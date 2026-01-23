Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2025

Grudzień 2025 potwierdził dominację branży „Trade” na polskim rynku reklamy. Dane gemiusAdReal pokazują miliardy kontaktów reklamowych w internecie, telewizji i radiu oraz rekordową aktywność takich marek jak Media Expert, Lidl czy Allegro. Reklama cyfrowa dociera już do niemal 9 na 10 Polaków, a telewizja wciąż utrzymuje wysokie zasięgi i długi czas kontaktu. Rynek reklamy pozostaje jednym z najdynamiczniejszych segmentów komunikacji w Polsce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które branże były najbardziej aktywne reklamowo w grudniu 2025?

Ile kontaktów reklamowych wygenerowała reklama online, TV i radio?

Jakie marki znalazły się w TOP reklamodawców?

Jak wyglądały estymowane wydatki reklamowe w mediach?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ

Top reklamodawcy online

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ

Top reklamodawcy TV

Wydatki na reklamę TV

RYNEK REKLAMY RADIOWEJ

Wydatki na reklamę radiową

W grudniu 2025 odnotowaliśmy 94,1 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3280 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 88,25% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 7,7 sekundy (8,8 sekundy dla kreacji typu display i 5,85 sekundy dla kreacji wideo). Średnia widoczność kreacji digital w grudniu 2025 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 51,2%.Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 61% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 48,1%.Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (41,9 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w grudniu wyniósł 44,5%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,01 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 51,6%.Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (9 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 9,5% oraz „Clothing and accessories” (5,1 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,5%).Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w grudniu 2025 ponownie została marka Media Expert, która wygenerowała 4,7 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 83% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Temu z 3 mld kontaktów i 80,6% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl (2,4 mld kontaktów i zasięg na poziomie 81,25%). Ranking TOP 10 marek zamyka Rossmann z 1,1 mld kontaktów reklamowych.W grudniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 17,15 mld kontaktów reklamowych, docierając do 92,3% populacji w wieku od 7 do 75 lat.Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w grudniu wyniósł dla tej branży 27,6%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 21,1 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (12,1 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 19,5% oraz 91,7% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (8,2 mld kontaktów reklamowych, SoV – 13,3% i zasięg – 91,4%).Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w grudniu była marka Media Expert. Wygenerowała ona 3,2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 89,05% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazła się Lidl (1,7 mld kontaktów reklamowych i 85,6% zasięgu), natomiast na trzecim – Kaufland (1,2 mld kontaktów i 84,3% zasięgu).Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Żabka z 0,8 mld kontaktów reklamowych i 82,8% zasięgu w populacji 7-75.Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Media Expert – jej udział w wydatkach wyniósł 6,1% - a na drugim Lidl, z udziałem na poziomie 3,8%. Trzecie miejsce należało do Rossmann z udziałem 2,35%.W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w grudniu była branża „Trade” (9,7 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (3,1 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2 mld kontaktów reklamowych).Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w grudniu 2025 była marka Media Expert - wygenerowała ona 3 mld kontaktów reklamowych, docierając do 86,55% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (1,1 mld kontaktów reklamowych, 83,7% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,5 mld kontaktów, 82% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Amazon (0,25 mld kontaktów i 74,2% zasięgu).Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w grudniu marka Media Expert (15,3%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (6,1%) oraz Lidl (2,5%).