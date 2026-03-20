Czy warto kupić smartfon Infinix NOTE Edge? Cena i możliwości urządzenia

2026-03-20 00:20

Na polski rynek trafił Infinix NOTE Edge - smartfon ze średniej półki, który wyróżnia się kilkoma mniej typowymi rozwiązaniami. Mowa tu m.in. o bazującej na procesie rekrystalizacji technologii samonaprawiania baterii, która ma ograniczać spadek jej wydajności w czasie. Producent deklaruje, że po ok. 2 tys. cykli ładowania (czyli kilku latach użytkowania) ogniwo zachowuje ponad 80% pojemności.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co wyróżnia Infinix NOTE Edge i na czym polega technologia samonaprawiającej się baterii?
  • Jakie parametry oferuje smartfon – bateria, procesor, aparat i wydajność?
  • Ile kosztuje Infinix NOTE Edge w Polsce i gdzie można go kupić?
  • Jakie funkcje dodatkowe i rozwiązania technologiczne oferuje urządzenie?

Urządzenie wyposażono w baterię 6150 mAh oraz szybkie ładowanie 45 W. W praktyce oznacza to możliwość naładowania połowy baterii w około 25 minut i pełnego cyklu w godzinę. Dodatkowo zastosowano funkcję ładowania obejściowego, która zmniejsza zużycie baterii podczas grania lub oglądania wideo przy podłączonym kablu.
Infinix NOTE Edge - tył
Premierowo dostępny model jest wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 50 Mpx o dużej ostrości

Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7100 5G, opracowany we współpracy z producentem smartfona. Według testów syntetycznych urządzenie osiąga ponad 800 tys. punktów w AnTuTu, co plasuje je wśród wydajniejszych modeli w swojej klasie cenowej.
Infinix NOTE Edge - odporność
Infinix NOTE Edge ma klasę pyło- i wodoszczelności IP65, a jego wyświetlacz jest chroniony szkłem Corning® Gorilla® Glass 7i

Smartfon ma ekran o przekątnej 6,78 cala z odświeżaniem 120 Hz oraz zakrzywioną konstrukcję 3D. Do tego dochodzi zestaw aparatów z głównym modułem 50 Mpix, który radzi sobie poprawnie także przy słabszym oświetleniu. Wśród dodatkowych funkcji znalazły się m.in. tryb Live Photo, NFC, port podczerwieni oraz rozwiązania oparte na Infinix AI.
Infinix NOTE Edge (Lunar Titanium)
Model jest dostępny w cenie od 1399,99 zł między innymi w autoryzowanym sklepie Infinix oraz sieciach handlowych RTV EuroAGD i MediaExpert

Model działa na systemie XOS 16 bazującym na Androidzie 16 i ma otrzymać trzy aktualizacje. Obudowa spełnia normę IP65, a ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass 7i.
Infinix NOTE Edge (Shadow Black)
W NOTE Edge zastosowano baterię o pojemności 6150 mAh, która umożliwia np. do 25 godzin ciągłej nawigacji w mapach Google

Cena Infinix NOTE Edge zaczyna się od 1399,99 zł. W tej kwocie użytkownik otrzymuje także zestaw akcesoriów, w tym słuchawki, etui i szkło ochronne.
Infinix NOTE Edge (Silk Green)
Ładowanie o mocy 45 W w trybie Hyper Mode pozwala naładować urządzenie do 50% w 25 minut i do pełna – w 60 minut

Infinix NOTE Edge (Stellar Blue)
Infinix NOTE Edge wyróżnia się wysoką wydajnością przy jednoczesnym niskim zużyciu energii

Specyfikacja:


  • Bateria 6150 mAh (podwójna bateria 3075 mAh) z ładowaniem przewodowym 45 W,
  • Wyświetlacz 6,78 cala z częstotliwością odświeżania 120Hz,
  • Pamięć 8+256 GB,
  • Procesor MediaTek Dimensity 7100 5G,
  • Główny aparat 50 Mpx z podwójną lampą błyskową,
  • Przedni aparat 13 Mpx,
  • NFC,
  • USB-C,
  • Infinix AI,
  • System operacyjny XOS 16 na bazie Android 16 z 3-krotną gwarancją aktualizacji.

Smartfon jest sprzedawany w zestawie z:


  • słuchawkami dousznymi,
  • etui,
  • szkłem hartowanym na ekran,
  • kablem do ładowania,
  • szpilką do SIM,
  • skróconą instrukcją obsługi.


oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

