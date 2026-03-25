Ceny na Wielkanoc 2026. Które produkty będą kosztować mniej, a które zdrożały?

Wielkanoc 2026 przynosi mieszane sygnały dla konsumentów. Według analiz ekspertów Banku BNP Paribas, koszyk podstawowych produktów wielkanocnych będzie średnio o 5-7% tańszy niż przed rokiem, głównie dzięki spadkom cen masła, mąki, mięsa wieprzowego i soków. Jednak nie wszystkie produkty potaniały - jaja i chleb będą droższe, a wołowina nadal utrzymuje wysokie ceny. Największą ulgę odczują miłośnicy serników i sałatki jarzynowej, których przygotowanie będzie kosztowało mniej niż w ubiegłym roku. Czy tegoroczne święta będą lżejsze dla portfela? To zależy od tego, co trafi do koszyka.

Przeczytaj także: Wielkanocny koszyczek 2025 droższy niż przed rokiem

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie produkty potaniały przed Wielkanocą 2026 i o ile spadły ich ceny.

Dlaczego jaja i chleb będą droższe oraz jakie czynniki wpływają na ich ceny.

Jakie składniki sałatki jarzynowej i sernika będą tańsze w tym roku.

Jakie są prognozy cen mięsa, wędlin i napojów na Wielkanoc 2026.

Jak skomponować świąteczny koszyk, aby zoptymalizować wydatki.

To, czy tegoroczna Wielkanoc będzie lżejsza dla naszego portfela, zależy w dużej mierze od naszych indywidualnych wyborów i tego, co ostatecznie trafi do koszyka. Nasze analizy pokazują, że wiele kategorii produktów wyraźnie potaniało względem ubiegłego roku.



Warto jednak zachować czujność – do Świąt pozostało jeszcze kilkanaście dni, a niepokojąca sytuacja na Bliskim Wschodzie już teraz podbija ceny paliw. W czarnym scenariuszu może to przełożyć się na droższą żywność, co sprawi, że ostateczny koszt wielkanocnych zakupów zbliży się do poziomu sprzed roku – mówi dr Magdalena Kowalewska, dyrektorka Biura Analiz Sektora Food and Agro z Banku BNP Paribas.

Jaja i pieczywo pod znakiem wzrostów

Sałatka jarzynowa będzie tańsza

Podstawowe składniki tradycyjnej sałatki jarzynowej - ziemniaki, marchew, cebula oraz jabłka - mogą być w tym roku o 5-15% tańsze niż przed rokiem. To dobra wiadomość, wynikająca z ubiegłorocznych, obfitych zbiorów warzyw gruntowych.



Nieco głębiej do kieszeni muszą jednak sięgnąć miłośnicy nowalijek, czyli pierwszych wiosennych warzyw. Ceny świeżych ogórków czy sałaty, ze względu na koszty upraw szklarniowych, utrzymują się na wyższym poziomie - mówi Jakub Jakubczak, ekspert rynku Food and Agro z Banku BNP Paribas.

Masło już nie jest symbolem drożyzny

W tym roku masło będzie tańsze o blisko 20% rok do roku. Pomimo wyhamowania zniżek cen masła na rynku hurtowym w pierwszych miesiącach 2026 roku, w ostatnich tygodniach konsumenci coraz częściej mogą trafić na promocje na zakup tego produktu. Z symbolu drożyzny masło stało się obecnie produktem o jednej z najsilniejszych dynamik spadku - mówi Weronika Szymańska-Wrzos, ekspertka rynku Food and Agro z Banku BNP Paribas.

Słodkie prognozy, czyli co mówi „Indeks Sernika”

Mieszane prognozy dla rynku mięsnego

Oczekiwane spadki cen mięsa nie przełożą się jednak na ceny wędlin i przetworów mięsnych, które będą o 2-4% droższe, głównie ze względu na wzrost pozasurowcowych kosztów produkcji. Można spodziewać się jednak wielu promocji na mięso i produkty mięsne w sklepach. Są to produkty „gazetkowe", których atrakcyjne ceny mają przyciągać konsumentów do danej sieci handlowej – mówi dr Magdalena Kowalewska, dyrektorka Biura Analiz Sektora Food and Agro z Banku BNP Paribas.

