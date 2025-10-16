Jak sztuczna inteligencja zmienia świat programistów?

Jak sztuczna inteligencja zmienia codzienność programistów? Na potrzeby przygotowanego przez JetBrains raportu State of Developer Ecosystem 2025, programiści z całego świata podzielili się opiniami na temat wpływu narzędzi AI na ich efektywność, kompetencje i sposób pracy. Respondenci ujawnili również, dlaczego sztuczna inteligencja nie zawsze wzbudza ich entuzjazm.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Jakie miejsce zajmuje sztuczna inteligencja w codziennej pracy programistów?

Które języki programowania zyskują na popularności, a które tracą znaczenie?

Co dziś definiuje pojęcie produktywności wśród developerów?

Jakie obawy i nadzieje wiążą się z rosnącą rolą AI w tworzeniu oprogramowania?

Znajomość AI staje się kluczową kompetencją

AI w miejscu pracy

Spojrzenie w przyszłość

Odczucia programistów co do rosnącej roli AI Zapytani o rosnącą rolę AI w społeczeństwie, programiści wyrażają mieszankę optymizmu, ciekawości i niepokoju

Pisanie powtarzalnego, szablonowego kodu

Wyszukiwanie informacji związanych z programowaniem w internecie

Konwertowanie kodu do innych języków

Pisanie komentarzy lub dokumentacji kodu

Podsumowywanie ostatnich zmian w kodzie

Największe obawy związane z wykorzystaniem AI w programowaniu i tworzeniu oprogramowania

Wątpliwa jakość kodu generowanego przez AI

Ograniczone zrozumienie przez narzędzia AI złożonego kodu i logiki

Ryzyka związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych

Możliwy negatywny wpływ na własne umiejętności programistyczne i rozwojowe

Nieuwzględnianie kontekstu sytuacyjnego w działaniu AI

Języki i narzędzia

Go (11%)

Rust (10%)

Python (7%)

Kotlin (6%)

TypeScript (6%)

Produktywność programistów: redefinicja bycia produktywnym

Rzeczywistość developerów

Podsumowanie