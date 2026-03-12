Nowe przepisy o ochronie ludności. Miasta będą budować schrony

Schrony i miejsca doraźnego schronienia mogą w najbliższych latach stać się stałym elementem planowania miejskiej infrastruktury. Nowelizacja przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz rozwój Programu OLiOC oznaczają dla samorządów konieczność przygotowania nowych inwestycji i systemów bezpieczeństwa. Oprócz budowy obiektów ochronnych gminy będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami finansowymi, procedurami inwestycyjnymi oraz organizacją systemu punktów schronienia dla mieszkańców.

Przeczytaj także: Projekt tzw. ustawy schronowej do poprawy



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie nowe obowiązki w zakresie budowy schronów i infrastruktury ochronnej otrzymają samorządy?

Czym są punkty schronienia i jak mają funkcjonować w systemie ochrony ludności?

Jakie wyzwania finansowe i proceduralne czekają gminy przy realizacji takich inwestycji?

Dlaczego praktyczne wdrożenie nowych przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej może okazać się nie lada wyzwaniem?



Miasta muszą myśleć o schronach

Kliknij, aby powiekszyć fot. wygenerowane przez AI Miasta muszą myśleć o schronach Nowe przepisy nakładają obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępu do miejsc ochrony, zarówno poprzez wykorzystanie istniejących obiektów, jak i budowę nowych

Samorządy będą musiały nauczyć się planować infrastrukturę ochronną podobnie jak drogi czy szkoły. To oznacza analizę istniejącej zabudowy i wskazanie miejsc, które w sytuacjach kryzysowych mogą pełnić funkcję schronienia – mówi mec. Bartłomiej Tkaczyk.

Nowe przepisy wprowadzają „punkty schronienia”

Punkty te będą identyfikowane przez komendanta powiatowego PSP, zgłaszane organom ochrony ludności i właścicielom obiektów oraz ujawniane w ewidencji obiektów ochronnych i aplikacjach mobilnych. Obowiązek ich udostępnienia pojawi się w czasie ogłoszonego alarmu – wyjaśnia mec. Tkaczyk.

Inwestycje, pieniądze i procedury

W części przypadków dopuszczone będą również wyjątki od Prawa zamówień publicznych dla inwestycji kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – dodaje Bartłomiej Tkaczyk.

Największe wyzwanie: praktyczne wdrożenie

Budowa infrastruktury ochronnej to projekty wymagające specjalistycznej wiedzy, stabilnego finansowania i dobrej koordynacji między administracją, służbami i wykonawcami. Bez odpowiedniego przygotowania istnieje ryzyko opóźnień inwestycji albo nieefektywnego wykorzystania środków publicznych – wskazuje partner w kancelarii LEGALLY.SMART.