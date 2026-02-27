Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2026

Na reklamę w telewizji stawia w szczególności branża farmaceutyczna © pexels

Rynek reklamy w Polsce rozpoczął 2026 rok wysoką aktywnością. Z danych gemiusAdReal wynika, że w internecie i radiu dominowała branża handlowa natomiast w telewizji - farmaceutyczna. Online wyemitowano 90 mld kreacji, docierając do 88,45% Polaków w wieku 7–75 lat. W TV branża farmaceutyczna odpowiadała za 36,2% wszystkich kontaktów reklamowych, a w radiu sektor handlowy wygenerował 9,1 mld kontaktów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które branże były najbardziej aktywne reklamowo w internecie, telewizji i radiu w styczniu 2026 r.?

Ile wyniosła liczba emisji reklam online oraz średnia częstotliwość kontaktu z kreacją?

Jakie marki znalazły się w TOP 10 reklamodawców w digitalu, TV i radiu?

Kto miał największy udział w estymowanych wydatkach reklamowych w telewizji i radiu?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ

Top reklamodawcy online

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ

Top reklamodawcy TV

Wydatki na reklamę TV

RYNEK REKLAMY RADIOWEJ

Top reklamodawcy radiowi

Wydatki na reklamę radiową