Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

2026-03-02 00:30

Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

Podczas targów Mobile World Congress 2026 marka HONOR zaprezentowała nową wizję urządzeń mobilnych opartą na koncepcji Augmented Human Intelligence (AHI). Centralnym punktem prezentacji były dwa smartfony: futurystyczny Robot Phone oraz flagowy, składany HONOR Magic V6.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Na czym polega koncepcja Robot Phone i jak zyskuje w nim „fizyczny” wymiar?
  • Co wyróżnia HONOR Magic V6 na tle innych składanych smartfonów?
  • Jakie nowe technologie baterii i obrazu HONOR wprowadza do swoich smartfonów?

HONOR Robot Phone – smartfon z „ciałem”


Robot Phone to koncepcyjne urządzenie nowej generacji, które wykracza poza klasyczne rozumienie smartfona. Łączy sztuczną inteligencję z ruchem i fizyczną ekspresją, wprowadzając element tzw. embodied intelligence. Dzięki autorskiemu mikrosilnikowi i ultrakompaktowemu gimbalowi 4DoF smartfon może dynamicznie zmieniać perspektywę nagrywania, śledzić obiekty w czasie rzeczywistym oraz reagować ruchem – m.in. potakiwaniem czy podążaniem za użytkownikiem podczas wideorozmów.
Robot Phone
fot. mat. prasowe

Robot Phone

Robot Phone to koncepcyjne urządzenie nowej generacji, które wykracza poza klasyczne rozumienie smartfona

Urządzenie wyposażono w sensor 200 MP, trójosiową stabilizację oraz funkcje takie jak AI Object Tracking, AI SpinShot i tryb Super Steady Video. Robot Phone ma nie tylko rejestrować obraz, ale umożliwiać tworzenie bardziej filmowych, płynnych materiałów wideo – także jedną ręką. To zapowiedź nowego kierunku rozwoju smartfonów, w których AI zyskuje fizyczny wymiar.
Robot Phone - przód i tył
fot. mat. prasowe

Robot Phone - przód i tył

Robot Phone ma nie tylko rejestrować obraz, ale umożliwiać tworzenie bardziej filmowych, płynnych materiałów wideo

HONOR Magic V6 – nowy standard wśród składanych smartfonów


Drugą kluczową premierą był HONOR Magic V6 – najbardziej zaawansowany składany model w historii marki. Smartfon łączy ultrasmukłą konstrukcję (8,75 mm po złożeniu), wzmocnioną architekturę zawiasu oraz odporność IP68 i IP69.
Honor Magic V6 biały
fot. mat. prasowe

Honor Magic V6 biały

Magic V6 wyposażono w baterię krzemowo-węglową 6 660 mAh

Magic V6 wyposażono w baterię krzemowo-węglową 6 660 mAh opracowaną we współpracy z ATL. Urządzenie wykorzystuje materiał piątej generacji z 25% zawartością krzemu, co pozwala zwiększyć gęstość energii bez pogrubiania obudowy.
Honor Magic V6 biały - tył i przód
fot. mat. prasowe

Honor Magic V6 biały - tył i przód

Honor Magic V6 to najbardziej zaawansowany składany model w historii marki

Producent zaprezentował także nową technologię Silicon-carbon Blade Battery (32% krzemu, ponad 900 Wh/L), która ma otworzyć drogę do składanych smartfonów z bateriami 7 000 mAh.
Honor Magic V6 biały - rozłożony ekran
fot. mat. prasowe

Honor Magic V6 biały - rozłożony ekran

Model oferuje dwa wyświetlacze LTPO 2.0 (6,52" i 7,95") z adaptacyjnym odświeżaniem 1–120 Hz i jasnością do 6 000 nitów

Model oferuje dwa wyświetlacze LTPO 2.0 (6,52" i 7,95") z adaptacyjnym odświeżaniem 1–120 Hz i jasnością do 6 000 nitów. Wewnętrzny ekran z certyfikatem SGS Minimized Crease Certification zapewnia o 44% mniejszą widoczność zagięcia względem poprzedniej generacji.
Honor Magic V6 czerwony
fot. mat. prasowe

Honor Magic V6 czerwony

Magic V6 będzie dostępny na wybranych rynkach w drugiej połowie roku

Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz zaawansowane chłodzenie vapor chamber.
Honor Magic V6 czerwony - tył i przód
fot. mat. prasowe

Honor Magic V6 czerwony - tył i przód

Model oferuje dwa wyświetlacze LTPO 2.0 (6,52" i 7,95")

Dodatkowo HONOR ogłosił strategiczną współpracę z ARRI, której celem jest przeniesienie technologii ARRI Image Science do mobilnej fotografii. Pierwsze efekty partnerstwa mają zadebiutować w Robot Phone jeszcze w tym roku.
Honor Magic V6 złoty - bok
fot. mat. prasowe

Honor Magic V6 złoty - bok

Smartfon łączy ultrasmukłą konstrukcję (8,75 mm po złożeniu), wzmocnioną architekturę zawiasu oraz odporność IP68 i IP69

Magic V6 będzie dostępny na wybranych rynkach w drugiej połowie roku – szczegóły dotyczące cen i konfiguracji zostaną ogłoszone lokalnie.
Honor Magic V6 złoty - przód i tył
fot. mat. prasowe

Honor Magic V6 złoty - przód i tył

Urządzenie wyposażono w sensor 200 MP

Honor Magic V6 złoty - rozłożony
fot. mat. prasowe

Honor Magic V6 złoty - rozłożony

Wewnętrzny ekran z certyfikatem SGS Minimized Crease Certification zapewnia o 44% mniejszą widoczność zagięcia względem poprzedniej generacji

Honor Magic V6 złoty - bokiem
fot. mat. prasowe

Honor Magic V6 złoty - bokiem

Urządzenie wykorzystuje materiał piątej generacji z 25% zawartością krzemu, co pozwala zwiększyć gęstość energii bez pogrubiania obudowy

Honor Magic V6 czarny - przód i tył
fot. mat. prasowe

Honor Magic V6 czarny - przód i tył

Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz zaawansowane chłodzenie vapor chamber