Coś do popicia? Soki taniej, kawa drożej

Nie powinniśmy jednak spodziewać się dużych obniżek, a raczej rzędu 5-8%. Pozostałe koszty produkcji nadal utrzymują się na relatywnie wysokich poziomach, a sami producenci stosunkowo niedawno dopiero skorygowali ceny do nowych realiów rynkowych. Przy tym nie wszystkie napoje będą tanieć w tym roku. Na Wielkanoc droższa będzie jednak kawa, a także część alkoholi – mówi Jakub Jakubczak, ekspert rynku Food and Agro z Banku BNP Paribas.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koszyk wielkanocny 2026 - porównanie cen produktów Analiza kosztu przygotowania świątecznego koszyka w 2026 roku pokazuje, że większość produktów będzie tańsza niż przed rokiem. Największe obniżki dotknęły masło, które potaniało o 20%, oraz mięso wieprzowe, którego cena spadła o 11%. Z kolei wołowina zdrożała o 14–19%, a jaja z wolnego wybiegu lub ekologiczne są droższe o 30–50%. Soki mogą być tańsze o 5–8%, podczas gdy pieczywo i jaja klatkowe podrożały odpowiednio o 2–3% i 10%. Sałatka jarzynowa będzie tańsza o 5–15% dzięki niższym cenom warzyw gruntowych. Ceny wędlin wzrosły o 2–4%, a koszt przygotowania sernika spadł o 4–5%. Ogólny koszt zakupów wielkanocnych może być niższy o 5–7% w porównaniu do 2025 roku, jednak na niektóre produkty, takie jak jaja czy wołowina, wydamy więcej. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Co dokładnie trafiło do wielkanocnego koszyka?

Produkty zbożowe: 1 kg chleba pszenno-żytniego i 2 kg mąki pszennej.

Baza sałatki i dodatki: 3 kg ziemniaków, po 1 kg marchwi, cebuli, buraków oraz jabłek.

Nabiał i jaja: 1 kg twarogu półtłustego, 1 kg masła oraz 30 sztuk jaj.

Mięso i wędliny: 2 kg wieprzowiny, 2 kg kurczaka, 0,5 kg szynki oraz 1 kg kiełbasy wędzonej.

Spiżarnia i napoje: 1 kg cukru, 1 kg oleju rzepakowego i 2 litry soku jabłkowego.

