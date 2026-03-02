Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

Podczas targów Mobile World Congress 2026 marka HONOR zaprezentowała nową wizję urządzeń mobilnych opartą na koncepcji Augmented Human Intelligence (AHI). Centralnym punktem prezentacji były dwa smartfony: futurystyczny Robot Phone oraz flagowy, składany HONOR Magic V6.

Przeczytaj także: Smartfon HONOR Magic8 Lite z baterią 7500 mAh i aparatem 108 MP

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na czym polega koncepcja Robot Phone i jak zyskuje w nim „fizyczny” wymiar?

Co wyróżnia HONOR Magic V6 na tle innych składanych smartfonów?

Jakie nowe technologie baterii i obrazu HONOR wprowadza do swoich smartfonów?

HONOR Robot Phone – smartfon z „ciałem”

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Robot Phone - przód i tył Robot Phone ma nie tylko rejestrować obraz, ale umożliwiać tworzenie bardziej filmowych, płynnych materiałów wideo Kliknij, aby przejść do galerii (13)

HONOR Magic V6 – nowy standard wśród składanych smartfonów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Honor Magic V6 biały - tył i przód Honor Magic V6 to najbardziej zaawansowany składany model w historii marki Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Honor Magic V6 biały - rozłożony ekran Model oferuje dwa wyświetlacze LTPO 2.0 (6,52" i 7,95") z adaptacyjnym odświeżaniem 1–120 Hz i jasnością do 6 000 nitów Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Honor Magic V6 złoty - bok Smartfon łączy ultrasmukłą konstrukcję (8,75 mm po złożeniu), wzmocnioną architekturę zawiasu oraz odporność IP68 i IP69 Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Honor Magic V6 złoty - rozłożony Wewnętrzny ekran z certyfikatem SGS Minimized Crease Certification zapewnia o 44% mniejszą widoczność zagięcia względem poprzedniej generacji Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Honor Magic V6 złoty - bokiem Urządzenie wykorzystuje materiał piątej generacji z 25% zawartością krzemu, co pozwala zwiększyć gęstość energii bez pogrubiania obudowy Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Honor Magic V6 czarny - przód i tył Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz zaawansowane chłodzenie vapor chamber Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Przeczytaj także: Nowe smartfony HONOR Magic8 Pro i Lite

Robot Phone to koncepcyjne urządzenie nowej generacji, które wykracza poza klasyczne rozumienie smartfona. Łączy sztuczną inteligencję z ruchem i fizyczną ekspresją, wprowadzając element tzw. embodied intelligence. Dzięki autorskiemu mikrosilnikowi i ultrakompaktowemu gimbalowi 4DoF smartfon może dynamicznie zmieniać perspektywę nagrywania, śledzić obiekty w czasie rzeczywistym oraz reagować ruchem – m.in. potakiwaniem czy podążaniem za użytkownikiem podczas wideorozmów.Urządzenie wyposażono w sensor 200 MP, trójosiową stabilizację oraz funkcje takie jak AI Object Tracking, AI SpinShot i tryb Super Steady Video. Robot Phone ma nie tylko rejestrować obraz, ale umożliwiać tworzenie bardziej filmowych, płynnych materiałów wideo – także jedną ręką. To zapowiedź nowego kierunku rozwoju smartfonów, w których AI zyskuje fizyczny wymiar.Drugą kluczową premierą był HONOR Magic V6 – najbardziej zaawansowany składany model w historii marki. Smartfon łączy ultrasmukłą konstrukcję (8,75 mm po złożeniu), wzmocnioną architekturę zawiasu oraz odporność IP68 i IP69.Magic V6 wyposażono w baterię krzemowo-węglową 6 660 mAh opracowaną we współpracy z ATL. Urządzenie wykorzystuje materiał piątej generacji z 25% zawartością krzemu, co pozwala zwiększyć gęstość energii bez pogrubiania obudowy.Producent zaprezentował także nową technologię Silicon-carbon Blade Battery (32% krzemu, ponad 900 Wh/L), która ma otworzyć drogę do składanych smartfonów z bateriami 7 000 mAh.Model oferuje dwa wyświetlacze LTPO 2.0 (6,52" i 7,95") z adaptacyjnym odświeżaniem 1–120 Hz i jasnością do 6 000 nitów. Wewnętrzny ekran z certyfikatem SGS Minimized Crease Certification zapewnia o 44% mniejszą widoczność zagięcia względem poprzedniej generacji.Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz zaawansowane chłodzenie vapor chamber.Dodatkowo HONOR ogłosił strategiczną współpracę z ARRI, której celem jest przeniesienie technologii ARRI Image Science do mobilnej fotografii. Pierwsze efekty partnerstwa mają zadebiutować w Robot Phone jeszcze w tym roku.Magic V6 będzie dostępny na wybranych rynkach w drugiej połowie roku – szczegóły dotyczące cen i konfiguracji zostaną ogłoszone lokalnie.