Łódź umacnia pozycję logistycznego serca Polski. Strategiczna inwestycja Panattoni dla Media Expert
2025-10-23 00:22
Strategiczna inwestycja Panattoni dla Media Expert © fot. mat. prasowe
Panattoni rusza z budową centrum dystrybucyjnego dla Media Expert – 208 000 m kw. w Łodzi
Panattoni rozpoczął w Łodzi budowę nowego centrum dystrybucyjnego dla marki Media Expert – największego dystrybutora sprzętu w segmencie RTV i AGD w Polsce, posiadającego ponad 600 sklepów stacjonarnych oraz sklep internetowy MediaExpert.pl. Inwestycja o powierzchni 208 000 m kw. i wartości 500 mln zł będzie docelowo jednym z największych obiektów magazynowych w kraju.
Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, rozpoczął w Łodzi budowę nowego centrum dystrybucyjnego dla marki Media Expert – największego dystrybutora sprzętu w segmencie RTV i AGD w Polsce, posiadającego ponad 600 sklepów stacjonarnych oraz sklep internetowy MediaExpert.pl.
Inwestycja o powierzchni 208 000 m kw. i wartości 500 mln zł będzie docelowo jednym z największych obiektów magazynowych w kraju.
Rozpoczynamy budowę strategicznej inwestycji, która w kolejnych latach będzie miała istotny wpływ na rozwój rynków e-commerce i omnichannel w Polsce. Projekt realizowany jest w formule BTO – na własność klienta – co pokazuje ogromne zaufanie, jakim Media Expert obdarza Panattoni. To także efekt wieloletniej współpracy, w ramach której wspólnie tworzymy infrastrukturę wyznaczającą standardy logistyki, wspierającą rozwój regionu i tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki tej realizacji łączna powierzchnia, jaką zbudowaliśmy dla Media Expert w Polsce Centralnej, przekroczy już pół miliona metrów kwadratowych – mówi Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni.
W ramach inwestycji powstaną dwie hale o łącznej powierzchni 208 000 m kw. Z nowego centrum dystrybucyjnego będzie obsługiwana zarówno sieć sprzedaży stacjonarnej, jak i kanał e-commerce Media Expert.
Sprzyja temu jego doskonałe położenie - w centrum Polski, w pobliżu głównych arterii transportowych (A1, A2, S8 i S14), co pozwoli na sprawną dystrybucję towarów w skali ogólnopolskiej.
Innowacyjna logistyka jest dziś jednym z najważniejszych czynników sukcesu w handlu wielokanałowym. Inwestycje w centra dystrybucyjne Media Expert to nie tylko element wzmacniania infrastruktury sprzyjającej efektywnej dystrybucji, ale również fundament budowania doświadczeń, jakich oczekują nasi Klienci – komfortowych zakupów, błyskawicznej dostawy i spójnej obsługi we wszystkich kanałach sprzedaży – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.
Zlokalizowanie kluczowego kompleksu Media Expert w Łodzi jest potwierdzeniem pozycji miasta jako logistycznego serca Polski. Łódź łączy wyjątkową lokalizację z partnerskim podejściem władz i inwestycjami w infrastrukturę, przyczyniając się do rozwoju rynku pracy i zrównoważonego środowiska miejskiego.
Inwestycja Panattoni i Media Expert to kolejny dowód na to, że Łódź konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako centrum logistyczne Polski. Nasze miasto przyciąga liderów branży dzięki strategicznej lokalizacji, nowoczesnej infrastrukturze i partnerskiemu podejściu do biznesu.
Cieszę się, że tak znaczący projekt powstaje właśnie tutaj – to nowe miejsca pracy, dalszy rozwój gospodarczy regionu i potwierdzenie, że Łódź jest doskonałym miejscem do inwestowania – dodaje Adam Pustelnik, Wiceprezydent Miasta Łodzi.
Panattoni zrealizowało w regionie łódzkim już blisko 2,4 mln m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej, przyciągając liderów takich jak Amazon, BSH, OBI, Media Expert, Flextronics czy Smyk. Kulminacją rozwoju jest Central European Logistics Hub – klaster biznesowy o powierzchni 630 000 m kw. zlokalizowany przy przecięciu autostrad A1 i A2.
Kompleks dla Media Expert przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Znajdą w nim zastosowanie nowoczesne rozwiązania proekologiczne – m.in. energooszczędne instalacje, panele fotowoltaiczne oraz systemy pozwalające ograniczyć zużycie wody. Powstaną tereny zielone oraz infrastruktura dla samochodów elektrycznych i rowerzystów.