Główny wniosek analityków Banku BNP Paribas, którzy prześwietlili rynkowe ceny, napawa optymizmem:niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nie oznacza to jednak, że obniżki obejmą absolutnie wszystko.Analitycy banku zwracają jednak uwagę, że biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu cen po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, wpływ ten widoczny był po 3 miesiącach od wybuchu konfliktu. W związku z tym oceniają, że efekty konfliktu w Iranie raczej nie będą jeszcze odczuwalne w trakcie wielkanocnych zakupów.Trudno wyobrazić sobie wielkanocne śniadanie bez jajek. Niestety, podobnie jak przed rokiem, należą one do liderów wzrostów cen. Za najtańszeklatkowe zapłacimy o 10% więcej niż rok temu i aż o 1/3 więcej niż przed dwoma laty. Wynika to głównie z mniejszej podaży jaj na rynku krajowym oraz europejskim, gdzie zmniejszyła się liczebność stad kur niosek, głównie w wyniku grypy ptaków.Dynamika wzrostu cen w przypadku jaj ekologicznych, z wolnego wybiegu czy ściółkowych jest jeszcze większa. Za takie jaja trzeba będzie zapłacić od 12-17% więcej w przypadku jaj ściółkowych i o 30-50% więcej w przypadku jaj z wolnego wybiegu lub ekologicznych.Na liście droższych produktów znajdzie się także. Chociaż ceny mąki będą niższe niż przed rokiem, za pieczywo (m.in. ze względu na rosnące koszty pracy i transportu) prawdopodobnie będziemy musieli zapłacić więcej o 2-3%. Analitycy banku widzą jednak, że w ostatnich miesiącach wzrost cen pieczywa zaczął zwalniać.Sałatka jarzynowa to nieodłączny element polskich świąt, a tegoroczne prognozy dla jej miłośników są wyjątkowo pomyślne. Zgodnie z oceną analityków, przygotowanie tego tradycyjnego dania może być w tym roku tańsze.Zarównotaniały na przełomie 2025 i 2026 roku. Na rynku unijnym ceny serów spadły o kilka, a nawet kilkanaście procent - to efekt większej dostępności surowca oraz mniejszego zapotrzebowania ze strony głównych światowych importerów. Jeśli jednak chodzi o, obniżki są bardziej umiarkowane. Prawdziwa zmiana dotyczy jednak masła, które podczas ubiegłych Świąt było symbolem drożyzny.Wielkanoc rzadko obchodzi się bez tradycyjnych słodkości, a tegoroczne prognozy rynkowe są dla konsumentów wyjątkowo korzystne. Jednym z niekwestionowanych królów świątecznego stołu pozostaje sernik - zarówno w klasycznej odsłonie wiedeńskiej czy krakowskiej, jak i w modnych wariacjach, takich jak sernik baskijski, pistacjowy czy dubajski.W związku ze spadkiem cen wielu podstawowych produktów potrzebnych do wypieków, opracowany przez analityków Banku BNP Paribasniż przed rokiem. Ten spadek kosztów to bezpośredni efekt niższych cen kluczowych składników, co czyni domowe wypieki bardziej przystępnymi cenowo niż w ubiegłym sezonie.Czekoladowe zajączki i jajka to symbole Wielkanocy, ale to nie jedyne słodycze spożywane w okresie świątecznym. Dobrą wiadomością dla amatorów słodkości będzie to, że ich ulubione słodycze nie powinny być droższe. W porównaniu z ubiegłym rokiem,są o około 10% niższe, ana rynkach globalnych potaniało praktycznie dwukrotnie. Spadek cen tych dwóch kluczowych surowców może oznaczać spadek cen słodyczy, jednak producenci mogą nie być tak chętnie do podzielenia się oszczędnościami z konsumentami.Mimo obaw o drożyznę, prognozy dla rynku mięsnego na Wielkanoc 2026 są zróżnicowane. Zazapłacimy nawet o 11% mniej niż przed rokiem. Wynika to głównie ze spadku cen skupu żywca wieprzowego, o 5% w relacji rocznej, napędzanych głównie nadpodażą surowca na rynku unijnym, wywołanej wykryciem ASF w Hiszpanii.Tańsze będzie również(-4% r/r) głównie ze względu na mniejszą presję grypy ptaków w tym sezonie. Z koleijuż od dłuższego czasu pozostaje droga i na razie się to nie zmienia. W tym roku trzeba będzie zapłacić za nią o 14-19% więcej niż przed rokiem. Nie jest to jednak produkt pierwszego wyboru na Wielkanoc.Dopełnieniem wielkanocnego stołu są, a w tej kategorii prognozy również są optymistyczne. Dzięki większej podaży jabłek oraz znacznemu spadkowi cen koncentratu soku pomarańczowego (nawet o 20% w marcu 2026 r.), koszty produkcji soków spadły.Aby rzetelnie porównać ceny rok do roku, analitycy Banku BNP Paribas wzięli pod lupę zestaw produktów, które najczęściej pojawiają się na naszych stołach. W skład tego „modelowego” koszyka weszły:To właśnie ten zestaw produktów - stanowiący bazę dla tradycyjnych świątecznych potraw - okazał się w tym roku średnio o 5-7% tańszy niż w poprzednim sezonie.