eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyZdrowie psychiczne w pracy: Polska na końcu europejskiego rankingu

Zdrowie psychiczne w pracy: Polska na końcu europejskiego rankingu

2025-12-18 13:54

Zdrowie psychiczne w pracy: Polska na końcu europejskiego rankingu

Zdrowie psychiczne w pracy: Polska na końcu europejskiego ranking © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Polscy pracownicy należą do najbardziej przeciążonych psychicznie w Europie. Wyniki międzynarodowego badania Great Place To Work pokazują, że nasz kraj znalazł się na przedostatnim miejscu pod względem oceny środowiska pracy sprzyjającego zdrowiu psychicznemu. Jednocześnie WHO alarmuje, że zaburzenia lękowe i depresyjne generują miliardowe straty dla gospodarki, a w Polsce co trzeci pracownik doświadcza wypalenia zawodowego lub jest nim zagrożony. Eksperci wskazują, że brak bezpieczeństwa psychicznego w pracy ogranicza innowacyjność i zwiększa rotację kadr.

Przeczytaj także: Stres, zmęczenie i izolacja w pracy. Alarmujące wyniki badania Puls BHP 2025


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:




Według danych WHO zaburzenia depresyjne i lękowe na całym świecie powodują utratę 12 mld dni roboczych i kosztują światową gospodarkę około 1 bln dolarów rocznie w utraconej produktywności. W Polsce 33 proc. pracowników odczuwa wypalenie zawodowe lub czuje się nim zagrożonych. WHO klasyfikuje wypalenie zawodowe jako jeden z głównych problemów zdrowia psychicznego.

Zdrowie psychiczne w europejskich miejscach pracy: być jak Norwegia


W zestawieniu 19 krajów, w których Great Place To Work prowadził badanie, pytając się pracowników o ocenę swojego środowiska pracy pod kątem zdrowia psychicznego i emocjonalnego, najwyżej uplasowały się Norwegia, Dania i Holandia. Średnia dla wszystkich 19 europejskich krajów wyniosła 53 proc. – taki odsetek pracowników ocenia swoje miejsce pracy jako sprzyjające zdrowiu psychicznemu.

Różnice między najlepszymi w zestawieniu a krajami z ostatnich miejsc są ogromne i sięgają 20 punktów procentowych. Polska nie tylko znalazła się poniżej średniej europejskiej, ale w zasadzie zamyka tabelę, plasując się na przedostatnim, 18. miejscu – tylko 39 proc. potwierdza, że pracuje w zdrowym środowisku pracy. Od Norwegii dzieli nas 26 punktów procentowych.
Pracownicy deklarujący, że pracują w środowisku sprzyjającemu zdrowiu psychicznemu
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Pracownicy deklarujący, że pracują w środowisku sprzyjającemu zdrowiu psychicznemu

Najwyżej uplasowały się Norwegia, Dania i Holandia

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Im relacje mniej sformalizowane, tym dobrostan psychiczny lepszy


Przyglądając się dobrostanowi psychicznemu pracowników w Europie pod kątem sektorów zatrudnienia, najgorzej wypada sektor publiczny – tylko 48 proc. pracowników administracji i urzędów publicznych zadeklarowało, że ich miejsce pracy sprzyja zdrowiu psychicznemu.

Lepiej pod tym względem wypada sektor prywatny, bo tu dobrostan psychiczny zadeklarowało 55 proc. pracowników. Jeszcze lepiej swoją sytuację oceniają pracownicy sektora pozarządowego, czyli osoby zatrudnione w różnego rodzaju stowarzyszeniach i fundacjach – dla 58 proc. to są miejsca, które gwarantują im dobrostan psychiczny.

Generalnie im bardziej elastyczne warunki i mniej formalne relacje oferują firmy, tym więcej pracowników pozytywnie ocenia wpływ miejsca pracy na swoje zdrowie psychiczne.

Organizacje, które wprowadziły pracę w modelu hybrydowym zanotowały najwyższy odsetek pozytywnych opinii (60 proc.). Praca stacjonarna oraz praca zdalna zostały ocenione o 10 punktów procentowych niżej – praca stacjonarna przypuszczalnie za sprawą rygoru codziennego stawiania się w miejscu pracy o określonych godzinach, a praca zdalna przez brak naturalnych kontaktów z kolegami i przełożonymi i towarzyszące temu uczucie osamotnienia.
Dobrostan psychiczny wg sektora
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Dobrostan psychiczny wg sektora

Najgorzej wypada sektor publiczny

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia


Uśrednione wyniki mogłyby sugerować, że w danej firmie pracownicy mają podobne zdanie. Tymczasem ocena zmienia się zależnie od piastowanego stanowiska – im wyżej w hierarchii, tym lepsza percepcja relacji i warunków oferowanych przez firmę. Te różnice w większości krajów są wyraźnie widoczne.

Na tym tle wyróżniają się Dania i Norwegia. Oba kraje znane są z płaskiej struktury organizacyjnej w firmach, co sprzyja szybszej komunikacji, pracownicy mają większą autonomię, a przełożony jest bardziej doradcą niż szefem. W tych krajach oceny szeregowych pracowników i kadry zarządzającej są zbieżne.

