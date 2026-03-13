Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

W globalnym wyścigu innowacji Europa za USA i Chinami © pexels

Rosnące koszty, napięcia geopolityczne i coraz większa presja na innowacje zmieniają sposób działania globalnych działów inżynieryjnych. Najnowszy raport Capgemini Research Institute pokazuje, że aż 44% liderów sektora obawia się utraty udziałów rynkowych, jeśli firmy nie przyspieszą transformacji cyfrowej. Europa znajduje się dziś na rozdrożu - musi jednocześnie nadążyć za tempem innowacji w USA i Chinach oraz radzić sobie z bardziej wymagającym otoczeniem regulacyjnym.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie czynniki powodują, że liderzy inżynierii obawiają się utraty udziałów rynkowych w najbliższych latach?

Jak Europa wypada na tle USA i Chin pod względem wdrażania innowacji cyfrowych?

Jakie bariery regulacyjne w największym stopniu utrudniają rozwój działów B+R w europejskich firmach?

W jaki sposób sztuczna inteligencja może zwiększyć wydajność procesów inżynieryjnych?

W obliczu globalnych zawirowań, działy B+R nie mogą już polegać wyłącznie na optymalizacji procesów analogowych. Dane z raportu jasno pokazują, że odporność organizacji buduje się dziś poprzez elastyczność cyfrową, która pozwala szybciej reagować na przerwanie łańcuchów dostaw czy gwałtowne zmiany kosztów surowców – mówi Krzysztof Skowron, Principal Engineering Leader (Engineering and RD Services) w Capgemini Polska.

Europa na rozdrożu: Compliance jako hamulec czy szansa?

Nowa wydajność dzięki sztucznej inteligencji

Wyniki raportu pokazują, że stoimy przed ogromną szansą na przedefiniowanie wydajności w inżynierii. Choć 44% liderów wyraża obawy o udziały w rynku, to właśnie one stają się silnym bodźcem do odblokowania potencjału, jaki daje sztuczna inteligencja w inżynierii. Widzimy tu naprawdę duże możliwości: AI pozwala dziś przełamać bariery, które wcześniej ograniczały działy B+R – od inteligentnej automatyzacji compliance po drastyczne skrócenie cyklu projektowego.



Cele takie jak 10-procentowa redukcja kosztów są osiągalne, jeśli podejdziemy do transformacji cyfrowej jako do narzędzia budowania nowej wartości. Firmy, które dziś postawią na inżynierię opartą na danych, nie tylko zabezpieczą swoją pozycję, ale zyskają potencjał do kreowania zupełnie nowych standardów na globalnym rynku – komentuje Krzysztof Skowron, Principal Engineering Leader (Engineering and RD Services) w Capgemini Polska.

W stronę inteligentnego rozwoju