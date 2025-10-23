eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaInwestycjeŁódź umacnia pozycję logistycznego serca Polski. Strategiczna inwestycja Panattoni dla Media Expert

Łódź umacnia pozycję logistycznego serca Polski. Strategiczna inwestycja Panattoni dla Media Expert

2025-10-23 00:22

Łódź umacnia pozycję logistycznego serca Polski. Strategiczna inwestycja Panattoni dla Media Expert

Strategiczna inwestycja Panattoni dla Media Expert © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Łódź umacnia pozycję logistycznego serca Polski – Panattoni rusza z budową nowego centrum dystrybucyjnego dla Media Expert. Obiekt o powierzchni 208 000 m² za 500 mln zł stanie się jednym z największych magazynów w kraju i kluczowym ogniwem w rozwoju e-commerce. Inwestycja połączy zrównoważone technologie, innowacyjną logistykę i strategiczne położenie, tworząc setki nowych miejsc pracy i nowy standard obsługi klientów.

Przeczytaj także: Panattoni rusza z kolejną halą Wrocław Campus 2

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak wygląda nowa inwestycja Panattoni realizowana dla Media Expert w Łodzi?
  • Jakie rozwiązania ekologiczne i technologiczne zastosowano w obiekcie?
  • Jak nowa inwestycja wpłynie na rozwój Łodzi i lokalnego rynku pracy?

Panattoni rusza z budową centrum dystrybucyjnego dla Media Expert – 208 000 m kw. w Łodzi
Panattoni rozpoczął w Łodzi budowę nowego centrum dystrybucyjnego dla marki Media Expert – największego dystrybutora sprzętu w segmencie RTV i AGD w Polsce, posiadającego ponad 600 sklepów stacjonarnych oraz sklep internetowy MediaExpert.pl. Inwestycja o powierzchni 208 000 m kw. i wartości 500 mln zł będzie docelowo jednym z największych obiektów magazynowych w kraju.

Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, rozpoczął w Łodzi budowę nowego centrum dystrybucyjnego dla marki Media Expert – największego dystrybutora sprzętu w segmencie RTV i AGD w Polsce, posiadającego ponad 600 sklepów stacjonarnych oraz sklep internetowy MediaExpert.pl.

Inwestycja o powierzchni 208 000 m kw. i wartości 500 mln zł będzie docelowo jednym z największych obiektów magazynowych w kraju.
Rozpoczynamy budowę strategicznej inwestycji, która w kolejnych latach będzie miała istotny wpływ na rozwój rynków e-commerce i omnichannel w Polsce. Projekt realizowany jest w formule BTO – na własność klienta – co pokazuje ogromne zaufanie, jakim Media Expert obdarza Panattoni. To także efekt wieloletniej współpracy, w ramach której wspólnie tworzymy infrastrukturę wyznaczającą standardy logistyki, wspierającą rozwój regionu i tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki tej realizacji łączna powierzchnia, jaką zbudowaliśmy dla Media Expert w Polsce Centralnej, przekroczy już pół miliona metrów kwadratowych – mówi Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni.

W ramach inwestycji powstaną dwie hale o łącznej powierzchni 208 000 m kw. Z nowego centrum dystrybucyjnego będzie obsługiwana zarówno sieć sprzedaży stacjonarnej, jak i kanał e-commerce Media Expert.

Sprzyja temu jego doskonałe położenie - w centrum Polski, w pobliżu głównych arterii transportowych (A1, A2, S8 i S14), co pozwoli na sprawną dystrybucję towarów w skali ogólnopolskiej.
Innowacyjna logistyka jest dziś jednym z najważniejszych czynników sukcesu w handlu wielokanałowym. Inwestycje w centra dystrybucyjne Media Expert to nie tylko element wzmacniania infrastruktury sprzyjającej efektywnej dystrybucji, ale również fundament budowania doświadczeń, jakich oczekują nasi Klienci – komfortowych zakupów, błyskawicznej dostawy i spójnej obsługi we wszystkich kanałach sprzedaży – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Zlokalizowanie kluczowego kompleksu Media Expert w Łodzi jest potwierdzeniem pozycji miasta jako logistycznego serca Polski. Łódź łączy wyjątkową lokalizację z partnerskim podejściem władz i inwestycjami w infrastrukturę, przyczyniając się do rozwoju rynku pracy i zrównoważonego środowiska miejskiego.
Inwestycja Panattoni i Media Expert to kolejny dowód na to, że Łódź konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako centrum logistyczne Polski. Nasze miasto przyciąga liderów branży dzięki strategicznej lokalizacji, nowoczesnej infrastrukturze i partnerskiemu podejściu do biznesu.

