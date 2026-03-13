eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyEuropa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

2026-03-13 00:30

Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

W globalnym wyścigu innowacji Europa za USA i Chinami © pexels

Rosnące koszty, napięcia geopolityczne i coraz większa presja na innowacje zmieniają sposób działania globalnych działów inżynieryjnych. Najnowszy raport Capgemini Research Institute pokazuje, że aż 44% liderów sektora obawia się utraty udziałów rynkowych, jeśli firmy nie przyspieszą transformacji cyfrowej. Europa znajduje się dziś na rozdrożu - musi jednocześnie nadążyć za tempem innowacji w USA i Chinach oraz radzić sobie z bardziej wymagającym otoczeniem regulacyjnym.

Przeczytaj także: Jak pandemia przyspiesza inwestycje w nowe technologie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie czynniki powodują, że liderzy inżynierii obawiają się utraty udziałów rynkowych w najbliższych latach?
  • Jak Europa wypada na tle USA i Chin pod względem wdrażania innowacji cyfrowych?
  • Jakie bariery regulacyjne w największym stopniu utrudniają rozwój działów B+R w europejskich firmach?
  • W jaki sposób sztuczna inteligencja może zwiększyć wydajność procesów inżynieryjnych?
Współczesne działy inżynieryjne operują w warunkach permanentnej niepewności. Z raportu „Engineering and R&D Pulse 2026” wynika, że tradycyjne modele rozwoju produktu przestają wystarczać w starciu z dynamicznym rynkiem. Głównym wyzwaniem pozostaje rentowność – aż 78% ankietowanych liderów wskazuje na rosnące koszty operacyjne jako krytyczną barierę.
W globalnym wyścigu innowacji Europa za USA i Chinami
Kliknij, aby powiekszyć

fot. pexels

W globalnym wyścigu innowacji Europa za USA i Chinami

Dodatkowym wyzwaniem dla europejskich firm pozostaje otoczenie regulacyjne, które dla blisko połowy respondentów stanowi główną barierę w rozwoju


Równolegle, firmy zmagają się z wydłużonym czasem wprowadzenia produktu na rynek (time-to-market), co potwierdza blisko połowa respondentów (48%). W świecie, gdzie cykle życia technologii skracają się z miesiąca na miesiąc, taka inercja może oznaczać utratę przewagi konkurencyjnej jeszcze przed debiutem rynkowym rozwiązania.

Sytuację dodatkowo komplikuje krajobraz geopolityczny. Aż 62% organizacji uznaje zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw za kluczowe ryzyko, a 60% wskazuje na bezpośredni wpływ niestabilności politycznej na strategię B+R.
W obliczu globalnych zawirowań, działy B+R nie mogą już polegać wyłącznie na optymalizacji procesów analogowych. Dane z raportu jasno pokazują, że odporność organizacji buduje się dziś poprzez elastyczność cyfrową, która pozwala szybciej reagować na przerwanie łańcuchów dostaw czy gwałtowne zmiany kosztów surowców – mówi Krzysztof Skowron, Principal Engineering Leader (Engineering and RD Services) w Capgemini Polska.

Europa na rozdrożu: Compliance jako hamulec czy szansa?


Analiza porównawcza regionów rzuca nowe światło na pozycję Starego Kontynentu. Podczas gdy w Chinach aż 81% organizacji uznaje cyfrowe innowacje za swój absolutny priorytet, a w USA odsetek ten wynosi 73%, Europa z wynikiem 60% zamyka stawkę globalnych liderów.

Ta różnica nie wynika jednak wyłącznie z braku ambicji, ale z unikalnej specyfiki europejskiego rynku. Menedżerowie z naszego regionu mierzą się z barierą, która w mniejszym stopniu dotyka ich konkurentów zza oceanu czy z Azji. Aż 47% europejskich respondentów wskazuje na skomplikowane wymogi regulacyjne oraz kwestie zgodności (compliance) jako główną przeszkodę w procesie innowacji. Dla porównania, w USA problem ten dostrzega 37% badanych, a w Chinach 39%.

Wyzwania te sprawiają, że europejskie firmy muszą szukać innowacji nie tylko w samym produkcie, ale przede wszystkim w sposobie jego projektowania, wykorzystując narzędzia, które pozwolą zautomatyzować procesy certyfikacji i kontroli jakości.

Nowa wydajność dzięki sztucznej inteligencji


Analiza Capgemini wskazuje na konkretne cele, których realizacja w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat pozwoli firmom zachować przewagę konkurencyjną. Kluczowe wskaźniki obejmują redukcję kosztów średnio o 10%, skrócenie czasu projektowania o 9% oraz skrócenie czasu wdrażania produkcji o 8%.

