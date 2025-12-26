Europejski rynek IT 2026 wg Gartnera: Rekordowy wzrost wydatków na AI, chmurę i cyberbezpieczeństwo

Według najnowszej prognozy Gartnera, europejski rynek IT wkroczy w 2026 rok z jednym z najsilniejszych wzrostów w historii - wydatki firm sięgną 1,43 bln USD, napędzane przede wszystkim przez sztuczną inteligencję, rosnące ceny oprogramowania oraz potrzeby infrastrukturalne. Segment generatywnej AI zanotuje aż 78% wzrost rok do roku, co stanowi jeden z najszybszych skoków w historii. Eksperci podkreślają, że AI, chmura i cyberbezpieczeństwo staną się filarami rozwoju, a firmy będą musiały zmodernizować swoją infrastrukturę, aby utrzymać konkurencyjność. Czy Europa jest gotowa na to wyzwanie?

Wywrócenie priorytetów

Firmy pytają nie tylko o to, w jakie innowacje inwestować, ale przede wszystkim czy nasza infrastruktura to udźwignie. To fundamentalna zmiana – AI stała się czynnikiem, który wymusza modernizację centrów danych, sieci i całego zaplecza obliczeniowego.



Ponadto, rośnie znaczenie lokalizacji danych i zgodności regulacyjnej. Dla wielu organizacji kluczowe jest, aby przetwarzane dane pozostawały w Europie lub wręcz w ich własnym kraju. Suwerenność danych staje się realnym kryterium wyboru dostawcy usług IT. To otwiera zupełnie nową przestrzeń dla europejskich centrów danych – mówi Adam Pastuszka, Business Development Manager z Polcom.

Infrastruktura: największy test dla europejskiego rynku

Infrastruktura AI staje się nowym fundamentem gospodarki, niemniej firmy często nie doceniają skali transformacji, jaka towarzyszy wdrażaniu AI. Dziś dużo mówi się o modelach i aplikacjach, ale prawdziwe wyzwanie zaczyna się znacznie głębiej — tam, gdzie trzeba te modele faktycznie zasilić.



Infrastruktura pod AI jest jak kręgosłup: jeśli jest za słaby, żadna aplikacja nie zadziała z oczekiwaną wydajnością. 2026 rok będzie momentem, w którym wiele firm zrozumie, że nie chodzi tylko o wdrożenie GenAI, ale o zapewnienie środowiska zdolnego do utrzymania i rozwijania takich rozwiązań – wskazuje Adam Pastuszka.

Co czeka firmy w 2026 roku?

Presja na cyfryzację nie maleje, mimo wysokich kosztów pracy i ostrożności inwestycyjnej. Wręcz przeciwnie – CIO przesuwają środki na technologie, które realnie poprawiają efektywność i odporność firm. W 2026 r. motorem wzrostu będą trzy filary: AI, chmura i cyberbezpieczeństwo.Wydatki na oprogramowanie będą rosnąć, bo dostawcy przyspieszają wdrażanie funkcji generatywnej AI do swoich systemów — od CRM po pakiety biurowe. Dla firm oznacza to konieczność aktualizacji i wyższe koszty licencji, ale jednocześnie realną szansę na poprawę produktywności. Mimo presji budżetowej europejskie przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na wstrzymanie inwestycji, jeśli chcą utrzymać tempo cyfrowego wyścigu. To właśnie dlatego segment AI rośnie dziś w rekordowym tempie.Dwucyfrowy wzrost czeka także rynek urządzeń. Producenci laptopów, komputerów i urządzeń mobilnych integrują dziś coraz bardziej zaawansowane komponenty dedykowane AI — a to w naturalny sposób podnosi ceny. Nowe modele stają się miniaturowymi platformami zdolnymi do uruchamiania lokalnych modeli.Największy ciężar finansowy przypada jednak na infrastrukturę. Modele generatywne wymagają ogromnej mocy obliczeniowej, wyspecjalizowanych GPU i modernizacji data center. Wydatki na serwery zoptymalizowane pod AI wzrosną w Europie z 39,3 do 46,8 mld USD. w 2026 roku. To wciąż mało na tle globalnych gigantów – tj. Ameryka Północna: 170 mld USD oraz Chiny: 67 mld USD.Europa zmaga się z presją regulacyjną, napięciami geopolitycznymi i wymogami suwerenności cyfrowej. Dlatego Gartner przewiduje, że do 2027 r. aż 35 proc. krajów będzie związanych z regionalnymi platformami AI, które wykorzystują lokalne dane i działają w zgodzie z europejskimi regulacjami.W 2026 roku budżety IT będą rosły szybciej niż cała gospodarka, ponieważ technologie stają się kluczowym warunkiem utrzymania konkurencyjności. Sztuczna inteligencja przestanie być eksperymentem działów R&D i stanie się standardem – nie tylko w aplikacjach frontowych, lecz przede wszystkim w procesach operacyjnych i zarządczych. Jednocześnie infrastruktura IT stanie się najważniejszym strategicznym wyzwaniem, bo bez modernizacji centrów danych rozwój modeli AI będzie ograniczony.Zdaniem eksperta Polcom, 2026 r. będzie momentem przesilenia: