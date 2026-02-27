eGospodarka.pl
Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2026

2026-02-27 00:30

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2026

Na reklamę w telewizji stawia w szczególności branża farmaceutyczna

Rynek reklamy w Polsce rozpoczął 2026 rok wysoką aktywnością. Z danych gemiusAdReal wynika, że w internecie i radiu dominowała branża handlowa natomiast w telewizji - farmaceutyczna. Online wyemitowano 90 mld kreacji, docierając do 88,45% Polaków w wieku 7–75 lat. W TV branża farmaceutyczna odpowiadała za 36,2% wszystkich kontaktów reklamowych, a w radiu sektor handlowy wygenerował 9,1 mld kontaktów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które branże były najbardziej aktywne reklamowo w internecie, telewizji i radiu w styczniu 2026 r.?
  • Ile wyniosła liczba emisji reklam online oraz średnia częstotliwość kontaktu z kreacją?
  • Jakie marki znalazły się w TOP 10 reklamodawców w digitalu, TV i radiu?
  • Kto miał największy udział w estymowanych wydatkach reklamowych w telewizji i radiu?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ


W styczniu 2026 odnotowaliśmy 90 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3131 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 88,45% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,6 sekundy (9,8 sekundy dla kreacji typu display i 6,6 sekundy dla kreacji wideo).

Średnia widoczność kreacji digital w styczniu 2026 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 56,3%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 66,3% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 53,85%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (37,7 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w grudniu wyniósł 41,9%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,9 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 56,7%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (9,6 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 10,7% oraz „Leisure time” (5,1 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,7%).
Rynek reklamy internetowej
Rynek reklamy internetowej

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online tradycyjnie była branża „Trade"

Top reklamodawcy online


Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w styczniu 2026 została marka Temu, która wygenerowała 4,4 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 82,1% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 3,2 mld kontaktów i 82,2% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Ceneo.pl (2 mld kontaktów i zasięg na poziomie 73,8%).

Ranking TOP 10 marek zamyka Rossmann z 0,8 mld kontaktów reklamowych.
Top reklamodawcy online
Top reklamodawcy online

Na szczycie tym razem uplasowało się Temu

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ


W styczniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Pharmaceuticals”. Wygenerowała ona 24,6 mld kontaktów reklamowych, docierając do 91,3% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w styczniu wyniósł dla tej branży 36,2%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 23,2 sekundy.

Na drugim miejscu znalazła się branża „Trade” (11,2 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 16,5% oraz 90,6% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (7,5 mld kontaktów reklamowych, SoV – 11% i zasięg – 90,1%).
Rynek reklamy telewizyjnej
Rynek reklamy telewizyjnej

Na pierwsze miejsce wróciła branża „Pharmaceuticals"

Top reklamodawcy TV


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w styczniu była marka Media Expert. Wygenerowała ona 1,5 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,2% Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Na drugim miejscu znalazła się marka Lidl (1,4 mld kontaktów reklamowych i 83% zasięgu), natomiast na trzecim – Kaufland (1,2 mld kontaktów i 83,9% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Rossmann z 0,6 mld kontaktów reklamowych i 79,2% zasięgu w populacji 7-75.
Top reklamodawcy TV
Top reklamodawcy TV

Najbardziej aktywna w TV ponownie okazała się sieć Media Expert

Wydatki na reklamę TV


Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Media Expert – jej udział w wydatkach wyniósł 2,6% - a na drugim Lidl, z udziałem na poziomie 1,85%. Trzecie miejsce należało do marki Kaufland z udziałem 1,6%.
Wydatki na reklamę TV
Wydatki na reklamę TV

Największe budżety na reklamę TV wygospodarowały, podobnie jak miesiąc wcześniej, Media Expert i Lidl

RYNEK REKLAMY RADIOWEJ


W radiu największą liczbę kontaktów reklamowych wygenerowała w styczniu branża „Trade” (9,1 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (4,1 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,7 mld kontaktów reklamowych).
Top reklamodawcy radiowi


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w styczniu 2026 była marka Media Expert - wygenerowała ona 2,5 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,4% Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (1 mld kontaktów reklamowych, 81,7% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,75 mld kontaktów, 82,5% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Ascorvita (0,2 mld kontaktów i 71,1% zasięgu).
Rynek reklamy radiowej
Rynek reklamy radiowej

W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych była branża „Trade"

Wydatki na reklamę radiową


Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w styczniu marka Media Expert (13,2%). Kolejne miejsca należały do RTV Euro AGD (5,8%) oraz Lidl (3,7%).
Top reklamodawcy w radiu
Top reklamodawcy w radiu

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu była ponownie marka Media Expert

