Kto decyduje w erze AI? Rola człowieka w modelu Human on the loop i granice autonomii algorytmów

Sztuczna inteligencja coraz częściej podejmuje decyzje w organizacjach, ale kto ponosi za nie odpowiedzialność? Model Human on the loop staje się odpowiedzią na wyzwanie łączenia autonomii algorytmów z kontrolą człowieka. W erze AI Act i rosnącej złożoności systemów jasne granice decyzyjne oraz aktywny nadzór stają się kluczowe. Jak zachować równowagę między innowacją a bezpieczeństwem i dlaczego zaufanie do AI zależy od roli, jaką odgrywa człowiek?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak model Human on the loop łączy autonomię AI z odpowiedzialnością człowieka i dlaczego staje się standardem w zarządzaniu technologią.

Dlaczego rosnąca autonomia agentów AI może prowadzić do iluzji kontroli i jak uniknąć tego ryzyka.

Jakie granice decyzyjne powinny być ustalone, aby zachować bezpieczeństwo, reputację i zgodność z prawem.

Jak europejskie regulacje (AI Act) wpływają na konieczność nadzoru człowieka nad systemami AI.

Dlaczego zaufanie do AI zależy od przejrzystości, rozliczalności i aktywnego nadzoru w modelu Human on the loop.

Agenci AI w organizacjach: automatyzacja z jasno określoną odpowiedzialnością

Human on the loop jako model nadzoru nad decyzjami podejmowanymi przez AI

Od autonomii do kontroli: gdzie przebiegają granice decyzyjności systemów AI

Regulacje jako punkt odniesienia: human oversight w świetle europejskich ram prawnych

Zaufanie, przejrzystość i rozliczalność – fundamenty odpowiedzialnego wykorzystania agentów AI