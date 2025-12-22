eGospodarka.pl
Reklama w internecie, telewizji i w radio w XI 2025

2025-12-22 00:32

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XI 2025

We wszystkich typach mediów najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade” © pexels

Ponad 3 tysiące kontaktów reklamowych miesięcznie na jednego użytkownika internetu - tak wyglądał listopad 2025 z perspektywy odbiorcy przekazu reklamowego. Rynek reklamy w Polsce działa na rekordowych wolumenach, a rywalizacja o uwagę konsumenta toczy się jednocześnie w digitalu, telewizji i radiu. Najnowsze dane pokazują, które branże i marki najskuteczniej budowały zasięg, jak zmienia się jakość kontaktu z reklamą oraz gdzie koncentrują się największe budżety reklamowe.

Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak wyglądał rynek reklamy internetowej, telewizyjnej i radiowej w listopadzie 2025 roku?
  • Które branże i marki generowały najwięcej kontaktów reklamowych?
  • Jak kształtowały się zasięgi, czas kontaktu i widoczność reklam w poszczególnych mediach?
  • Kto był liderem pod względem estymowanych wydatków reklamowych?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ


W listopadzie 2025 odnotowaliśmy 94,9 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3307 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 88,3% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 7,9 sekundy (9 sekundy dla kreacji typu display i 6,1 sekundy dla kreacji wideo).

Średnia widoczność kreacji digital w listopadzie 2025 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 50,9%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 59,2% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 48,1%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (42,2 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w listopadzie wyniósł 44,5%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,44 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 51,1%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (8,25 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 8,7% oraz „Clothing and accessories” (5,4 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,7%).
Rynek reklamy internetowej
Top reklamodawcy online


Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w listopadzie 2025 ponownie została marka Media Expert, która wygenerowała 4,3 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 83,1 % Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się Temu z 3,4 mld kontaktów i 80,8% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl (3,4 mld kontaktów i zasięg na poziomie 81,8%).
Ranking TOP 10 marek zamyka RTV Euro AGD z 0,91 mld kontaktów reklamowych.
Top reklamodawcy online
RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ


W listopadzie w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 16,4 mld kontaktów reklamowych, docierając do 89,95% populacji w wieku od 7 do 75 lat.

Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w listopadzie wyniósł dla tej branży 23,3%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 19,5 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (15,5 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 22% oraz 89,5% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (9,7 mld kontaktów reklamowych, SoV – 13,8% i zasięg – 89,15%).
Rynek reklamy telewizyjnej
Top reklamodawcy TV


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w listopadzie była marka Media Expert. Wygenerowała ona 2,1 mld kontaktów reklamowych, docierając do 84,5% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazła się Lidl (1,4 mld kontaktów reklamowych i 82,7% zasięgu), natomiast na trzecim – Rossmann (1,4 mld kontaktów i 83,1% zasięgu).

Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Orange z 0,9 mld kontaktów reklamowych i 80,1% zasięgu w populacji 7-75.
Top reklamodawcy TV
Wydatki na reklamę TV


Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Media Expert – jej udział w wydatkach wyniósł 3,7% - a na drugim Rossmann, z udziałem na poziomie 2,6%. Trzecie miejsce należało do marki Lidl z udziałem 2,5%.
Wydatki na reklamę TV
RYNEK REKLAMY RADIOWEJ


W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w listopadzie była branża „Trade” (10,7 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Automotive” (3,7 mld kontaktów) oraz „Pharmaceuticals” (3,3 mld kontaktów reklamowych).
Rynek reklamy radiowej
Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w listopadzie 2025 była marka Media Expert - wygenerowała ona 3 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,1% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (1,3 mld kontaktów reklamowych, 83,1% zasięgu), na trzecim – oponeo.pl (0,9 mld kontaktów, 79,7% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Kaufland (0,3 mld kontaktów i 77,8% zasięgu).
Top reklamodawcy w radiu
Wydatki na reklamę radiową


Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w listopadzie marka Media Expert (12,8%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (5,95%) oraz MediaMarkt (2,9%).
Wydatki na reklamę radiową
Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: reklama internetowa, reklama w internecie, reklama online, reklama w telewizji, wydatki reklamowe, wydatki na reklamę, marketing i reklama

