna: w social mediach zawrzało

Marketing social media: wykorzystaj treści z bloga

Marketing social media: wykorzystaj treści z bloga

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Artykuły promowane

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zasiłek pogrzebowy z ZUS - kto ma do niego prawo i w jakiej wysokości?

Zasiłek pogrzebowy z ZUS - kto ma do niego prawo i w jakiej wysokości?

Prognozy grudniowe EBC mogą przesądzić o przyszłej polityce

Prognozy grudniowe EBC mogą przesądzić o przyszłej polityce

Milion na koncie? Wystarczyło inwestować po około 2 tysiące miesięcznie

Milion na koncie? Wystarczyło inwestować po około 2 tysiące miesięcznie

Wynajem mieszkania w Warszawie pochłania 44% pensji. Zobacz, jak wypadamy na tle Europy

Wynajem mieszkania w Warszawie pochłania 44% pensji. Zobacz, jak wypadamy na tle Europy

Lot z niespodzianką - jak overbooking zmienia podróż i jakie prawa mają pasażerowie?

Lot z niespodzianką - jak overbooking zmienia podróż i jakie prawa mają pasażerowie?

Lider z sercem: empatia i zaufanie jako klucz do sukcesu zespołu

Lider z sercem: empatia i zaufanie jako klucz do sukcesu zespołu

Bańka AI za 5 bilionów dolarów: Kiedy inwestorzy powiedzą: sprawdzam?

Bańka AI za 5 bilionów dolarów: Kiedy inwestorzy powiedzą: sprawdzam?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: