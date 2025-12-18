Top 5 trendów technologicznych na 2026 r. według Capgemini, które zmienią biznes i IT © wygenerowane przez AI

TechnoVision 2026 wskazuje, że sztuczna inteligencja, chmura 3.0 i inteligentne operacje to kluczowe trendy, które zrewolucjonizują sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Według Capgemini, AI staje się fundamentem architektury biznesowej, przekształcając procesy tworzenia oprogramowania i zarządzania danymi. Cloud 3.0 wprowadza hybrydowe i suwerenne rozwiązania, które zapewniają większą elastyczność i odporność, podczas gdy inteligentne operacje umożliwiają automatyzację i optymalizację procesów biznesowych. Dodatkowo, suwerenność technologiczna staje się kluczowym elementem strategii firm, które muszą radzić sobie z rosnącymi wyzwaniami geopolitycznymi. Jakie konkretne zmiany przyniosą te trendy? I jakie korzyści mogą odnieść przedsiębiorstwa, które je wdrożą?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie jest pięć kluczowych trendów TechnoVision 2026: rok prawdy dla AI, AI dominujące software, Cloud 3.0, inteligentne operacje i paradoks suwerenności technologicznej.

Dlaczego rok 2026 ma być momentem przejścia od pilotaży AI do wdrożeń „proof of impact”, opartych na danych, architekturze i zaufaniu do współpracy człowiek–AI.

W jaki sposób AI przekształca tworzenie oprogramowania (od pisania kodu do wyrażania intencji) oraz wymusza nowe kompetencje w zespołach developerskich i architekturę AI-native business.

Na czym polega Cloud 3.0, rozwój inteligentnych operacji i jak rosnące znaczenie suwerenności technologicznej wpływa na strategie multicloud, chmury suwerenne i zarządzanie ryzykiem geopolitycznym.

W zeszłym roku raport Capgemini Top 5 Tech Trends przewidział m.in. rozwój robotyki AI, wizję, która stała się rzeczywistością zarówno na rynku, jak i w Capgemini, dzięki uruchomieniu naszego AI Robotics & Experiences Lab oraz obecnym eksperymentom z Orano.



U progu 2026 r. AI wychodzi poza fazę eksperymentów i wchodzi w etap dojrzałości. W nadchodzącym roku sztuczna inteligencja stanie się trzonem architektury przedsiębiorstw, przekształci cykl życia tworzenia oprogramowania i zrewolucjonizuje wykorzystanie chmury.



Jednocześnie systemy korporacyjne przechodzą fundamentalną zmianę w kierunku inteligentnych operacji, a suwerenność technologiczna staje się strategicznym priorytetem, skłaniając organizacje do budowania odpornej współzależności

Technologie, które warto śledzić w 2026 r.