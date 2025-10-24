AI w pracy: większość korzysta, nieliczni robią to dobrze

AI wkracza do polskich biur szybciej niż oczekiwaliśmy. 7 na 10 pracowników deklaruje, że używa sztucznej inteligencji w codziennej pracy. Jednocześnie 40 proc. przyznaje, że czuje przytłoczenie nowymi technologiami. Tymczasem firmy oczekują efektywności opartej na AI, z rzadka jednak inwestując w edukację zespołów. Raport RocketJobs.pl i JustJoin.it ujawnia, że rewolucja AI to nie tylko zmiana narzędzi, ale przede wszystkim – zmiana mentalności.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak polscy pracownicy korzystają z narzędzi AI?

Jakie działania edukacyjne podejmują firmy i gdzie nadal występuje luka kompetencyjna?

Jakie wyzwania psychologiczne i etyczne niesie praca z AI?

AI w pracy: popularność rośnie, ale poziom zaawansowania nie

Wyniki badania odsłaniają fascynującą dychotomię w postrzeganiu AI przez polskich pracowników. Aż 81 proc. dostrzega pomocny wpływ na rozwój kompetencji, ale tylko 39 proc. rzeczywiście opanowało AI na wysokim poziomie.



Ta luka między percepcją a praktyką nie jest przypadkowa. Wiele osób wskazuje na takie narzędzia jak ChatGPT czy Midjourney, ale niewielu umie je efektywnie wykorzystać w pracy. Obsługa AI postrzegana jest jako najbardziej przyszłościowa kompetencja (przez 45 proc. badanych), ale pozostaje najsłabiej opanowana. Jesteśmy w fazie przejściowej – świadomość potrzeb wyprzedza praktyczne zastosowanie - mówi Ewelina Suchocka, Główna Specjalistka ds. Digital Marketingu w Totalizatorze Sportowym.

Satysfakcja z pracy w erze AI: entuzjazm zmieszany z dyskomfortem

Rozwój sztucznej inteligencji obiecuje wzrost produktywności, ale towarzyszą mu także nowe wyzwania psychologiczne i społeczne. Aż 42 proc. pracowników przyznaje, że nie nadąża za innowacjami w obszarze AI, a 38 proc. deklaruje przytłoczenie nadmiarem informacji.



W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera syndrom oszusta. Coraz więcej osób ma wrażenie, że ich sukces nie należy już w pełni do nich. Takie doświadczenia podważają poczucie sprawczości i tożsamość zawodową, zwłaszcza w profesjach opartych na wiedzy.



Aby sprostać tej transformacji, organizacje muszą wspierać nie tylko rozwój umiejętności technicznych, ale też odporność psychiczną i krytyczne myślenie – mówi dr Zuzanna Staniszewska, adiunktka w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Ostatecznie to nie prędkość innowacji, lecz umiejętność etycznego i inkluzywnego zarządzania zmianą przesądzi o tym, czy AI stanie się źródłem rozwoju, czy wykluczenia – dodaje.

Edukacja: luka między potrzebami a działaniami

Co trzeci pracownik odczuwa silną presję nabywania nowych kompetencji w związku z AI – to naturalna reakcja na tempo zmian, które obserwujemy na rynku. Problem w tym, że presja sama w sobie nie przekłada się na efektywny rozwój. Dane pokazują wyraźny rozdźwięk: pracownicy czują presję ze strony pracodawców na korzystanie z AI podczas gdy tylko 39 proc. z nich faktycznie otrzymało od firmy szkolenie w tym obszarze.



W dodatku 42 proc. badanych uważa, że to właśnie pracodawca powinien organizować i finansować edukację. To sygnał, że potrzebujemy nowego modelu współodpowiedzialności. Rewolucja AI wymaga partnerskiego podejścia – firmy muszą inwestować w strukturalne programy rozwoju, a pracownicy aktywnie w nich uczestniczyć – mówi Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Czy firmy są gotowe na AI?

Transformacja zawodów a przyszłość

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jaki procent Twoich kompetencji będzie przestarzały w 2025 roku? Respondenci przewidują, że do 2030 r. istotna część ich obecnych kompetencji będzie bezużyteczna Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Spadek satysfakcji i chęć zmian