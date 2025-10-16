Jak sztuczna inteligencja zmienia świat programistów?
2025-10-16 00:20
Programista © pixabay
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie miejsce zajmuje sztuczna inteligencja w codziennej pracy programistów?
- Które języki programowania zyskują na popularności, a które tracą znaczenie?
- Co dziś definiuje pojęcie produktywności wśród developerów?
- Jakie obawy i nadzieje wiążą się z rosnącą rolą AI w tworzeniu oprogramowania?
Znajomość AI staje się kluczową kompetencją
Sztuczna inteligencja staje się standardowym elementem pracy developera: 85 proc. programistów regularnie korzysta z narzędzi AI podczas kodowania i tworzenia oprogramowania, zaś 62 proc. używa co najmniej jednego asystenta kodowania, agenta programującego lub edytora kodu z funkcjami AI.
Jednak wciąż 15 proc. programistów nie włączyło narzędzi AI do swojej codziennej pracy. Niezależnie od tego, czy wynika to ze sceptycyzmu, obaw dotyczących bezpieczeństwa, czy po prostu osobistych preferencji, ta istotna mniejszość stanowi ciekawą przeciwwagę dla dominującego trendu.
AI w miejscu pracy
Dla większości tych, którzy już korzystają z AI, korzyści są wymierne. Prawie dziewięciu na dziesięciu programistów oszczędza co najmniej godzinę tygodniowo, a jeden na pięciu – osiem godzin lub więcej, czyli równowartość pełnego dnia pracy!
Nic więc dziwnego, że 68 proc. spodziewa się, iż pracodawcy wkrótce będą wymagać znajomości narzędzi AI. Praca z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest już dziś niemal tak powszechna, jak przetwarzanie danych (25 proc. wobec 29 proc. ).
Spojrzenie w przyszłość
Zapytani o rosnącą rolę AI w społeczeństwie, programiści wyrażają mieszankę optymizmu, ciekawości i niepokoju.
Odczucia programistów co do rosnącej roli AI
Większość programistów z chęcią powierza sztucznej inteligencji wykonywanie powtarzalnych zadań, jak generowanie powtarzalnego kodu, tworzenie dokumentacji czy podsumowywanie zmian. Jednak wolą oni zachować kontrolę nad kreatywnymi i złożonymi procesami, jak debugowanie czy projektowanie logiki aplikacji.
Oto pięć głównych czynności programistycznych, które respondenci najczęściej powierzają AI:
- Pisanie powtarzalnego, szablonowego kodu
- Wyszukiwanie informacji związanych z programowaniem w internecie
- Konwertowanie kodu do innych języków
- Pisanie komentarzy lub dokumentacji kodu
- Podsumowywanie ostatnich zmian w kodzie
Największe obawy związane z wykorzystaniem AI w programowaniu i tworzeniu oprogramowania
Pomimo entuzjazmu wobec AI, wiele osób wciąż ma pewne zastrzeżenia. Oto pięć najczęściej wymienianych obaw dotyczących wykorzystania AI w procesie tworzenia oprogramowania:
- Wątpliwa jakość kodu generowanego przez AI
- Ograniczone zrozumienie przez narzędzia AI złożonego kodu i logiki
- Ryzyka związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych
- Możliwy negatywny wpływ na własne umiejętności programistyczne i rozwojowe
- Nieuwzględnianie kontekstu sytuacyjnego w działaniu AI
Języki i narzędzia
Wybory języków programowania dokonywane przez programistów odzwierciedlają aktualny stan branży oraz wskazują technologie zyskujące na popularności.
W ciągu ostatnich pięciu lat TypeScript odnotował najbardziej dynamiczny wzrost wykorzystania. Rust, Go i Kotlin również systematycznie zyskują na znaczeniu – choć ich tempo wzrostu nie jest tak imponujące, jak w przypadku TypeScriptu.
Najpopularniejsze języki programowania
Tymczasem PHP, Ruby i Objective-C konsekwentnie tracą na popularności, co odzwierciedla zmiany w preferencjach programistów i w zapotrzebowaniu na konkretne technologie w projektach.
JetBrains Language Promise Index klasyfikuje języki programowania na podstawie ich wzrostu, stabilności oraz gotowości programistów do ich dalszego stosowania.
Według tego wskaźnika w 2025 roku TypeScript, Rust i Go postrzegane są jako języki o największym potencjale wzrostu, podczas gdy JavaScript, PHP i SQL wydają się osiągać fazę dojrzałości.
Pięć języków programowania, które developerzy najchętniej chcieliby poznać w najbliższym czasie:
- Go (11%)
- Rust (10%)
- Python (7%)
- Kotlin (6%)
- TypeScript (6%)
TOP5 języków, które developerzy najchętniej chcieliby poznać w najbliższym czasie
Co ciekawe, Scala cieszy się największym zainteresowaniem pośród najlepiej opłacanych programistów - 38 proc. z nich deklaruje wysokie zarobki, mimo że język ten jest używany jedynie przez 2 proc. developerów jako główny język programowania.
Jak widać, niszowe kompetencje potrafią dosłownie się opłacić. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w naszym Kalkulatorze Wynagrodzeń IT.
W świecie usług chmurowych regionalni dostawcy utrzymują silną pozycję na swoich rodzimych rynkach, co pokazuje, że programiści często wybierają rozwiązania chmurowe w oparciu o miejsce pracy lub lokalną dostępność usług.
Korzystanie z chmury
Produktywność programistów: redefinicja bycia produktywnym
W ubiegłym roku firmy koncentrowały się niemal wyłącznie na pomiarze wyników technicznych – takich jak czas kompilacji, prędkość wytwarzania oprogramowania czy średni czas przywracania działania systemu.
W 2025 roku obserwujemy jednak wyraźne przewartościowanie. To już nie wskaźniki DORA są w centrum uwagi – najważniejsza staje się produktywność samych programistów.
Sami developerzy wskazują, że dla ich efektywności kluczowe są zarówno czynniki techniczne, jak i nietechniczne. Wewnętrzna współpraca, komunikacja i jasność działań są dziś równie istotne jak szybsze pipeline’y CI czy lepsze środowiska IDE.
Podczas gdy decydenci technologiczni marzą o redukcji długu technicznego i usprawnieniu współpracy, programiści oczekują większej transparentności, konstruktywnego feedbacku i klarownych celów. Mimo to aż 66 proc. z nich nie wierzy, że obecne wskaźniki faktycznie odzwierciedlają ich realny wkład w projekty.
Czynniki kluczowe dla efektywności
Dane wskazują, że nadszedł czas, by na nowo zdefiniować sposób, w jaki mierzymy sukces. Wartym uwagi wydaje się budowanie środowisk pracy, które nagradzają nie tylko wyniki, ale również sposób, w jaki są one osiągane.
Rzeczywistość developerów
Każdy programista posiada swoją własną historię zawodową, a dane pokazują, jak bardzo różne potrafią one być.
Na poziomie globalnym programiści posiadają zupełnie odmienne doświadczenia na rynku pracy: 57 proc. określa go jako „sprzyjający” w Japonii, podczas gdy 66 proc. uznaje go za „trudny” w Kanadzie. Branża programistyczna ma zasięg globalny, jednak dostępność możliwości zawodowych wciąż zależy od miejsca, w którym się znajdujesz.
61 proc. młodszych programistów postrzega rynek pracy jako wymagający, a podobne obawy wyraża 54 proc. seniorów.
Wraz z rozwojem kariery programiści stają przed zupełnie nowymi wyzwaniami.
Dane pokazują wyraźną zmianę - od koncentracji na kwestiach technicznych do odpowiedzialności związanych z koordynacją pracy. Warto tu wspomnieć o sytuacjach, jak częste zmiany kontekstu (np. między projektami), które stają się coraz bardziej powszechne wraz ze wzrostem doświadczenia.
Mimo wszystkich trudności, programiści naprawdę cenią swoją pracę: 52 proc. z nich programuje dla przyjemności nawet po całym dniu spędzonym na kodowaniu. 57 proc. woli pracować przy muzyce, z kolei 25 proc. ceni sobie ciszę.
A jeden z najbardziej uroczych, niezmiennych wniosków tego badania? Programiści kochają koty równie mocno, co psy!
Podsumowanie
Wyniki badania Developer Ecosystem Survey 2025 pokazują branżę, która zmienia się w szybkim tempie — pod wpływem sztucznej inteligencji i rosnącej samoświadomości programistów. Korzystają oni z narzędzi zwiększających produktywność, jednocześnie redefiniując, co tak naprawdę oznacza efektywność w zmieniającym się środowisku pracy.
Metodologia
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od kwietnia do czerwca 2025 roku i po oczyszczeniu danych objęło 24 534 programistów. Wyniki zostały zrównoważone pod względem geograficznym, formy zatrudnienia, używanych języków programowania oraz korzystania z produktów JetBrains.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
