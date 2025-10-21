eGospodarka.pl
Największe zagrożenia w internecie według Polaków: phishing, kradzież tożsamości i dezinformacja

2025-10-21 12:08

Największe zagrożenia w internecie według Polaków: phishing, kradzież tożsamości i dezinformacja

© wygenerowane przez AI

Phishing, kradzież tożsamości i dezinformacja to wciąż największe obawy Polaków w sieci - wynika z 6. edycji badania "Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa" przygotowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich. Choć rośnie poczucie bezpieczeństwa cyfrowego, aż 88 proc. Polaków obawia się wyłudzenia danych, a jedna trzecia dostrzega problem fake newsów i dezinformacji.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • jakie zagrożenia w sieci najbardziej obawiają się Polacy – phishing, kradzież tożsamości i dezinformacja;
  • jak rośnie świadomość cyberbezpieczeństwa w społeczeństwie i jakie błędy nadal popełniamy online;
  • jakie działania podejmują instytucje publiczne i banki, by zwiększyć ochronę danych i edukację cyfrową;
  • jak nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja i deepfake, wpływają na poziom zagrożeń w internecie.

Mimo deklarowanego rosnącego poczucia bezpieczeństwa Polacy dostrzegają zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia w cyfrowym świecie. Dotyczy to zarówno korzystania z e-usług (administracji czy finansowych), jak też codziennego korzystania z internetu czy social mediów. Aż 88 proc. badanych obawia się phishingu (wyłudzenia danych osobowych czy pieniędzy), 38 proc. boi się, że ukradziona zostanie im tożsamość, a co trzeci (32 proc.) obawia się fake newsów i dezinformacji.
Kluczowe wnioski z badania
Kluczowe wnioski z badania

Wśród najważniejszych wniosków z badania cyberbezpieczeństwa Polaków 88% respondentów wskazało phishing jako największe zagrożenie w cyfrowym świecie, 51% zadeklarowało umiejętność rozpoznania deepfake’ów, a 62% czuje się dość bezpiecznie w sieci. Duża część badanych sprawdza wiarygodność informacji tylko czasami, a co drugi Polak posiada orientacyjną wiedzę na temat bezpieczeństwa w internecie. 49% respondentów ma ambiwalentny stosunek do AI, traktując ją ani jako wyraźnie dobrą, ani złą.

Większe poczucie bezpieczeństwa w internecie, ale dużo wyzwań związanych z dezinformacją


Dezinformacja i ochrona przed fake newsami to jedno ze współczesnych, istotnych wyzwań z jakimi muszą się mierzyć zarówno administracja i społeczeństwo, jak i biznes. Ciągle zbyt mało osób wie, co i jak robić, by nie paść ich ofiarą. 38 proc. badanych deklaruje, że informacje z jakimi mają kontakt w social mediach nie są głównym źródłem ich wiedzy, 32 proc. czyta całą informację a nie tylko nagłówek, a 31 proc. weryfikuje informacje w kilku źródłach. Jednak tylko co czwarty badany przyznaje, że nie udostępnia treści, których pochodzenia nie sprawdził. Zbyt mało Polaków wykazuje także aktywną postawę wobec dezinformacji – tylko 17 proc. deklaruje, że zgłasza fałszywe treści.

Ciągle niedostateczną wagę przywiązujemy do sprawdzania źródeł informacji i sprawdzania faktów. Tylko 43 proc. badanych twierdzi, że sprawdza wiarygodność informacji, które przeczytali w internecie, jednak aż 45 proc. robi to nieregularnie i uzależnia to działanie od źródła, z którego podchodzi. Niebezpieczeństwo mogą stanowić też materiały graficzne (zdjęcia, obrazy), które ilustrują publikacje. Tylko 16 proc. badanych zwraca uwagę na ich pochodzenie.
Stosunek Polaków do sztucznej inteligencji
Stosunek Polaków do sztucznej inteligencji

W porównaniu lat 2024 i 2025 Polacy coraz częściej dostrzegają zarówno szanse, jak i zagrożenia płynące z rozwoju sztucznej inteligencji. W 2025 roku wzrosła liczba zwolenników AI do 28%, a przeciwników spadła do 17%. Wyniki ukazują rosnącą ostrożność i świadomość wielowymiarowego wpływu AI na życie społeczne.

Rozwój sztucznej inteligencji w ostatnim czasie i coraz większa dostępność narzędzi na niej opartych sprawił, że Polacy coraz przychylniej na nią spoglądają. Już 28 proc. badanych (2 razy więcej niż w 2024 r.) widzi w AI szansę dla ludzi. Połowa społeczeństwa nadal jednak podchodzi z dystansem do tej technologii, dostrzegając zarówno jej zalety jak i wady.

Wśród wad warto na pewno wymienić oszustwa wygenerowane za jej pomocą – tzw. deep fake, które są jednym z narzędzi dezinformacji. Co drugiemu badanemu wydaje się, że potrafi rozpoznać deep fake’a. Sprawność w tym zakresie deklaruje 17 proc. respondentów.
Największe zagrożenia w przestrzeni cyfrowej według Polaków
Największe zagrożenia w przestrzeni cyfrowej według Polaków

Za największe zagrożenia w przestrzeni cyfrowej Polacy uznają wyłudzanie danych osobowych (45%), wyłudzanie pieniędzy (43%) oraz kradzież tożsamości (38%). Fake newsy, instalacja złośliwego oprogramowania i cyberprzemoc także budzą silne obawy. Zaledwie 1% badanych nie wskazuje żadnych zagrożeń.

Polacy zaczynają dostrzegać własną rolę w systemie bezpieczeństwa swoich finansów


Jak wynika z badania WIB i ZBP, najwięcej, bo 40 proc. badanych postrzega banki jako czołową branżę w obszarze cyberbezpieczeństwa. Na kolejnych miejscach znalazły się policja (25 proc.), firmy technologiczne (24 proc.) i wojsko (21 proc.). Blisko czterech na dziesięciu badanych uważa, że za bezpieczeństwo elektronicznych usług finansowych odpowiadają przede wszystkim banki. 29 proc. dostrzega, że odpowiedzialność jest rozproszona i powinna opierać się równolegle m.in. na państwie, bankach, instytucjach bezpieczeństwa finansowego, czy klientach.

Badani coraz bardziej zauważają swój wpływ na cyberbezpieczeństwo i w hierarchii odpowiedzialności za bezpieczeństwo usług finansowych stawiają siebie już na trzecim miejscu (w poprzedniej edycji miejsce piąte).

Wciąż zbyt mało z nas weryfikuje osoby, które dzwonią podając się za pracowników banku, narażając się w ten sposób na oszustwa typu vishing czy spoofing. Taką praktykę stosuje tylko 31 proc. badanych. Połowa chroni dostępu do swojej bankowości elektronicznej i zwraca uwagę na autentyczność strony banku, do której chce się zalogować.
Sposoby ochrony przed dezinformacją i fake newsami
Sposoby ochrony przed dezinformacją i fake newsami

Najważniejsze strategie ochrony przed dezinformacją według Polaków to: nie traktowanie mediów społecznościowych jako głównego źródła wiedzy (38%), czytanie całej informacji a nie tylko nagłówków (34%) oraz weryfikacja treści w różnych źródłach (31%). Coraz większy nacisk kładzie się na świadome konsumowanie informacji i ostrożność przy ich udostępnianiu.

A czy wiemy co zrobić, gdy haker lub oszust zdobył nasze dane i może próbować wyłudzić nasze pieniądze? 57 proc. badanych w takiej sytuacji od razu zablokowałaby swoją kartę płatniczą a 55 proc. zadzwoniłoby do swojego banku, by poinformować o sprawie. 46 proc. badanych zgłosiłoby sprawę na policję. Policja jest pierwszym miejscem, do którego udaliby się badani, gdyby padli ofiarą phishingu – tak wskazało 68 proc. CERT Polska, który odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń tego typu oszustw wskazał tylko niespełna co trzeci badany (29 proc.).

Cyberbezpieczeństwo w praktyce


Coraz więcej Polaków stosuje biometrię do zabezpieczenia swoich telefonów – 56 proc. stosuje odcisk palca lub skan twarzy. Z technologii biometrycznych korzysta dziewięciu na dziesięciu badanych w wieku 18-24 lat. Mimo, że tak chętnie korzystamy z technologii do zabezpieczenia urządzeń, to w przypadku tworzenia i zabezpieczenia haseł nadal stawiamy na własną pomysłowość. Tylko co dziesiąty badany korzysta z generatorów haseł, a aż dwie trzecie badanych stawia na samodzielne tworzenie haseł – opartych o elementy swoich danych lub kombinacje uwzględniające litery, skróty, liczby i znaki specjalne.
Umiejętność rozpoznania deepfake
Umiejętność rozpoznania deepfake

Ponad połowa ankietowanych uważa, że potrafi rozpoznać lub zweryfikować fałszywy materiał wygenerowany przez sztuczną inteligencję, jednak tylko 17% deklaruje pełną samodzielność w tej kwestii. Blisko jedna trzecia potrzebuje ostrzeżenia z wiarygodnych źródeł, by zauważyć manipulację cyfrową.

Polacy deklarują, że znają najważniejsze zasady cyberbezpieczeństwa. 63 proc. nie podaje nikomu swoich haseł, danych kart ani PESEL-u, a 62 proc. nie otwiera załączników i nie klika w linki od nieznanych nadawców. Jednak mniej niż połowa dba o swoją prywatność w social mediach (47 proc.) czy stosuje dwuskładnikowe uwierzytelnianie (45 proc.), które pomaga chronić dostęp do naszych profili. Jeszcze słabiej wypadamy, jeśli chodzi o korzystanie z publicznych sieci wi-fi. Tylko 29 proc. respondentów nie loguje się na strony, które wymagają podania loginu i hasła korzystając z takich sieci np. na lotnisku czy w kawiarni.

Edukacja kluczem do cyberbezpieczeństwa


Trzech na dziesięciu dorosłych Polaków deklaruje, że bardzo dobrze zna się na cyberbezpieczeństwie. Widoczny jest niewielki wzrost w tej kategorii – o 4 p.p. w stosunku do badania z 2024 r. Jednak nadal prawie połowa (49 proc.) deklaruje tylko orientacyjną wiedzę w tym zakresie. To pokazuje, że konieczne są systemowe rozwiązania oraz działania informacyjne i edukacyjne, skierowane do różnych grup odbiorców, które nie tylko będą podnosić wiedzę ale także kształtować umiejętności i właściwe postawy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Badani wypowiedzieli się także na temat bezpiecznego i zdrowego korzystania z sieci przez najmłodszych. Co trzeci badany uważa, że konieczne są obowiązkowe zajęcia z edukacji cyfrowej w trakcie nauki w szkole. 29 proc. przyznało, że dzieci i młodzież należy chronić zakładając im blokady niewłaściwych treści na urządzeniach a 28 proc., że przykłady zachowania balansu między obecnością w świecie online i offline powinny być przekazywane w domach rodzinnych. Co czwarty badany jest też za zakazem używania smartfonów w szkołach.




Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2025” zrealizował SW Research na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości we wrześniu 2025 roku metodą CAWI na próbie 1008 dorosłych internautów (18–65+ lat). Badanie jest częścią projektu „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, który od 2017 roku wspiera edukację cyfrową Polaków i promuje bezpieczne korzystanie z technologii.
