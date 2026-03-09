E-usługi administracji publicznej w Polsce. e-PIT działa świetnie, a co wymaga poprawy?

Jedno kliknięcie może dziś zastąpić wizytę w urzędzie, kolejkę i stos papierowych formularzy. Coraz więcej spraw, od podatków po wizyty lekarskie, można załatwić przez internet. Przykład usługi e-PIT potwierdza, że z prostych i intuicyjnych rozwiązań Polacy korzystają nader chętnie. Wciąż jednak wiele osób potrzebuje wsparcia w świecie cyfrowych usług publicznych. Wsparciem dla nich mogą być m.in. Kluby Rozwoju Cyfrowego, w których można nauczyć się obsługi e-usług krok po kroku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego Polacy wciąż rzadziej niż mieszkańcy wielu krajów UE korzystają z e-usług publicznych?

Jak dużą popularność zdobyła usługa e-PIT i ile deklaracji podatkowych składanych jest dziś online?

Jak w korzystaniu z e-administracji wypada na tle Danii, Holandii czy Finlandii?

Czym są Kluby Rozwoju Cyfrowego i w jaki sposób pomagają w nauce korzystania z e-usług?

E-PIT – podatki jednym kliknięciem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aplikacja e-Urząd Skarbowy Dobrym przykładem rosnącej popularności e-usług jest e-PIT.

Jak Polska wypada na tle Europy?

Wsparcie w nauce korzystania z e-usług – Kluby Rozwoju Cyfrowego

Stawiamy na rozwój

W ostatnich latach instytucje publiczne uruchomiły wiele e-usług – aplikacji i serwisów, z których można z łatwością korzystać także na smartfonach. Nie wszyscy jednak czują się w nich pewnie.Jak wynika z badań, Polacy rzadziej niż mieszkańcy wielu krajów Unii Europejskiej załatwiają sprawy urzędowe przez internet. Wynika to głównie z braku wiedzy i umiejętności. Tylko połowa dorosłych osób (16-74 lata) ma podstawowe kompetencje cyfrowe, podczas gdy średnia w UE wynosi 60%. Celem Unii Europejskiej jest, aby do 2030 roku aż 80% obywateli potrafiło poruszać się po świecie wirtualnym usług online przynajmniej na podstawowym poziomie.Internet najczęściej służy Polakom do robienia szybkich płatności i zakupów – 70% internautów kupowało online w 2025 roku. Znacznie rzadziej sieć wykorzystywana jest do kontaktu z administracją publiczną – e-usługi urzędowe wybiera 61% dorosłych osób. Tu do najczęściej wykonywanych czynności w zeszłym roku należało przesyłanie wypełnionych deklaracji podatkowych, wyszukiwanie informacji na stronach internetowych urzędów, odbieranie pism urzędowych/dokumentów od urzędów, a także pobieranie lub drukowanie formularzy.Wraz z rozwojem prostszych i bardziej intuicyjnych rozwiązań cyfrowych korzystamy z nich coraz chętniej.Dobrym przykładem rosnącej popularności e-usług jest e-PIT. W zeszłym roku aż 95% rozliczeń podatkowych za 2024 rok (24 miliony zeznań) zostało złożonych elektronicznie. A z samej usługi Twój e-PIT skorzystało 14,3 miliona osób. To oznacza, że odwiedzaliśmy Urzędy Skarbowe tylko z 5% papierowych deklaracji.Doceniliśmy prostotę i wygodę składania dokumentów przez internet – to, że w porównaniu z tradycyjnym liczeniem podatków, elektroniczna deklaracja znacząco upraszcza cały proces. Zamiast godzin spędzonych nad dokumentami, wiele osób może rozliczyć podatek w kilka minut, bez wychodzenia z domu i bez pomocy księgowych.Często wystarczy tylko samo potwierdzenie gotowego zeznania, które dostaliśmy w systemie To pokazuje, że gdy e-usługi są proste i intuicyjne, Polacy korzystają z nich bez większych obaw.E-usługi to jednak nie tylko podatki. Coraz częściej używamy Internetowego Konta Pacjenta, e-recept, możliwości rejestracji do lekarza online czy aplikacji mObywatel. Dzięki nim można szybciej załatwić sprawy urzędowe, zadbać o zdrowie i ograniczyć liczbę wizyt w instytucjach publicznych.W 2024 roku około 70% mieszkańców UE korzystało z e-usług publicznych, podczas gdy w Polsce było to tylko 61%. W niektórych krajach, takich jak Dania, Holandia czy Finlandia, odsetek ten sięga 96-98%. To pokazuje tzw. „polski paradoks”: wiele nowoczesnych usług jest już u nas dostępnych, ale ich rzeczywiste wykorzystanie przez obywateli jest wciąż niższe niż w Europie Zachodniej.Różnice w korzystaniu z e-usług widać także w zależności od miejsca zamieszkania i wieku. W miastach sięga po nie znacznie więcej osób niż na wsi – różnica wynosi 19 punktów procentowych. Do usług administracji publicznej przez internet loguje się 82% osób w wieku 25-34 lata, 70% mających 45-54 lata, 51% – 55-64 lata, a w grupie 65-74 lata tylko 28%. W innych krajach europejskich nawet w starszych grupach wiekowych z e-usług korzysta ponad 90% osób. Oznacza to, że nie chodzi o wiek sam w sobie, lecz o wiedzę i pomoc w obsłudze usług cyfrowych.Nie wszyscy czują się pewnie w świecie cyfrowym. Aby e-usługi były naprawdę dostępne dla każdego obywatela i obywatelki, potrzebne jest wsparcie w nauce ich obsługi. Taką rolę pełnią Kluby Rozwoju Cyfrowego (KRC) – miejsca, w których dorośli mogą w spokojnej atmosferze nauczyć się krok po kroku, jak korzystać z e-usług publicznych, komputera i smartfona.Na bezpłatnych zajęciach dowiadują się między innymi, jak składa się e-PIT, korzysta z Internetowego Konta Pacjenta i aplikacji mObywatel, sprawdza informacje w sieci, komunikuje za pomocą komunikatorów i mejli. Nauka jest praktyczna, dostosowana do poziomu wiedzy i indywidualnych potrzeb uczestników.Już w tym roku sieć Klubów Rozwoju Cyfrowego znacząco się rozszerzy, wzmacniając równość dostępu do bezpłatnej edukacji cyfrowej i odpowiadając na potrzeby osób, które dotąd miały ograniczone możliwości korzystania z technologii. Warto sprawdzić na mapie KRC, obecnej na stronie https://kompetencjecyfrowe.gov.pl/krc, gdzie w naszej okolicy znajduje się najbliższy klub. Jeśli nie mamy takiej możliwości, można zapytać o zajęcia w naszym urzędzie gminy, bibliotece lub domu kultury.Rozwój e-usług to ważny element nowoczesnego państwa, kluczowy dla sprawnego funkcjonowania kraju. Dzięki nim wiele spraw można załatwić prościej i bez zbędnych formalności. Oszczędzamy czas obywateli, pracowników firm i urzędników, zmniejszamy koszty działania instytucji oraz usprawniamy obieg dokumentów. To przekłada się na lepszą organizację pracy, większą wydajność i szybsze tempo rozwoju firm.Większość potrzebnych rozwiązań cyfrowych już działa. Kolejnym krokiem jest wsparcie obywateli w nauce ich obsługi, tak, aby jak najwięcej osób mogło z nich swobodnie korzystać. Przykład e-PIT pokazuje, że jedno kliknięcie ułatwia życie osobom prywatnym i firmom. Elektroniczne rozliczanie jest przejrzyste, przyspiesza pracę, zwiększa naszą samodzielność, a państwu ułatwia zarządzanie finansami. Dzięki takim e-usługom więcej osób może bezstresowo załatwiać sprawy przez internet, a kraj zyskuje lepsze warunki do rozwoju.W dobie szybkiego rozwoju technologii brak kompetencji cyfrowych staje się istotną barierą dla wielu Polaków. Ogranicza ich codzienne funkcjonowanie, szanse na rynku pracy oraz możliwości rozwoju edukacyjnego i kulturalnego. Aby temu przeciwdziałać powstał projekt pn. „Kluby Rozwoju Cyfrowego”.Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski. Działanie jest jednym z kluczowych projektów wpisanym w Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce koordynowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, kluby te będą oferować bezpłatne zajęcia i szkolenia pomagające w bezpiecznym i efektywnym korzystaniu z nowych technologii. O środki na realizację KRC mogą starać się gminy. Operatorem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.