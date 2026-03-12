eGospodarka.pl
Nowe przepisy o ochronie ludności. Miasta będą budować schrony

2026-03-12

Nowe przepisy o ochronie ludności. Miasta będą budować schrony

© wygenerowane przez AI

Schrony i miejsca doraźnego schronienia mogą w najbliższych latach stać się stałym elementem planowania miejskiej infrastruktury. Nowelizacja przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz rozwój Programu OLiOC oznaczają dla samorządów konieczność przygotowania nowych inwestycji i systemów bezpieczeństwa. Oprócz budowy obiektów ochronnych gminy będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami finansowymi, procedurami inwestycyjnymi oraz organizacją systemu punktów schronienia dla mieszkańców.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie nowe obowiązki w zakresie budowy schronów i infrastruktury ochronnej otrzymają samorządy?
  • Czym są punkty schronienia i jak mają funkcjonować w systemie ochrony ludności?
  • Jakie wyzwania finansowe i proceduralne czekają gminy przy realizacji takich inwestycji?
  • Dlaczego praktyczne wdrożenie nowych przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej może okazać się nie lada wyzwaniem?


Miasta muszą myśleć o schronach


Zmieniające się środowisko bezpieczeństwa w Europie sprawia, że infrastruktura ochronna wraca do strategicznych planów rozwoju samorządów. Jednostki samorządu terytorialnego, dotąd koncentrujące się głównie na zadaniach komunalnych i inwestycjach rozwojowych, będą musiały planować także schrony, miejsca doraźnego schronienia czy infrastrukturę wspierającą ewakuację ludności.
Miasta muszą myśleć o schronach
Miasta muszą myśleć o schronach

Nowe przepisy nakładają obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępu do miejsc ochrony, zarówno poprzez wykorzystanie istniejących obiektów, jak i budowę nowych


Nowe przepisy nakładają obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępu do miejsc ochrony, zarówno poprzez wykorzystanie istniejących obiektów, jak i budowę nowych. W praktyce oznacza to konieczność uwzględniania funkcji ochronnych już na etapie planowania przestrzennego oraz projektowania budynków publicznych czy inwestycji mieszkaniowych.
Samorządy będą musiały nauczyć się planować infrastrukturę ochronną podobnie jak drogi czy szkoły. To oznacza analizę istniejącej zabudowy i wskazanie miejsc, które w sytuacjach kryzysowych mogą pełnić funkcję schronienia – mówi mec. Bartłomiej Tkaczyk.

Nowe przepisy wprowadzają „punkty schronienia”


Nowelizacja wprowadza również pojęcie punktów schronienia, które mają uzupełniać system obiektów zbiorowej ochrony. Mają zapewniać ludności szybkie miejsce ukrycia w nagłych sytuacjach, np. w razie zagrożenia uderzeniem z powietrza.
Punkty te będą identyfikowane przez komendanta powiatowego PSP, zgłaszane organom ochrony ludności i właścicielom obiektów oraz ujawniane w ewidencji obiektów ochronnych i aplikacjach mobilnych. Obowiązek ich udostępnienia pojawi się w czasie ogłoszonego alarmu – wyjaśnia mec. Tkaczyk.

Inwestycje, pieniądze i procedury


Drugim kluczowym obszarem wyzwań będą kwestie finansowania i prowadzenia inwestycji. Budowa schronów lub adaptacja istniejących obiektów wymaga nie tylko znacznych środków, ale także sprawnego prowadzenia procedur inwestycyjnych i zamówień publicznych.

Projekt przepisów przewiduje m.in. możliwość wzmocnionego finansowania inwestycji wieloletnich oraz większą elastyczność w przesuwaniu środków w ramach Programu OLiOC.
W części przypadków dopuszczone będą również wyjątki od Prawa zamówień publicznych dla inwestycji kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – dodaje Bartłomiej Tkaczyk.

Największe wyzwanie: praktyczne wdrożenie


Eksperci podkreślają jednak, że najtrudniejszy etap dopiero przed samorządami. Problemem może okazać się nie tyle treść przepisów, ile ich praktyczna realizacja.
Budowa infrastruktury ochronnej to projekty wymagające specjalistycznej wiedzy, stabilnego finansowania i dobrej koordynacji między administracją, służbami i wykonawcami. Bez odpowiedniego przygotowania istnieje ryzyko opóźnień inwestycji albo nieefektywnego wykorzystania środków publicznych – wskazuje partner w kancelarii LEGALLY.SMART.

Eksperci nie mają wątpliwości: w najbliższych latach Polska może stanąć przed największym od dekad programem inwestycji w ochronę ludności cywilnej. A samorządy będą jego pierwszą linią organizacyjną.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, obrona cywilna, wojna, schrony, OLiOC, samorządy, infrastruktura ochronna, Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

