Czy warto mieć IKE? Sprawdzamy, ile naprawdę możesz zyskać

2025-10-22 11:45

Czy warto odkładać pieniądze na emeryturę, skoro i tak trudno przewidzieć przyszłość? Tak - jeśli robisz to z głową. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to jedno z najprostszych i najbardziej korzystnych narzędzi, które pozwala gromadzić oszczędności z myślą o przyszłości - i robić to w sposób zwolniony z podatku Belki. Ale czy to naprawdę się opłaca? Policzmy.

1. Największy bonus: brak podatku od zysków kapitałowych


Jednym z najważniejszych atutów IKE jest brak tzw. podatku Belki, czyli 19% podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że wszystkie zyski z inwestycji zgromadzonych na koncie – czy to z funduszy inwestycyjnych, obligacji, czy akcji – są w pełni Twoje, o ile spełnisz warunki zwolnienia (osiągniesz wiek emerytalny i dokonasz wypłaty zgodnie z zasadami). W długim terminie daje to realną różnicę w wartości końcowej inwestycji.

Przykład: Załóżmy, że inwestujesz 10 000 zł rocznie przez 20 lat, osiągając średnioroczną stopę zwrotu 6%.
  • Bez IKE, po zapłaceniu podatku Belki, Twój kapitał wyniesie ok. 354 tys. zł.
  • Z IKE – 390 tys. zł.

Różnica? Prawie 40 tys. zł więcej w kieszeni, tylko dlatego, że nie płacisz podatku od zysków. To jak dodatkowe kilka lat oszczędzania – za darmo.

? Policz, ile możesz zaoszczędzić na IKE

2. Pełna kontrola i elastyczność


IKE to rozwiązanie dla każdego – niezależnie od wieku, doświadczenia czy zasobności portfela. Sam decydujesz, jak inwestujesz swoje środki: możesz wybrać konto oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne, obligacje skarbowe, a nawet rachunek maklerski, jeśli preferujesz samodzielne inwestowanie. Nie ma też obowiązku regularnych wpłat – wpłacasz wtedy, gdy możesz i ile chcesz, w granicach rocznego limitu.

Jeśli Twoja sytuacja finansowa się zmieni, możesz po prostu wstrzymać wpłaty. Nie ma kar ani opłat za brak regularności.

W 2025 roku maksymalny limit wpłat na IKE wynosi 26 019 zł. To oznacza, że właśnie tyle możesz odłożyć w sposób korzystny podatkowo.

3. Twoje pieniądze, Twoja własność


W przeciwieństwie do obowiązkowego systemu emerytalnego (ZUS), pieniądze na IKE są w pełni Twoją własnością. Możesz je wypłacić w dowolnym momencie, a w razie śmierci środki trafiają do wskazanych przez Ciebie osób – bez podatku spadkowego. To bezpieczeństwo i niezależność, której nie zapewnia żaden państwowy system.

4. Realna ochrona przed inflacją


Choć IKE można założyć m.in. w banku jako konto oszczędnościowe, to często oprocentowanie takiego konta nie nadąża za inflacją.

IKE daje możliwość inwestowania także w inne aktywa – o wyższym potencjale zysku: fundusze akcyjne, obligacje czy ETF-y. Dzięki temu Twój kapitał ma szansę rosnąć szybciej niż ceny w sklepach.

5. Dyscyplina finansowa bez wyrzeczeń


IKE uczy systematyczności. Nawet niewielkie kwoty – np. 300 zł miesięcznie – po latach mogą urosnąć do imponujących sum.

Przykład: 300 zł miesięcznie inwestowane przez 30 lat przy 6% średniorocznie = ok. 300 000 zł zgromadzonego kapitału.

Bez IKE (po opodatkowaniu) – będzie to ok. 270 000 zł.
Różnica 37 000 zł – to koszt podatku, którego możesz uniknąć.

6. Korzyść na każdym etapie życia


IKE to rozwiązanie, które warto rozważyć niezależnie od wieku:
  • Dla młodych – to sposób na rozpoczęcie inwestowania i zbudowanie przewagi czasu.
  • Dla osób w średnim wieku – to bezpieczna forma dywersyfikacji majątku.
  • Dla zbliżających się do emerytury – to ostatnia szansa na ochronę kapitału przed podatkiem Belki i inflacją.

IKE naprawdę się opłaca


Indywidualne Konto Emerytalne to legalna i prosta „tarcza podatkowa” dla Twoich oszczędności.

Nie płacisz podatku od zysków, masz pełną kontrolę nad inwestycjami i możesz dopasować strategię do własnych potrzeb.

W długim terminie korzyści z IKE są mierzalne i realne – to kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej na przyszłość.

Jeśli jeszcze nie masz IKE – warto to zmienić. Im wcześniej zaczniesz, tym więcej zyskasz.
oprac. : tekst sponsorowany

