Najbardziej innowacyjne marki 2025. Co łączy KFC i Netflixa?

Jak tworzyć innowacje, które naprawdę działają? Raport Outstanding Innovation 2025 zdradza sekrety marek, które nie boją się myśleć inaczej i odważnie kształtują przyszłość. Clorox, KFC, Trip.com, Netflix i ChatGPT pokazują, że innowacja to nie przypadek, lecz efekt odwagi, współpracy i kultury eksperymentowania. Zrozum potrzeby ludzi, wykorzystaj AI i działaj – bo liderzy przyszłości nie czekają na zmianę, oni ją tworzą.

Przeczytaj także: BLIX AWARDS 2024: które sieci handlowe w Polsce stawiają na innowacyjność?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co według raportu Kantar BrandZ wyróżnia najbardziej innowacyjne marki?

Jakie czynniki sprawiają, że innowacje przynoszą realny wzrost?

Jak swoją przewagę budują Clorox, KFC, Trip.com, Netflix i ChatGPT?

W jaki sposób kultura ciekawości i współpracy napędza innowacje w 2026 roku?

MYŚL ODMIENNIE

Wszystko zawsze zaczyna się od konsumentów i dogłębnego zrozumienia ich potrzeb, napięć i trudności, z którymi się zmagają -Tad Kittredge, Wiceprezes ds. marketingu i innowacji, Clorox.

Clorox

Ma dobrze zaprojektowane produkty i usługi: 215*

Burzy zastany porządek: 161

*) Wskaźniki siły marki BrandZ, średnie dla kategorii produktowych, to 100 punktów. Wynik powyżej 120 wskazuje na silną markę w kategorii.

Wskaźniki siły marki BrandZ, średnie dla kategorii produktowych, to 100 punktów. Wynik powyżej 120 wskazuje na silną markę w kategorii.

PIELĘGNUJ CIEKAWOŚĆ

Innowacyjność polega na odważnym przekraczaniu granic, testowaniu nowych koncepcji i uzyskiwaniu informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Chodzi również o sprawne dostosowywanie się do nowych sposobów zamawiania produktów oraz o nieustanne kwestionowanie naszych działań i powodów, dla których je podejmujemy - Grant Macpherson, Dyrektor ds. Marketingu, KFC w Republice Południowej Afryki.

KFC w Republice Południowej Afryki

Zmienia życie na lepsze: 125

Jest liderem i przykładem dla innych: 122





UCZ SIĘ, TESTUJ I WYCIĄGAJ WNIOSKI

Firmy rzadko giną przez to, że narzucają zbyt szybkie tempo. Często natomiast znikają dlatego, że poruszają się zbyt wolno - Reed Hastings, były prezes firmy Netflix.

Netflix

Jest liderem i przykładem dla innych: 132

Ma bogatą ofertę: 130



IDENTYFIKUJ SIĘ ZE SWOIMI AMBICJAMI

Szybkie iteracje potrafią wiele zrekompensować – zwykle można sobie pozwolić na pomyłki, o ile działamy wystarczająco szybko i równie szybko wprowadzamy poprawki. Plany należy tworzyć w perspektywie dekad, lecz ich realizację należy mierzyć w tygodniach - Sam Altman, Prezes, OpenAI.

Chat GPT

Ma dobrze zaprojektowane produkty i usługi: 215*

Burzy zastany porządek: 161



INNOWACJE W 2026 ROKU – CO SPRAWI, ŻE POCZUJESZ RÓŻNICĘ?

Wybitni innowatorzy nie tylko dostosowują się do zmieniającego się otoczenia, ale także sami są motorem zmian. Marki te opierają się na silnych fundamentach, ale też starają się uwolnić od myślenia w sposób konwencjonalny. Klarownie definiują i uzasadniają swoje działania i dzięki temu podważają istniejące założenia, przeformułowują problemy i zmieniają normy, co pozwala im osiągać transformacyjny wzrost.Kiedy okazuje się, że można coś zmienić w unikatowy sposób, daje to markom potężną platformę dla innowacji – od długoterminowych inicjatyw strategicznych po produkty i usługi przynoszące przyrostową zmianę.W 2026 roku sukces odniosą ci, którzy będą potrafili działać w sposób celowy i skalować swoje działania w konkretnym celu – opierając się na solidnej analizie, będą stawiać konsumenta w centrum swoich działań.Marka Clorox przekonująco demonstruje odwagę niezbędną do innowacji. Zamiast koncentrować się na jednorazowych zmianach produktowych, skupia się na długoterminowych platformach obejmujących różne kategorie, czego przykładem jest zróżnicowana linia Scentiva. Daje to marce dynamikę i buduje trwały popyt.Świetne pomysły nadchodzą z nieoczekiwanych miejsc. Innowacyjne marki wykazują się ciekawością, która pozwala im odkrywać ukryte napięcia, nowe trendy i możliwości – odkrywają to wszystko dzięki danym, technologii i dogłębnemu zrozumieniu ludzkich zachowań.Przewidujemy, że w przyszłym roku wiodący innowatorzy będą trzymać rękę na pulsie dzięki wsłuchiwaniu się w media społecznościowe (social listening) i wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. Będą ściśle współpracować z różnymi społecznościami, aby tworzyć odpowiednie produkty i oferty zgodne z kulturą odbiorców.Przykładem działań, które dają markom szansę, aby na nowo wymyślać własną ofertę dla nowych odbiorców, jest immersyjny portal Play Braam prowadzony przez KFC w RPA. Portal oferuje możliwość cyfrowego składania zamówień, gry Virtual Reality oraz współpracę przy projektowaniu nowych elementów oferty.Innowacyjność może się rozwijać dzięki podejściu „ucz się, testuj i wyciągaj wnioski”. Najbardziej innowacyjne marki nie starają się unikać niepowodzeń, lecz podejmują eksperymenty motywowane ciekawością i wzmacniane rozwiązaniami bazującymi na AI. Traktują każdy wynik jako „paliwo” do dalszego rozwoju. Działają szybko i elastycznie, tworząc taką kulturę organizacyjną, w której każdy test to szansa na doskonalenie.Podstawą ich podejścia jest ciągłe poszukiwanie informacji zwrotnych i nieustanne uczenie się – dzięki temu przechodzą kolejne iteracje i adaptacje, a także w szybkim tempie odkrywają nowe możliwości.Dla marek, które odniosą sukces w przyszłym roku, tego typu elastyczność będzie wręcz „drugą naturą”. Będą wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby przyspieszyć proces testowania i wyciągania wniosków. Będą akceptować niepowodzenia i szybko zmieniać kurs.Marka Netflix buduje wzrost dzięki właśnie takiemu podejściu i stale ewoluującej ofercie. Firma eksperymentuje zarówno z technologią (wyszukiwanie oparte na AI i interaktywne narracje), jak i rodzajami oferowanych treści (gry i sport na żywo).Innowacje przynoszą efekty dla tych, którzy mają autentyczne ambicje. Marki odnoszące sukcesy to te, które odważnie stawiają na śmiałe pomysły, wzmacniają swoje zespoły i tworzą środowisko, które akceptuje ryzyko i się go nie obawia. Marki te wspierają swoje innowacje na całej linii – realizują je wytrwale, inwestują i wierzą w swoje pomysły. Dzięki temu budują zaufanie, które tworzy dobrą pożywkę dla kreatywności.Najbardziej przełomowe innowacje rodzą się z zaangażowania, a nie ostrożności. Sukces należy do tych, którzy robią krok naprzód, wyróżniają się i nadają tempo, działając konsekwentnie i wybierając śmiałe pomysły.Liderzy innowacji w 2026 roku to ci, którzy stworzą przestrzeń dla wizjonerskiego myślenia i wesprą je realnymi zasobami.Stałe wchodzenie marki Chat GPT na nowe obszary pokazuje, że prawdziwa innowacja wymaga determinacji. Do jej najnowszych osiągnięć należą: funkcjonalność multimodalna, interakcja głosowa oraz przeglądanie zasobów w czasie rzeczywistym.Marki, które będą liderami w 2026 roku, nie tylko będą dostosowywać się do zmian, ale także same będą je napędzać. Nadszedł czas, aby działać odważnie: podejmować decyzje oparte na wiedzy, akceptować ryzyko i wprowadzać kulturę organizacyjną, w której na porządku dziennym jest uczenie się i eksperymentowanie.Oprzyj swoje ambicje na jasnej wizji tego, dokąd zmierzasz. Dopasuj każdy krok do tożsamości marki i poszerzaj jej wpływ poza sam produkt – wprowadzaj innowacje w kulturze, współtwórz nowe rozwiązania w kontakcie ze społecznościami i buduj platformy trwałego wzrostu.Daj swoim zespołom odwagę do szybkiego działania i odważnego myślenia. Inwestuj w systemy, technologie i wsparcie, które dają możliwość dokonywania błyskawicznych iteracji. Niech AI stanie się Twoim akceleratorem, ale nie poprzestawaj na tym. Połącz potencjał AI z rozumieniem rzeczywistości przez ludzi i doświadczeniem w zakresie innowacji, a to pozwoli Ci odkrywać nowe możliwości.Wykorzystuj AI, aby pobudzać ciekawość, przyspieszać eksperymenty i przekuwać dane w przełomowe pomysły. Jednocześnie jednak bazuj na ludzkiej wiedzy, która pozwoli zadawać właściwe pytania, interpretować wyniki i wyznaczać kierunki działań strategicznych.Przede wszystkim – nie czekaj na przyszłość. Kształtuj ją. Świat zmienią ci, którzy kierują się wizją i działają zdecydowanie, łącząc najnowocześniejsze technologie z ludzką mądrością i kreatywnością. Szansa już tu jest. Czy odważysz się ją wykorzystać?