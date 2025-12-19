Agentic AI: czym jest i jak zmieni handel oraz biznes?

Co stanie się, gdy w podejmowaniu decyzji zakupowych, finansowych i operacyjnych wyręczać będą ludzi autonomiczni agenci AI? Agentic AI już teraz redefiniuje handel i biznes, zmieniając rolę człowieka z użytkownika technologii w "menedżera intencji". Raport Mastercard Signals potwierdza, że rewolucja dzieje się na naszych oczach - agentic commerce staje się właśnie fundamentem cyfrowej gospodarki przyszłości.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest agentic AI i dlaczego stanowi przełom systemowy, a nie tylko kolejny etap automatyzacji?

Jak rosnące zaufanie konsumentów wpływa na rozwój agentic commerce?

Jakie nowe standardy bezpieczeństwa i regulacje powstają wokół autonomicznych agentów?

Jak agentic AI zmienia konkurencyjność firm i rolę człowieka w gospodarce cyfrowej?



I. AGENTIC AI OGÓLNIE

Sztuczna inteligencja przechodzi od wspomagania człowieka do działania w jego imieniu – rodzi się nowa kategoria agentic AI, czyli autonomicznych agentów podejmujących decyzje, kupujących, rezerwujących i zarządzających zadaniami.

To przełom o charakterze systemowym – agentic commerce staje się nową warstwą operacyjną gospodarki cyfrowej.

Rynek agentic commerce rośnie w tempie 66 proc. rocznie, a jego szacowana wartość sięga 136 miliardów USD.

W programie Y Combinator (Spring 2025) aż 74 z 144 startupów pracowało nad rozwiązaniami opartymi na agentic AI.

Już trzy największe akwizycje Q1 2025 dotyczyły firm oferujących agentic AI dla biznesu.

II. AGENTIC AI A ZAUFANIE

Agentic commerce to kolejny etap rozwoju AI – od automatyzacji procesów do pełnej delegacji decyzji zakupowych.

Konsumenci zaczynają ufać agentom: ~50% badanych pozwoliłoby agentowi AI dokonywać zakupów w ustalonym limicie, wśród rodziców z ograniczonym czasem – zainteresowanie przekracza 60%.

Transparentność i odpowiedzialność - W miarę jak agentic AI przejmuje coraz więcej decyzji w imieniu użytkowników, regulacje będą wymagały pełnej przejrzystości i możliwości nadzoru nad działaniami agentów. Kluczowe elementy to: Rejestrowanie decyzji agenta – każda decyzja podejmowana przez agenta powinna być dokumentowana w formie dostępnej do audytu, co pozwoli na śledzenie przebiegu transakcji i działań operacyjnych. Możliwość cofnięcia transakcji – systemy muszą umożliwiać użytkownikom lub regulatorom anulowanie lub korygowanie decyzji agenta, jeśli okażą się błędne lub niepożądane. Explainability (wyjaśnialność) – użytkownicy i organy regulacyjne muszą mieć wgląd w dane, algorytmy i kryteria, na podstawie których agent podejmuje decyzje. Dzięki temu można ocenić, czy działanie agenta jest zgodne z zamierzeniami użytkownika i regulacjami prawnymi.



III. NOWE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

KYA (Know Your Agent) – analogicznie do systemu KYC w bankowości, KYA to nowe protokoły identyfikacji autonomicznych agentów. Każdy agent działający w imieniu użytkownika lub firmy musi zostać zweryfikowany pod kątem tożsamości, uprawnień i zakresu działania. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których nieautoryzowany lub źle zaprogramowany agent dokonuje transakcji lub podejmuje decyzje poza ustalonymi ramami.

Agentic Tokens – tokeny bezpieczeństwa opracowane m.in. przez Mastercard, które umożliwiają bezpieczne dokonywanie płatności w ramach systemu Agent Pay. Tokenizacja zapewnia, że wrażliwe dane finansowe nie są bezpośrednio ujawniane agentom ani platformom zewnętrznym. Każda transakcja jest powiązana z unikalnym tokenem, który może być ograniczony do określonej kwoty, czasu lub typu płatności.

Audit trails i guardrails – ścieżki audytu i granice autonomii zapewniające zgodność z regulacjami.

IV. WYKORZYSTANIE W FIRMACH

Mountain Credit Union (USA) zastosowała agentic AI do obsługi klientów – satysfakcja klientów wzrosła o 28 punktów, a koszty operacyjne spadły o 23 proc.

Walmart wyznaczył cel: 50 proc. sprzedaży online w ciągu 5 lat ma być napędzane rozwiązaniami agentic AI.

Z Shopify Retail Report 2025 wynika, że sklepy z personalizacją AI notują +25 proc. większą średnią wartość zamówienia i –19 proc. niższy współczynnik zwrotów.

H&M odnotował wzrost średniej wartości koszyka o 17 proc. po wdrożeniu dynamicznej personalizacji AI.

Zalando zwiększyło przychód na poziomie pojedynczych produktów dzięki automatycznym rekomendacjom.

V. HORYZONT ROZWOJU AGENTIC COMMERCE

Etap Prototypowania (do 2027 r.) – okres eksperymentów i testów proof-of-concept.

Etap Wschodzących ekosystemów (2027–2030) – łączenie agentów w interoperacyjne platformy, tworzenie standardów komunikacji.

Etap Going Native (po 2030 r.) – pełna automatyzacja procesów zakupowych i operacyjnych, agenty działają samodzielnie w imieniu użytkowników i firm.

VI. ZNACZENIE AGENTIC AI DLA BIZNESU I SPOŁECZEŃSTWA

Agentic AI redefiniuje rolę człowieka – z „użytkownika technologii” staje się „menedżerem intencji”.

Konkurencyjność biznesu przesuwa się z poziomu produktów na poziom efektywności działania agentów i sposobu, w jaki realizują cele użytkownika.

Zaufanie, bezpieczeństwo i transparentność staną się kluczowymi czynnikami akceptacji AI przez społeczeństwo.

Agentic commerce może pełnić rolę „nowego systemu operacyjnego gospodarki cyfrowej”, łącząc bankowość, handel i usługi w jedną sieć autonomicznych agentów.

VII. PERSPEKTYWY REGULACYJNE I STRATEGICZNE

Nowe protokoły Know Your Agent (KYA) i Agent-to-Agent (A2A) staną się odpowiednikiem KYC i open banking API.

Regulatorzy UE pracują nad zasadami zgodnymi z AI Act i eIDAS 2.0, które będą wymagały tokenów tożsamości i rejestrowalnych decyzji agentów.

Organizacje pracujące nad Agentic AI powinny pracować zgodnie z zasadami: Design for trust and containment – wbudowane mechanizmy cofania decyzji, kontroli i audytu. Dynamic risk frameworks – adaptacyjne systemy monitorowania decyzji AI w czasie rzeczywistym. Skill shifts – przygotowanie pracowników do współpracy z agentami („agent whisperers”).

