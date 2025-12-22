Technologie 2026: trendy IT i AI, na które należy się przygotować © fot. mat. prasowe

Rok 2025 przyspieszył wdrażanie sztucznej inteligencji w biznesie, ale jednocześnie obnażył bariery związane z jej skalowaniem, bezpieczeństwem i infrastrukturą. Eksperci Cisco podkreślają, że 2026 rok będzie momentem weryfikacji. Tylko organizacje z nowoczesną siecią, gotowe na przetwarzanie danych na brzegu, suwerenność cyfrową i nowe modele bezpieczeństwa będą w stanie realnie wykorzystać potencjał AI – od przemysłu po technologie kwantowe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego obecna infrastruktura IT hamuje skalowanie AI i jak firmy mogą to zmienić?

Jak edge computing, IoT i IIoT wpłyną na rozwój sztucznej inteligencji w biznesie?

Na czym w praktyce polega suwerenność cyfrowa i „sovereign compute”?

Jakie kompetencje i modele bezpieczeństwa będą kluczowe w erze agentów AI i technologii kwantowych?



1. Infrastruktura AI na rozdrożu

2. AI przenosi się na brzeg sieci, czyli bliżej źródła danych

Organizacje w naszej części świata już dziś wyznaczają kierunek w obszarze zrównoważonego rozwoju i zgodności regulacyjnej. Lokalne przepisy przyspieszają inwestycje w energooszczędne rozwiązania chmurowe i brzegowe, dostosowane do realiów poszczególnych rynków. Silne regulacje dotyczące prywatności w Europie oraz dynamiczny rozwój inteligentnych miast w Afryce sprawią, że region EMEA stanie się poligonem doświadczalnym dla bezpiecznej, skalowalnej AI, przetwarzającej dane blisko ich źródła – powiedział Chintan Patel, dyrektor ds. technologii Cisco w regionie EMEA.

3. Suwerenność cyfrowa w praktyce

4. Ochrona tożsamości, czyli nowej granicy bezpieczeństwa

5. Rozwój kompetencji w erze AI

W najbliższych latach wzrośnie skala inwestycji w rozwój kompetencji, programy rozwijające kompetencje cyfrowe oraz spersonalizowanych asystentów AI wspierających naukę. W regionie EMEA, gdzie zespoły są zróżnicowane językowo i kulturowo, takie podejście będzie szczególnie istotne” – komentuje Chintan Patel z Cisco. „Przewagę zyskają organizacje, które upowszechnią kompetencje techniczne i zaczną rozwijać polimatów - specjalistów łączących wiedzę z różnych dziedzin i potrafiących koordynować wykorzystanie inteligentnych technologii w całej organizacji.

6. Kwant wchodzi do gry

Silne zaplecze badawcze w Europie, połączone z rosnącymi inwestycjami w technologie kwantowe na Bliskim Wschodzie, stawia region EMEA w roli jednego z globalnych liderów rozwiązań opartych na technologii kwantowej. To właśnie tutaj mogą powstawać projekty o realnym zastosowaniu, odpowiadające na konkretne potrzeby regionalnych rynków – podsumował Chintan Patel.