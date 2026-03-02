Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów
2026-03-02 00:30
HONOR pokazuje przyszłość smartfonów © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Na czym polega koncepcja Robot Phone i jak zyskuje w nim „fizyczny” wymiar?
- Co wyróżnia HONOR Magic V6 na tle innych składanych smartfonów?
- Jakie nowe technologie baterii i obrazu HONOR wprowadza do swoich smartfonów?
HONOR Robot Phone – smartfon z „ciałem”
Robot Phone to koncepcyjne urządzenie nowej generacji, które wykracza poza klasyczne rozumienie smartfona. Łączy sztuczną inteligencję z ruchem i fizyczną ekspresją, wprowadzając element tzw. embodied intelligence. Dzięki autorskiemu mikrosilnikowi i ultrakompaktowemu gimbalowi 4DoF smartfon może dynamicznie zmieniać perspektywę nagrywania, śledzić obiekty w czasie rzeczywistym oraz reagować ruchem – m.in. potakiwaniem czy podążaniem za użytkownikiem podczas wideorozmów.
Robot Phone
Urządzenie wyposażono w sensor 200 MP, trójosiową stabilizację oraz funkcje takie jak AI Object Tracking, AI SpinShot i tryb Super Steady Video. Robot Phone ma nie tylko rejestrować obraz, ale umożliwiać tworzenie bardziej filmowych, płynnych materiałów wideo – także jedną ręką. To zapowiedź nowego kierunku rozwoju smartfonów, w których AI zyskuje fizyczny wymiar.
Robot Phone - przód i tył
HONOR Magic V6 – nowy standard wśród składanych smartfonów
Drugą kluczową premierą był HONOR Magic V6 – najbardziej zaawansowany składany model w historii marki. Smartfon łączy ultrasmukłą konstrukcję (8,75 mm po złożeniu), wzmocnioną architekturę zawiasu oraz odporność IP68 i IP69.
Honor Magic V6 biały
Magic V6 wyposażono w baterię krzemowo-węglową 6 660 mAh opracowaną we współpracy z ATL. Urządzenie wykorzystuje materiał piątej generacji z 25% zawartością krzemu, co pozwala zwiększyć gęstość energii bez pogrubiania obudowy.
Honor Magic V6 biały - tył i przód
Honor Magic V6 biały - rozłożony ekran
Model oferuje dwa wyświetlacze LTPO 2.0 (6,52" i 7,95") z adaptacyjnym odświeżaniem 1–120 Hz i jasnością do 6 000 nitów. Wewnętrzny ekran z certyfikatem SGS Minimized Crease Certification zapewnia o 44% mniejszą widoczność zagięcia względem poprzedniej generacji.
Honor Magic V6 czerwony
Honor Magic V6 czerwony - tył i przód
Dodatkowo HONOR ogłosił strategiczną współpracę z ARRI, której celem jest przeniesienie technologii ARRI Image Science do mobilnej fotografii. Pierwsze efekty partnerstwa mają zadebiutować w Robot Phone jeszcze w tym roku.
Honor Magic V6 złoty - bok
Magic V6 będzie dostępny na wybranych rynkach w drugiej połowie roku – szczegóły dotyczące cen i konfiguracji zostaną ogłoszone lokalnie.
Honor Magic V6 złoty - przód i tył
Honor Magic V6 złoty - rozłożony
Honor Magic V6 złoty - bokiem
Honor Magic V6 czarny - przód i tył
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