Cieszę się, że tak znaczący projekt powstaje właśnie tutaj – to nowe miejsca pracy, dalszy rozwój gospodarczy regionu i potwierdzenie, że Łódź jest doskonałym miejscem do inwestowania – dodaje Adam Pustelnik, Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Panattoni zrealizowało w regionie łódzkim już blisko 2,4 mln m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej, przyciągając liderów takich jak Amazon, BSH, OBI, Media Expert, Flextronics czy Smyk. Kulminacją rozwoju jest Central European Logistics Hub – klaster biznesowy o powierzchni 630 000 m kw. zlokalizowany przy przecięciu autostrad A1 i A2.

Kompleks dla Media Expert przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Znajdą w nim zastosowanie nowoczesne rozwiązania proekologiczne – m.in. energooszczędne instalacje, panele fotowoltaiczne oraz systemy pozwalające ograniczyć zużycie wody. Powstaną tereny zielone oraz infrastruktura dla samochodów elektrycznych i rowerzystów.

Przeczytaj także: Rusza budowa Panattoni Park Sochaczew Rusza budowa Panattoni Park Sochaczew

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: nowe inwestycje, parki przemysłowe, nieruchomości logistyczne, Panattoni, Łódź, Media Expert, centrum logistyczne, logistyka, magazyny

Przeczytaj także

Rusza budowa Panattoni Park Poznań XIV

Rusza budowa Panattoni Park Poznań XIV

Powstanie Panattoni Park Kraków East V

Powstanie Panattoni Park Kraków East V

Panattoni rusza z budową City Logistics Warsaw Airport IV

Panattoni rusza z budową City Logistics Warsaw Airport IV

Rusza budowa Panattoni Park Kraków East IV

Rusza budowa Panattoni Park Kraków East IV

Panattoni rusza z budową City Logistics Kraków III

Panattoni rusza z budową City Logistics Kraków III

Rusza budowa Panattoni Park Łódź West II

Rusza budowa Panattoni Park Łódź West II

Panattoni rozbudowuje Wrocław Campus

Panattoni rozbudowuje Wrocław Campus

Panattoni buduje centrum logistyczne w Radomiu

Panattoni buduje centrum logistyczne w Radomiu

Nowe centrum logistyczne Panattoni na przedmieściach Stargardu

Nowe centrum logistyczne Panattoni na przedmieściach Stargardu

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Artykuły promowane

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Rekrutacja, która wzmacnia brand pracodawcy - Aplikuj.pl

Rekrutacja, która wzmacnia brand pracodawcy - Aplikuj.pl REKLAMA

Rząd uruchamia dopłaty do tachografów - jak skorzystać z dofinansowania?

Rząd uruchamia dopłaty do tachografów - jak skorzystać z dofinansowania?

Od 13 listopada obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów i kara 4000 zł za jego brak

Od 13 listopada obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów i kara 4000 zł za jego brak

Netflix rozczarowuje wynikami i nie chce kupić TVN

Netflix rozczarowuje wynikami i nie chce kupić TVN

Netflix: Rekordowe zaangażowanie użytkowników nie rekompensuje spadku EPS

Netflix: Rekordowe zaangażowanie użytkowników nie rekompensuje spadku EPS

Efekt ceł dopiero przed nami? Liczba upadłości firm będzie rosnąć

Efekt ceł dopiero przed nami? Liczba upadłości firm będzie rosnąć

Doręczenia bezpośrednie tylko między pełnomocnikami procesowymi

Doręczenia bezpośrednie tylko między pełnomocnikami procesowymi

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: