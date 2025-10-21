Największe zagrożenia w internecie według Polaków: phishing, kradzież tożsamości i dezinformacja

Kluczowe wnioski z badania

Wśród najważniejszych wniosków z badania cyberbezpieczeństwa Polaków 88% respondentów wskazało phishing jako największe zagrożenie w cyfrowym świecie, 51% zadeklarowało umiejętność rozpoznania deepfake’ów, a 62% czuje się dość bezpiecznie w sieci. Duża część badanych sprawdza wiarygodność informacji tylko czasami, a co drugi Polak posiada orientacyjną wiedzę na temat bezpieczeństwa w internecie. 49% respondentów ma ambiwalentny stosunek do AI, traktując ją ani jako wyraźnie dobrą, ani złą.

