Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

We wrześniu 2025 roku rynek reklamy internetowej w Polsce osiągnął imponujący wynik 87,8 miliarda emisji kreacji reklamowych, docierając do 87,7% populacji w wieku 7–75 lat. Użytkownik przeciętnie miał kontakt z reklamą online 3077 razy, a średni czas kontaktu wyniósł 8,2 sekundy. Wideo przyciągało uwagę dłużej niż display, a największy udział w liczbie emisji miała branża „Trade”, generując niemal 38 miliardów kontaktów reklamowych.

Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w VI 2025



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak kształtował się rynek reklamy internetowej, telewizyjnej i radiowej we wrześniu 2025 roku?

Które branże i marki były najbardziej aktywne reklamowo w poszczególnych mediach?

Jakie zasięgi i wskaźniki widoczności osiągnęły kampanie digital?

Kto przeznaczył najwięcej środków na reklamę w TV i radiu?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ

Top reklamodawcy online

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ

Top reklamodawcy TV

Wydatki na reklamę TV

RYNEK REKLAMY RADIOWEJ

Top reklamodawcy radiowi

Wydatki na reklamę radiową

We wrześniu 2025 odnotowaliśmy 87,8 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3077 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 87,7% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,2 sekundy (9,2 sekundy dla kreacji typu display i 6,2 sekundy dla kreacji wideo).Średnia widoczność kreacji digital we wrześniu 2025 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 51,7%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 61,55% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 48,6%.Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (37,9 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w sierpniu wyniósł 43,2%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,7 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 51,7%.Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (9,2 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 10,5% oraz „Clothing and accessories” (4,5 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5,2%).Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital we wrześniu 2025 ponownie została marka Temu, która wygenerowała 4,8 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 81,9% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 3,3 mld kontaktów i 81,3% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl (2,8 mld kontaktów i zasięg na poziomie 81,1%).Ranking TOP 10 marek zamyka RTV Euro AGD z 0,7 mld kontaktów reklamowych.We wrześniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona 14,4 mld kontaktów reklamowych, docierając do 90,5% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w sierpniu wyniósł dla tej branży 21,9%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 19,2 sekundy.Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (12,05 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 18,3% oraz 89,8% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (10,3 mld kontaktów reklamowych, SoV – 15,6% i zasięg – 90,2%).Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji we wrześniu była marka Lidl. Wygenerowała ona 2,2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 84,7% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazła się Allegro.pl (1,3 mld kontaktów reklamowych i 82,9% zasięgu), natomiast na trzecim – Biedronka (1,3 mld kontaktów i 83,87% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Rossmann z 0,9 mld kontaktów reklamowych i 81,3% zasięgu w populacji 7-75.Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Lidl – jej udział w wydatkach wyniósł 4% - a na drugim Media Expert, z udziałem na poziomie 2,4%. Trzecie miejsce należało do Allegro.pl z udziałem 2,1%.W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych we wrześniu była branża „Trade” (10 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (3,3 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,2 mld kontaktów reklamowych).Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu we wrześniu 2025 była marka Media Expert - wygenerowała ona 2,7 mld kontaktów reklamowych, docierając do 87,4% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (1 mld kontaktów reklamowych, 84,7% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,7 mld kontaktów, 83,3% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Vectra (0,3 mld kontaktów i 74,1% zasięgu).Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w sierpniu marka Media Expert (12,9%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (5,3%) oraz Lidl (3,2%).