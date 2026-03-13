Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii
2026-03-13 00:30
W globalnym wyścigu innowacji Europa za USA i Chinami © pexels
Przeczytaj także: Jak pandemia przyspiesza inwestycje w nowe technologie?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie czynniki powodują, że liderzy inżynierii obawiają się utraty udziałów rynkowych w najbliższych latach?
- Jak Europa wypada na tle USA i Chin pod względem wdrażania innowacji cyfrowych?
- Jakie bariery regulacyjne w największym stopniu utrudniają rozwój działów B+R w europejskich firmach?
- W jaki sposób sztuczna inteligencja może zwiększyć wydajność procesów inżynieryjnych?
fot. pexels
W globalnym wyścigu innowacji Europa za USA i Chinami
Równolegle, firmy zmagają się z wydłużonym czasem wprowadzenia produktu na rynek (time-to-market), co potwierdza blisko połowa respondentów (48%). W świecie, gdzie cykle życia technologii skracają się z miesiąca na miesiąc, taka inercja może oznaczać utratę przewagi konkurencyjnej jeszcze przed debiutem rynkowym rozwiązania.
Sytuację dodatkowo komplikuje krajobraz geopolityczny. Aż 62% organizacji uznaje zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw za kluczowe ryzyko, a 60% wskazuje na bezpośredni wpływ niestabilności politycznej na strategię B+R.
W obliczu globalnych zawirowań, działy B+R nie mogą już polegać wyłącznie na optymalizacji procesów analogowych. Dane z raportu jasno pokazują, że odporność organizacji buduje się dziś poprzez elastyczność cyfrową, która pozwala szybciej reagować na przerwanie łańcuchów dostaw czy gwałtowne zmiany kosztów surowców – mówi Krzysztof Skowron, Principal Engineering Leader (Engineering and RD Services) w Capgemini Polska.
Europa na rozdrożu: Compliance jako hamulec czy szansa?
Analiza porównawcza regionów rzuca nowe światło na pozycję Starego Kontynentu. Podczas gdy w Chinach aż 81% organizacji uznaje cyfrowe innowacje za swój absolutny priorytet, a w USA odsetek ten wynosi 73%, Europa z wynikiem 60% zamyka stawkę globalnych liderów.
Ta różnica nie wynika jednak wyłącznie z braku ambicji, ale z unikalnej specyfiki europejskiego rynku. Menedżerowie z naszego regionu mierzą się z barierą, która w mniejszym stopniu dotyka ich konkurentów zza oceanu czy z Azji. Aż 47% europejskich respondentów wskazuje na skomplikowane wymogi regulacyjne oraz kwestie zgodności (compliance) jako główną przeszkodę w procesie innowacji. Dla porównania, w USA problem ten dostrzega 37% badanych, a w Chinach 39%.
Wyzwania te sprawiają, że europejskie firmy muszą szukać innowacji nie tylko w samym produkcie, ale przede wszystkim w sposobie jego projektowania, wykorzystując narzędzia, które pozwolą zautomatyzować procesy certyfikacji i kontroli jakości.
Nowa wydajność dzięki sztucznej inteligencji
Analiza Capgemini wskazuje na konkretne cele, których realizacja w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat pozwoli firmom zachować przewagę konkurencyjną. Kluczowe wskaźniki obejmują redukcję kosztów średnio o 10%, skrócenie czasu projektowania o 9% oraz skrócenie czasu wdrażania produkcji o 8%.
Realizacja tych ambitnych założeń staje się możliwa dzięki szerokiemu wdrożeniu sztucznej inteligencji do procesów inżynieryjnych. Ponad 75% menedżerów oczekuje, że to właśnie AI stanie się katalizatorem zmian, pozwalając na skokowy wzrost wydajności operacyjnej – szacowany na poziomie od 20% do nawet 50%.
Wyniki raportu pokazują, że stoimy przed ogromną szansą na przedefiniowanie wydajności w inżynierii. Choć 44% liderów wyraża obawy o udziały w rynku, to właśnie one stają się silnym bodźcem do odblokowania potencjału, jaki daje sztuczna inteligencja w inżynierii. Widzimy tu naprawdę duże możliwości: AI pozwala dziś przełamać bariery, które wcześniej ograniczały działy B+R – od inteligentnej automatyzacji compliance po drastyczne skrócenie cyklu projektowego.
Cele takie jak 10-procentowa redukcja kosztów są osiągalne, jeśli podejdziemy do transformacji cyfrowej jako do narzędzia budowania nowej wartości. Firmy, które dziś postawią na inżynierię opartą na danych, nie tylko zabezpieczą swoją pozycję, ale zyskają potencjał do kreowania zupełnie nowych standardów na globalnym rynku – komentuje Krzysztof Skowron, Principal Engineering Leader (Engineering and RD Services) w Capgemini Polska.
W stronę inteligentnego rozwoju
Ostatecznie transformacja sektora B+R wykracza poza czystą optymalizację kosztów. Budowa ekosystemu inżynieryjnego opartego na zaawansowanej analityce oraz AI pozwala organizacjom nie tylko odpowiedzieć na bieżące zawirowania gospodarcze, ale przede wszystkim tworzyć bardziej innowacyjne i zrównoważone produkty. W nowej rzeczywistości rynkowej przewagę zyskają ci, którzy potrafią przekuć wyzwania regulacyjne i presję czasu w fundament nowoczesnej, zwinnej organizacji.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
1/3 Polaków doświadczyła redukcji etatów z powodu AI. Czy sztuczna inteligencja już odbiera nam pracę?
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii
-
Rynek pracy w Polsce, czyli więcej satysfakcji, ale i większy stres
-
Amazon zainwestuje w Polsce ponad 23 mld zł do 2028 r. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu i rozwój Prime Video
-
Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.