Realizacja tych ambitnych założeń staje się możliwa dzięki szerokiemu wdrożeniu sztucznej inteligencji do procesów inżynieryjnych. Ponad 75% menedżerów oczekuje, że to właśnie AI stanie się katalizatorem zmian, pozwalając na skokowy wzrost wydajności operacyjnej – szacowany na poziomie od 20% do nawet 50%.
Wyniki raportu pokazują, że stoimy przed ogromną szansą na przedefiniowanie wydajności w inżynierii. Choć 44% liderów wyraża obawy o udziały w rynku, to właśnie one stają się silnym bodźcem do odblokowania potencjału, jaki daje sztuczna inteligencja w inżynierii. Widzimy tu naprawdę duże możliwości: AI pozwala dziś przełamać bariery, które wcześniej ograniczały działy B+R – od inteligentnej automatyzacji compliance po drastyczne skrócenie cyklu projektowego.

Cele takie jak 10-procentowa redukcja kosztów są osiągalne, jeśli podejdziemy do transformacji cyfrowej jako do narzędzia budowania nowej wartości. Firmy, które dziś postawią na inżynierię opartą na danych, nie tylko zabezpieczą swoją pozycję, ale zyskają potencjał do kreowania zupełnie nowych standardów na globalnym rynku – komentuje Krzysztof Skowron, Principal Engineering Leader (Engineering and RD Services) w Capgemini Polska.

W stronę inteligentnego rozwoju


Ostatecznie transformacja sektora B+R wykracza poza czystą optymalizację kosztów. Budowa ekosystemu inżynieryjnego opartego na zaawansowanej analityce oraz AI pozwala organizacjom nie tylko odpowiedzieć na bieżące zawirowania gospodarcze, ale przede wszystkim tworzyć bardziej innowacyjne i zrównoważone produkty. W nowej rzeczywistości rynkowej przewagę zyskają ci, którzy potrafią przekuć wyzwania regulacyjne i presję czasu w fundament nowoczesnej, zwinnej organizacji.

Przeczytaj także: Technostres i FOBO: w 2026 r. technologie znowu zmienią rynek pracy Technostres i FOBO: w 2026 r. technologie znowu zmienią rynek pracy

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: inżynieria, badania i rozwój, innowacyjność, innowacje, automatyzacja, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja, nowe technologie

Przeczytaj także

Inwestycje technologiczne priorytetem dla CFO do końca 2025

Inwestycje technologiczne priorytetem dla CFO do końca 2025

Biokomputery, metale ziem rzadkich i cyfrowy świat - poznaj najnowsze trendy innowacyjności

Biokomputery, metale ziem rzadkich i cyfrowy świat - poznaj najnowsze trendy innowacyjności

Zawody przyszłości, czyli kim zostać, żeby nie bać się sztucznej inteligencji?

Zawody przyszłości, czyli kim zostać, żeby nie bać się sztucznej inteligencji?

1/3 Polaków doświadczyła redukcji etatów z powodu AI. Czy sztuczna inteligencja już odbiera nam pracę?

1/3 Polaków doświadczyła redukcji etatów z powodu AI. Czy sztuczna inteligencja już odbiera nam pracę?

Polskie firmy coraz chętniej wdrażają sztuczną inteligencję

Polskie firmy coraz chętniej wdrażają sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja i biznes - związek (prawie) doskonały

Sztuczna inteligencja i biznes - związek (prawie) doskonały

Badania i rozwój nie w modzie?

Badania i rozwój nie w modzie?

Innowacyjność albo śmierć

Innowacyjność albo śmierć

Innowacyjność przedsiębiorstw będzie rosła

Innowacyjność przedsiębiorstw będzie rosła

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Podatek zapłacisz telefonem. Google Pay i Apple Pay w mObywatelu

Podatek zapłacisz telefonem. Google Pay i Apple Pay w mObywatelu

Indie - rynek pełen szans, ale i pułapek. 5 rzeczy, które musisz znać, zanim zaczniesz ekspansję

Indie - rynek pełen szans, ale i pułapek. 5 rzeczy, które musisz znać, zanim zaczniesz ekspansję

Boom na elektryki skończył się z dopłatami. Jak rynek poradzi sobie po programie NaszEauto?

Boom na elektryki skończył się z dopłatami. Jak rynek poradzi sobie po programie NaszEauto?

Fiskus skontroluje wracających z Dubaju? Kryzys na Bliskim Wschodzie ujawnia, jak faktycznie działa rezydencja podatkowa

Fiskus skontroluje wracających z Dubaju? Kryzys na Bliskim Wschodzie ujawnia, jak faktycznie działa rezydencja podatkowa

Rynek czeka na CPI z USA

Rynek czeka na CPI z USA

Co każda firma powinna wiedzieć o KSeF? Wyjaśniamy najważniejsze zasady i pułapki dotyczące e-faktur

Co każda firma powinna wiedzieć o KSeF? Wyjaśniamy najważniejsze zasady i pułapki dotyczące e-faktur

Droższe paliwo, transport i kredyty. Jak konflikt na Bliskim Wschodzie może odbić się na polskich firmach?

Droższe paliwo, transport i kredyty. Jak konflikt na Bliskim Wschodzie może odbić się na polskich firmach?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: