Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2026
2026-02-27 00:30
Na reklamę w telewizji stawia w szczególności branża farmaceutyczna © pexels
Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2025
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Które branże były najbardziej aktywne reklamowo w internecie, telewizji i radiu w styczniu 2026 r.?
- Ile wyniosła liczba emisji reklam online oraz średnia częstotliwość kontaktu z kreacją?
- Jakie marki znalazły się w TOP 10 reklamodawców w digitalu, TV i radiu?
- Kto miał największy udział w estymowanych wydatkach reklamowych w telewizji i radiu?
RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ
W styczniu 2026 odnotowaliśmy 90 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3131 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 88,45% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.
Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,6 sekundy (9,8 sekundy dla kreacji typu display i 6,6 sekundy dla kreacji wideo).
Średnia widoczność kreacji digital w styczniu 2026 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 56,3%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 66,3% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 53,85%.
Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (37,7 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w grudniu wyniósł 41,9%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,9 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 56,7%.
Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (9,6 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 10,7% oraz „Leisure time” (5,1 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,7%).
Rynek reklamy internetowej
Top reklamodawcy online
Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w styczniu 2026 została marka Temu, która wygenerowała 4,4 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 82,1% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 3,2 mld kontaktów i 82,2% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Ceneo.pl (2 mld kontaktów i zasięg na poziomie 73,8%).
Ranking TOP 10 marek zamyka Rossmann z 0,8 mld kontaktów reklamowych.
Top reklamodawcy online
RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ
W styczniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Pharmaceuticals”. Wygenerowała ona 24,6 mld kontaktów reklamowych, docierając do 91,3% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w styczniu wyniósł dla tej branży 36,2%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 23,2 sekundy.
Na drugim miejscu znalazła się branża „Trade” (11,2 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 16,5% oraz 90,6% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (7,5 mld kontaktów reklamowych, SoV – 11% i zasięg – 90,1%).
Rynek reklamy telewizyjnej
Top reklamodawcy TV
Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w styczniu była marka Media Expert. Wygenerowała ona 1,5 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,2% Polaków w wieku od 7 do 75 lat.
Na drugim miejscu znalazła się marka Lidl (1,4 mld kontaktów reklamowych i 83% zasięgu), natomiast na trzecim – Kaufland (1,2 mld kontaktów i 83,9% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Rossmann z 0,6 mld kontaktów reklamowych i 79,2% zasięgu w populacji 7-75.
Top reklamodawcy TV
Wydatki na reklamę TV
Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Media Expert – jej udział w wydatkach wyniósł 2,6% - a na drugim Lidl, z udziałem na poziomie 1,85%. Trzecie miejsce należało do marki Kaufland z udziałem 1,6%.
Wydatki na reklamę TV
RYNEK REKLAMY RADIOWEJ
W radiu największą liczbę kontaktów reklamowych wygenerowała w styczniu branża „Trade” (9,1 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (4,1 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,7 mld kontaktów reklamowych).
Wydatki na reklamę TV
Top reklamodawcy radiowi
Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w styczniu 2026 była marka Media Expert - wygenerowała ona 2,5 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,4% Polaków w wieku od 7 do 75 lat.
Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (1 mld kontaktów reklamowych, 81,7% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,75 mld kontaktów, 82,5% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Ascorvita (0,2 mld kontaktów i 71,1% zasięgu).
Rynek reklamy radiowej
Wydatki na reklamę radiową
Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w styczniu marka Media Expert (13,2%). Kolejne miejsca należały do RTV Euro AGD (5,8%) oraz Lidl (3,7%).
Top reklamodawcy w radiu
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)