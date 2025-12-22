Reklama w internecie, telewizji i w radio w XI 2025

We wszystkich typach mediów najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade” © pexels

Ponad 3 tysiące kontaktów reklamowych miesięcznie na jednego użytkownika internetu - tak wyglądał listopad 2025 z perspektywy odbiorcy przekazu reklamowego. Rynek reklamy w Polsce działa na rekordowych wolumenach, a rywalizacja o uwagę konsumenta toczy się jednocześnie w digitalu, telewizji i radiu. Najnowsze dane pokazują, które branże i marki najskuteczniej budowały zasięg, jak zmienia się jakość kontaktu z reklamą oraz gdzie koncentrują się największe budżety reklamowe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wyglądał rynek reklamy internetowej, telewizyjnej i radiowej w listopadzie 2025 roku?

Które branże i marki generowały najwięcej kontaktów reklamowych?

Jak kształtowały się zasięgi, czas kontaktu i widoczność reklam w poszczególnych mediach?

Kto był liderem pod względem estymowanych wydatków reklamowych?



RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ

Top reklamodawcy online

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ

Top reklamodawcy TV

Wydatki na reklamę TV

RYNEK REKLAMY RADIOWEJ

Wydatki na reklamę radiową