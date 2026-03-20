Czy warto kupić smartfon Infinix NOTE Edge? Cena i możliwości urządzenia

Na polski rynek trafił Infinix NOTE Edge - smartfon ze średniej półki, który wyróżnia się kilkoma mniej typowymi rozwiązaniami. Mowa tu m.in. o bazującej na procesie rekrystalizacji technologii samonaprawiania baterii, która ma ograniczać spadek jej wydajności w czasie. Producent deklaruje, że po ok. 2 tys. cykli ładowania (czyli kilku latach użytkowania) ogniwo zachowuje ponad 80% pojemności.

Infinix NOTE Edge - tył Premierowo dostępny model jest wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 50 Mpx o dużej ostrości

Infinix NOTE Edge - odporność Infinix NOTE Edge ma klasę pyło- i wodoszczelności IP65, a jego wyświetlacz jest chroniony szkłem Corning® Gorilla® Glass 7i

Infinix NOTE Edge (Lunar Titanium) Model jest dostępny w cenie od 1399,99 zł między innymi w autoryzowanym sklepie Infinix oraz sieciach handlowych RTV EuroAGD i MediaExpert

Infinix NOTE Edge (Shadow Black) W NOTE Edge zastosowano baterię o pojemności 6150 mAh, która umożliwia np. do 25 godzin ciągłej nawigacji w mapach Google

Infinix NOTE Edge (Silk Green) Ładowanie o mocy 45 W w trybie Hyper Mode pozwala naładować urządzenie do 50% w 25 minut i do pełna – w 60 minut

Specyfikacja:

Bateria 6150 mAh (podwójna bateria 3075 mAh) z ładowaniem przewodowym 45 W ,

(podwójna bateria 3075 mAh) z ładowaniem przewodowym , Wyświetlacz 6,78 cala z częstotliwością odświeżania 120Hz,

Pamięć 8+256 GB,

Procesor MediaTek Dimensity 7100 5G ,

, Główny aparat 50 Mpx z podwójną lampą błyskową,

z podwójną lampą błyskową, Przedni aparat 13 Mpx,

NFC,

USB-C,

Infinix AI,

System operacyjny XOS 16 na bazie Android 16 z 3-krotną gwarancją aktualizacji.

Smartfon jest sprzedawany w zestawie z:

słuchawkami dousznymi,

etui,

szkłem hartowanym na ekran,

kablem do ładowania,

szpilką do SIM,

skróconą instrukcją obsługi.