W pozostałych krajach różnice w percepcji są duże, co zaważyło na finalnych wynikach dla całej Europy. Tylko 51 proc. zatrudnionych na szeregowych stanowiskach i – co ciekawe – menedżerów średniego szczebla ocenia środowisko pracy za sprzyjające zdrowiu psychicznemu. W przypadku menedżerów wyższego szczebla i dyrektorów pozytywną ocenę ma już 57 proc., a kadra zarządzająca aż w 67 proc. jest zdania, że relacje i atmosfera w firmie sprzyjają dobrostanowi psychicznemu pracowników.
Dobrostan psychiczny wg piastowanego stanowiska
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Dobrostan psychiczny wg piastowanego stanowiska

Im wyżej w hierarchii, tym lepsza percepcja relacji i warunków oferowanych przez firmę

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Frustracja nie służy innowacyjności


Zdrowe środowisko pracy, zapewniające pracownikom komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa, nie pozostaje bez wpływu na wyniki biznesowe firmy. Tylko pracownicy, którzy czują, że są bezpieczni i doceniani, są gotowi podjąć ryzyko i zakwestionować zastane reguły. A samodzielne myślenie, bez powielania utartych schematów, to prosta droga do innowacyjności.

Środowisko sprzyjające zdrowiu psychicznemu jest bezpośrednio skorelowane z otwartością na innowacje. W organizacjach, w których dobrostan psychiczny został oceniony nisko, pracownicy deklarowali także, że mają mniej możliwości, aby proponować nowe i lepsze rozwiązania.
Procent pracowników, którzy mieli okazję wykazać się innowacyjnością
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Procent pracowników, którzy mieli okazję wykazać się innowacyjnością

Środowisko sprzyjające zdrowiu psychicznemu jest bezpośrednio skorelowane z otwartością na innowacje

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Pracownicy, którzy czują się dobrze w swoim miejscu pracy, są też mniej skłonni do zmiany pracy. Firmie pozwala to zatrzymać talenty, ale i przyciągnąć nowe. Zadowolony i lojalny pracownik chętniej zarekomenduje firmę znajomym i rodzinie.

Tworząc miejsce pracy sprzyjające zdrowiu psychicznemu i emocjonalnemu, firmy mogą oczekiwać wymiernych korzyści. Nie tylko zwiększają produktywność pracowników, ale także mogą liczyć na ich lojalność i gotowość do chronienia dobrej reputacji firmy. Zapewnienie ludziom bezpieczeństwa psychicznego w pracy jest więc w interesie wszystkich: pracowników, szefów firm i społeczeństwa.

Przytoczone powyżej dane pochodzą z raportu „The Business Benefits of a Psychologically Healthy Workplace” - przygotowanego przez Great Place To Work Wielka Brytania. Powstał on w oparciu o odpowiedzi 25 tysięcy pracowników z 19 krajów Europy: średnio próba w każdym kraju wynosiła 1500 osób, oprócz Austrii i Finlandii (po 500 osób), Luksemburga (1000 osób), Hiszpanii (900 osób) i Polski (700 osób).

Przeczytaj także: Polacy zestresowani i zmęczeni. Najbardziej cierpią młode kobiety z dużych miast Polacy zestresowani i zmęczeni. Najbardziej cierpią młode kobiety z dużych miast

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: bezpieczeństwo pracy, warunki pracy, stres w pracy, zdrowie psychiczne, zdrowie pracowników, dobrostan psychiczny innowacyjność, wypalenie zawodowe

Przeczytaj także

Jak zadbać o work-life balance w zawodzie prawnika?

Jak zadbać o work-life balance w zawodzie prawnika?

Stres w pracy: motywacja czy wypalenie zawodowe?

Stres w pracy: motywacja czy wypalenie zawodowe?

Stres w pracy dotyka codziennie co piątego Polaka

Stres w pracy dotyka codziennie co piątego Polaka

Stres w pracy: gdzie zgubiliśmy work-life balance?

Stres w pracy: gdzie zgubiliśmy work-life balance?

Praca zdalna a zdrowie psychiczne. Nie brakuje ryzyka

Praca zdalna a zdrowie psychiczne. Nie brakuje ryzyka

Depresja to milionowe straty w gospodarce, a wellbeing to inwestycja nie benefit

Depresja to milionowe straty w gospodarce, a wellbeing to inwestycja nie benefit

Stres - kiedy pomaga, a kiedy szkodzi? Jak stres wpływa na zdrowie i jak go kontrolować?

Stres - kiedy pomaga, a kiedy szkodzi? Jak stres wpływa na zdrowie i jak go kontrolować?

Powrót do pracy po urlopie: skąd ten stres i jak go zwalczyć?

Powrót do pracy po urlopie: skąd ten stres i jak go zwalczyć?

Zdrowie psychiczne to nie temat do rozmowy z szefem?

Zdrowie psychiczne to nie temat do rozmowy z szefem?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Artykuły promowane

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Urlopy 2026: nowe przepisy i nawet 40 dni wolnych od pracy

Urlopy 2026: nowe przepisy i nawet 40 dni wolnych od pracy

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Opłaty i podatki lokalne w 2026 r. wzrosną o 4,5% Ile więcej za nieruchomości, posiadanie psa i opłatę uzdrowiskową?

Opłaty i podatki lokalne w 2026 r. wzrosną o 4,5% Ile więcej za nieruchomości, posiadanie psa i opłatę uzdrowiskową?

Restrukturyzacja czy upadłość? Kluczowe decyzje przed 2026 rokiem

Restrukturyzacja czy upadłość? Kluczowe decyzje przed 2026 rokiem

Świadectwa EUR.1 dla używanych samochodów - nowe podejście organów celnych

Świadectwa EUR.1 dla używanych samochodów - nowe podejście organów celnych

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Raport płacowy 2025: Jak kształtują się wynagrodzenia w branży energetycznej i ciepłowniczej?

Reforma PIP najmocniej może uderzyć w cudzoziemców. Czy stracą prawo do legalnej pracy w Polsce?

Reforma PIP najmocniej może uderzyć w cudzoziemców. Czy stracą prawo do legalnej pracy w Polsce?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: