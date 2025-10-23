Łódź umacnia pozycję logistycznego serca Polski. Strategiczna inwestycja Panattoni dla Media Expert

Łódź umacnia pozycję logistycznego serca Polski – Panattoni rusza z budową nowego centrum dystrybucyjnego dla Media Expert. Obiekt o powierzchni 208 000 m² za 500 mln zł stanie się jednym z największych magazynów w kraju i kluczowym ogniwem w rozwoju e-commerce. Inwestycja połączy zrównoważone technologie, innowacyjną logistykę i strategiczne położenie, tworząc setki nowych miejsc pracy i nowy standard obsługi klientów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wygląda nowa inwestycja Panattoni realizowana dla Media Expert w Łodzi?

Jakie rozwiązania ekologiczne i technologiczne zastosowano w obiekcie?

Jak nowa inwestycja wpłynie na rozwój Łodzi i lokalnego rynku pracy?

Rozpoczynamy budowę strategicznej inwestycji, która w kolejnych latach będzie miała istotny wpływ na rozwój rynków e-commerce i omnichannel w Polsce. Projekt realizowany jest w formule BTO – na własność klienta – co pokazuje ogromne zaufanie, jakim Media Expert obdarza Panattoni. To także efekt wieloletniej współpracy, w ramach której wspólnie tworzymy infrastrukturę wyznaczającą standardy logistyki, wspierającą rozwój regionu i tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki tej realizacji łączna powierzchnia, jaką zbudowaliśmy dla Media Expert w Polsce Centralnej, przekroczy już pół miliona metrów kwadratowych – mówi Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni.

Innowacyjna logistyka jest dziś jednym z najważniejszych czynników sukcesu w handlu wielokanałowym. Inwestycje w centra dystrybucyjne Media Expert to nie tylko element wzmacniania infrastruktury sprzyjającej efektywnej dystrybucji, ale również fundament budowania doświadczeń, jakich oczekują nasi Klienci – komfortowych zakupów, błyskawicznej dostawy i spójnej obsługi we wszystkich kanałach sprzedaży – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Inwestycja Panattoni i Media Expert to kolejny dowód na to, że Łódź konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako centrum logistyczne Polski. Nasze miasto przyciąga liderów branży dzięki strategicznej lokalizacji, nowoczesnej infrastrukturze i partnerskiemu podejściu do biznesu.



Cieszę się, że tak znaczący projekt powstaje właśnie tutaj – to nowe miejsca pracy, dalszy rozwój gospodarczy regionu i potwierdzenie, że Łódź jest doskonałym miejscem do inwestowania – dodaje Adam Pustelnik, Wiceprezydent Miasta Łodzi.

