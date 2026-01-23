eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyReklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2025

2026-01-23 00:20

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2025 © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Grudzień 2025 potwierdził dominację branży „Trade” na polskim rynku reklamy. Dane gemiusAdReal pokazują miliardy kontaktów reklamowych w internecie, telewizji i radiu oraz rekordową aktywność takich marek jak Media Expert, Lidl czy Allegro. Reklama cyfrowa dociera już do niemal 9 na 10 Polaków, a telewizja wciąż utrzymuje wysokie zasięgi i długi czas kontaktu. Rynek reklamy pozostaje jednym z najdynamiczniejszych segmentów komunikacji w Polsce.

Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w XI 2025

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które branże były najbardziej aktywne reklamowo w grudniu 2025?
  • Ile kontaktów reklamowych wygenerowała reklama online, TV i radio?
  • Jakie marki znalazły się w TOP reklamodawców?
  • Jak wyglądały estymowane wydatki reklamowe w mediach?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ


W grudniu 2025 odnotowaliśmy 94,1 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3280 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 88,25% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 7,7 sekundy (8,8 sekundy dla kreacji typu display i 5,85 sekundy dla kreacji wideo). Średnia widoczność kreacji digital w grudniu 2025 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 51,2%.

Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 61% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 48,1%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (41,9 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w grudniu wyniósł 44,5%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,01 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 51,6%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (9 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 9,5% oraz „Clothing and accessories” (5,1 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,5%).
Rynek reklamy internetowej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy internetowej

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online tradycyjnie była branża „Trade”

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Top reklamodawcy online


Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w grudniu 2025 ponownie została marka Media Expert, która wygenerowała 4,7 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 83% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Temu z 3 mld kontaktów i 80,6% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl (2,4 mld kontaktów i zasięg na poziomie 81,25%). Ranking TOP 10 marek zamyka Rossmann z 1,1 mld kontaktów reklamowych.
Top reklamodawcy online
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy online

Na szczycie ponownie sieć Media Expert

Kliknij, aby przejść do galerii (9)

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ


W grudniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 17,15 mld kontaktów reklamowych, docierając do 92,3% populacji w wieku od 7 do 75 lat.

Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w grudniu wyniósł dla tej branży 27,6%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 21,1 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (12,1 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 19,5% oraz 91,7% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (8,2 mld kontaktów reklamowych, SoV – 13,3% i zasięg – 91,4%).
Rynek reklamy telewizyjnej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy telewizyjnej

Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals”

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Top reklamodawcy TV


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w grudniu była marka Media Expert. Wygenerowała ona 3,2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 89,05% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazła się Lidl (1,7 mld kontaktów reklamowych i 85,6% zasięgu), natomiast na trzecim – Kaufland (1,2 mld kontaktów i 84,3% zasięgu).

Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Żabka z 0,8 mld kontaktów reklamowych i 82,8% zasięgu w populacji 7-75.
Top reklamodawcy TV
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy TV

Najbardziej aktywny w TV był Media Expert

Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Wydatki na reklamę TV


Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Media Expert – jej udział w wydatkach wyniósł 6,1% - a na drugim Lidl, z udziałem na poziomie 3,8%. Trzecie miejsce należało do Rossmann z udziałem 2,35%.
Wydatki na reklamę TV
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wydatki na reklamę TV

Największe budżety na reklamę TV wygospodarowały Media Expert i Lidl

Kliknij, aby przejść do galerii (9)

RYNEK REKLAMY RADIOWEJ


W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w grudniu była branża „Trade” (9,7 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (3,1 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2 mld kontaktów reklamowych).
Rynek reklamy radiowej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy radiowej

W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych była branża „Trade”

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w grudniu 2025 była marka Media Expert - wygenerowała ona 3 mld kontaktów reklamowych, docierając do 86,55% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (1,1 mld kontaktów reklamowych, 83,7% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,5 mld kontaktów, 82% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Amazon (0,25 mld kontaktów i 74,2% zasięgu).
Top reklamodawcy w radiu
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy w radiu

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu była ponownie marka Media Expert

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Wydatki na reklamę radiową


Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w grudniu marka Media Expert (15,3%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (6,1%) oraz Lidl (2,5%).
Wydatki na reklamę radiową
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wydatki na reklamę radiową

Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała ponownie marka Media Expert

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025 Reklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: reklama internetowa, reklama w internecie, reklama online, reklama w telewizji, wydatki reklamowe, wydatki na reklamę, marketing i reklama

Przeczytaj także

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w VI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w VI 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio XI 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio XI 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio X 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio X 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio IX 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio IX 2024

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Artykuły promowane

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Praca w finansach: jakie zarobki i perspektywy?

Praca w finansach: jakie zarobki i perspektywy?

Ceny używanych samochodów vs budżety kupujących. Idą w parze?

Ceny używanych samochodów vs budżety kupujących. Idą w parze?

Iluzoryczne etapy KSeF. Dlaczego każda firma musi dołączyć do KSeF już w lutym?

Iluzoryczne etapy KSeF. Dlaczego każda firma musi dołączyć do KSeF już w lutym?

Nieoczywiste skutki transparentności wynagrodzeń: co zmieni dyrektywa płacowa?

Nieoczywiste skutki transparentności wynagrodzeń: co zmieni dyrektywa płacowa?

Nowa pula 419 mln zł dofinansowania z KFS na szkolenia pracowników

Nowa pula 419 mln zł dofinansowania z KFS na szkolenia pracowników

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Grenlandia w tle, cła odsunięte - Trump zmienia narrację

Grenlandia w tle, cła odsunięte - Trump zmienia narrację

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: