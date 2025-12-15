Polska w czołówce. Rynek reklamy rośnie szybciej niż PKB

Reklama rośnie szybciej niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. WPP Media rewiduje prognozy, wskazując, że 2025 rok okazał się wyjątkowo udany dla branży. Globalny rynek reklamowy urósł o 8,8%, Europa utrzymała solidne tempo, a Polska niemal zrównała się z globalną średnią. Motorem wzrostu są m.in. retail media, streaming, gaming oraz rozwiązania oparte na AI, które coraz mocniej zmieniają sposób planowania, tworzenia i mierzenia reklamy.

Raport „This Year Next Year 2025” oferuje świeże spojrzenie na to, jak globalne trendy w kulturze, handlu, polityce i technologii kształtują branżę oraz co to oznacza dla marketerów w nadchodzących miesiącach i latach. Tegoroczne dane pokazują w działaniu „twórczą destrukcję”: wideo streamingowe kanibalizuje telewizję linearną, retail media przejmują budżety z tradycyjnych kanałów cyfrowych, „silniki odpowiedzi” zasilane AI zaczynają przekształcać zachowania w wyszukiwaniu, a treści tworzone przez twórców wciąż wypierają profesjonalnie produkowane media.



AI jest tu jednym z największych motorów zmian, obserwujemy, jak przekształca ona tworzenie treści, planowanie mediów, pomiar oraz interakcje konsumentów – komentuje Izabela Albrychiewicz, CEO WPP Media CEE.



Świat – najważniejsze wnioski z raportu:

Commerce osiągnie 178,2 mld dol. w globalnych przychodach reklamowych, po raz pierwszy przewyższając łączne przychody z reklamy telewizyjnej (oczywiście poszczególne rynki mogą mieć odmienne dynamiki).

Globalna reklama oparta na treściach osiągnie 663,5 mld dol. w 2025 r. (+7,9% r/r), a w 2026 r. wzrośnie do 698,8 mld dol. (+5,3%).

Reklama gazetowa spada symbolicznie do 31,4 mld dol. w 2025 r. (-0,3%), wykazując krótkoterminową stabilizację, natomiast na 2026 r. prognozowany jest spadek o 3,2% do 30,4 mld dol.

Gaming to najszybciej rosnący kanał reklamy opartej na treściach: 8,5 mld dol. w 2025 r. (+29,5%) i 10,7 mld dol. w 2026 r. (+25,6%), choć udział bezwzględny wynosi zaledwie 0,7% całkowitych przychodów reklamowych w 2025 r., rosnąc do 0,9% w 2026 r.

Do 2030 r. cyfrowa reklama zewnętrzna (DOOH) będzie stanowić 43,9% łącznych przychodów OOH (31,4 mld dol.), zbliżając się do parytetu z formatami tradycyjnymi.

Telewizja osiągnie 167,5 mld dol. w 2025 r. (+0,7%) i 171,1 mld dol. w 2026 r. (+2,1%), a udział streamingu w łącznych przychodach TV wzrośnie z 26,2% w 2025 r. do 29,5% w 2026 r.

Platformy społecznościowe i cyfrowe są głównym motorem wzrostu reklamy opartej na treściach: 413 mld dol. w 2025 r. (+12,8%) i 445,4 mld dol. w 2026 r. (+7,8%).

Reklama audio pozostanie na niemal niezmienionym poziomie: 27,5 mld dol. w 2025 r. (-0,1%) i 27,6 mld dol. w 2026 r. (+0,3%).

Intelligence (search/wyszukiwanie) osiągnie 244,9 mld dol., +10,2% rok do roku i 21,4% udziału w całkowitych przychodach z reklamy; w 2026 r. wzrost utrzyma się na poziomie 10,3%.

Commerce będzie odpowiadać za 15,6% globalnych przychodów reklamowych w 2025 r., osiągając 178,2 mld dol.

Łączna reklama OOH osiągnie 54,7 mld dol. w 2025 r., co oznacza wzrost o 6,3% rok do roku.

Reklama kinowa wzrośnie o 5,5% do 2,2 mld dol. w 2025 r.

Największe 3 rynki walnie przyczyniły się do globalnego wzrostu: przychody reklamowe w USA wzrosną w 2025 r. o 12,5% (z wyłączeniem reklamy politycznej), do 431.2 mld dol.; Chiny odnotują wzrost o 6.8% do 216.0 mld dol., a UK - wzrost o 8.0% do 58.4 mld dol.

Europa

Polska

To był rok o dwóch obliczach. Choć w pierwszej połowie roku nad rynkiem unosiło się widmo ceł, wojen handlowych i presji deglobalizacyjnej oraz spekulacje o „bańce AI”, rzeczywistość okazała się inna, pozytywniejsza, co wynika z lepszej niż oczekiwano reakcji rynków na cła, jak również z tego, że AI zwiększa efektywność biznesową oraz tworzy nowe firmy zaczynające już całkiem sporo wydawać na reklamę. I stąd raport na koniec roku podnosi prognozy globalne.



Jeśli chodzi o Polskę to rynek reklamy rośnie trzykrotnie szybciej niż PKB, więc jest się z czego cieszyć, zresztą prognozy ogólnogospodarcze w ostatnim czasie też się poprawiają, zatem możemy patrzeć w przyszłość dość optymistycznie. W 2025 r. oczy całej branży skierowane były na sztuczną inteligencję, właśnie wokół AI koncentrowała się ogromna część branżowych dyskusji i jestem pewna, że podobnie będzie w 2026 r.



Co istotne, branża reklamowa miała tu pewną przewagę nad dużą częścią reszty gospodarki, bo integrowała uczenie maszynowe ze swoją działalnością jeszcze przed pojawieniem się generatywnej AI – podsumowuje Izabela Albrychiewicz, CEO WPP Media CEE.

