Czy warto mieć IKE? Sprawdzamy, ile naprawdę możesz zyskać

Czy warto odkładać pieniądze na emeryturę, skoro i tak trudno przewidzieć przyszłość? Tak - jeśli robisz to z głową. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to jedno z najprostszych i najbardziej korzystnych narzędzi, które pozwala gromadzić oszczędności z myślą o przyszłości - i robić to w sposób zwolniony z podatku Belki. Ale czy to naprawdę się opłaca? Policzmy.

Przeczytaj także: Jak oszczędzić na emeryturę i płacić niższe podatki?

1. Największy bonus: brak podatku od zysków kapitałowych

Bez IKE, po zapłaceniu podatku Belki, Twój kapitał wyniesie ok. 354 tys. zł .

. Z IKE – 390 tys. zł.

2. Pełna kontrola i elastyczność

3. Twoje pieniądze, Twoja własność

4. Realna ochrona przed inflacją

5. Dyscyplina finansowa bez wyrzeczeń

6. Korzyść na każdym etapie życia

Dla młodych – to sposób na rozpoczęcie inwestowania i zbudowanie przewagi czasu.

– to sposób na rozpoczęcie inwestowania i zbudowanie przewagi czasu. Dla osób w średnim wieku – to bezpieczna forma dywersyfikacji majątku.

– to bezpieczna forma dywersyfikacji majątku. Dla zbliżających się do emerytury – to ostatnia szansa na ochronę kapitału przed podatkiem Belki i inflacją.

IKE naprawdę się opłaca

Jednym z najważniejszych atutów IKE jest, czyli 19% podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że wszystkie zyski z inwestycji zgromadzonych na koncie – czy to z funduszy inwestycyjnych, obligacji, czy akcji – są w pełni Twoje, o ile spełnisz warunki zwolnienia (osiągniesz wiek emerytalny i dokonasz wypłaty zgodnie z zasadami). W długim terminie daje to realną różnicę w wartości końcowej inwestycji.Załóżmy, że inwestujeszprzez 20 lat, osiągając średnioroczną stopę zwrotu 6%.Różnica?w kieszeni, tylko dlatego, że nie płacisz podatku od zysków. To jak dodatkowe kilka lat oszczędzania – za darmo.IKE to rozwiązanie dla każdego – niezależnie od wieku, doświadczenia czy zasobności portfela. Sam decydujesz,: możesz wybrać konto oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne, obligacje skarbowe, a nawet rachunek maklerski, jeśli preferujesz samodzielne inwestowanie. Nie ma też obowiązku regularnych wpłat – wpłacasz wtedy, gdy możesz i ile chcesz, w granicach rocznego limitu.Jeśli Twoja sytuacja finansowa się zmieni, możesz po prostu. Nie ma kar ani opłat za brak regularności.W 2025 roku maksymalny limit wpłat na IKE wynosi. To oznacza, że właśnie tyle możesz odłożyć w sposób korzystny podatkowo.W przeciwieństwie do obowiązkowego systemu emerytalnego (ZUS),. Możesz je wypłacić w dowolnym momencie, a w razie śmierci środki trafiają do wskazanych przez Ciebie osób – bez podatku spadkowego. To bezpieczeństwo i niezależność, której nie zapewnia żaden państwowy system.Choć IKE można założyć m.in. w banku jako konto oszczędnościowe, to często oprocentowanie takiego konta nie nadąża za inflacją.IKE daje możliwość inwestowania także w innefundusze akcyjne, obligacje czy ETF-y. Dzięki temu Twój kapitał ma szansęIKE uczy systematyczności. Nawet niewielkie kwoty – np. 300 zł miesięcznie – po latach mogą urosnąć do imponujących sum.300 zł miesięcznie inwestowane przez 30 lat przy 6% średniorocznie =zgromadzonego kapitału.Bez IKE (po opodatkowaniu) – będzie toRóżnica 37 000 zł – to koszt podatku, którego możesz uniknąć.Indywidualne Konto Emerytalne todla Twoich oszczędności.Nie płacisz podatku od zysków, masz pełną kontrolę nad inwestycjami i możesz dopasować strategię do własnych potrzeb.W długim terminie korzyści z IKE są– to kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej na przyszłość.Jeśli jeszcze nie masz IKE – warto to zmienić. Im wcześniej zaczniesz, tym więcej zyskasz.