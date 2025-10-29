eGospodarka.pl
Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

2025-10-29 00:30

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji we wrześniu była marka Lidl © pixabay

We wrześniu 2025 roku rynek reklamy internetowej w Polsce osiągnął imponujący wynik 87,8 miliarda emisji kreacji reklamowych, docierając do 87,7% populacji w wieku 7–75 lat. Użytkownik przeciętnie miał kontakt z reklamą online 3077 razy, a średni czas kontaktu wyniósł 8,2 sekundy. Wideo przyciągało uwagę dłużej niż display, a największy udział w liczbie emisji miała branża „Trade”, generując niemal 38 miliardów kontaktów reklamowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak kształtował się rynek reklamy internetowej, telewizyjnej i radiowej we wrześniu 2025 roku?
  • Które branże i marki były najbardziej aktywne reklamowo w poszczególnych mediach?
  • Jakie zasięgi i wskaźniki widoczności osiągnęły kampanie digital?
  • Kto przeznaczył najwięcej środków na reklamę w TV i radiu?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ


We wrześniu 2025 odnotowaliśmy 87,8 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3077 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 87,7% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,2 sekundy (9,2 sekundy dla kreacji typu display i 6,2 sekundy dla kreacji wideo).

Średnia widoczność kreacji digital we wrześniu 2025 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 51,7%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 61,55% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 48,6%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (37,9 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w sierpniu wyniósł 43,2%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,7 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 51,7%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (9,2 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 10,5% oraz „Clothing and accessories” (4,5 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,2%).
Rynek reklamy internetowej
Top reklamodawcy online


Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital we wrześniu 2025 ponownie została marka Temu, która wygenerowała 4,8 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 81,9% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 3,3 mld kontaktów i 81,3% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl (2,8 mld kontaktów i zasięg na poziomie 81,1%).

Ranking TOP 10 marek zamyka RTV Euro AGD z 0,7 mld kontaktów reklamowych.
Top reklamodawcy online
RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ


We wrześniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 14,4 mld kontaktów reklamowych, docierając do 90,5% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w sierpniu wyniósł dla tej branży 21,9%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 19,2 sekundy.

Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (12,05 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 18,3% oraz 89,8% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (10,3 mld kontaktów reklamowych, SoV – 15,6% i zasięg – 90,2%).
Rynek reklamy telewizyjnej
Top reklamodawcy TV


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji we wrześniu była marka Lidl. Wygenerowała ona 2,2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 84,7% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazła się Allegro.pl (1,3 mld kontaktów reklamowych i 82,9% zasięgu), natomiast na trzecim – Biedronka (1,3 mld kontaktów i 83,87% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Rossmann z 0,9 mld kontaktów reklamowych i 81,3% zasięgu w populacji 7-75.
Top reklamodawcy TV
Wydatki na reklamę TV


Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Lidl – jej udział w wydatkach wyniósł 4% - a na drugim Media Expert, z udziałem na poziomie 2,4%. Trzecie miejsce należało do Allegro.pl z udziałem 2,1%.
Wydatki na reklamę TV
RYNEK REKLAMY RADIOWEJ


W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych we wrześniu była branża „Trade” (10 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (3,3 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,2 mld kontaktów reklamowych).
Rynek reklamy radiowej
Top reklamodawcy radiowi


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu we wrześniu 2025 była marka Media Expert - wygenerowała ona 2,7 mld kontaktów reklamowych, docierając do 87,4% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (1 mld kontaktów reklamowych, 84,7% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,7 mld kontaktów, 83,3% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Vectra (0,3 mld kontaktów i 74,1% zasięgu).
Top reklamodawcy w radiu
Wydatki na reklamę radiową


Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w sierpniu marka Media Expert (12,9%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (5,3%) oraz Lidl (3,2%).
Wydatki na reklamę radiową
