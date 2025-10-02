Czy HONOR X7d to najlepszy smartfon do 700 zł?

Nowy model HONOR X7d wprowadza rozwiązania, które dotąd były rzadkością w segmencie tańszych smartfonów. Telefon oferuje zwiększoną odporność na uszkodzenia, pojemną baterię, a także funkcje oparte na sztucznej inteligencji, w tym dedykowany przycisk AI i narzędzia do edycji zdjęć. Aparat 108 MP oraz system MagicOS 9.0 mają zapewniać użytkownikom wszechstronność zarówno w pracy, jak i w codziennym korzystaniu z telefonu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie parametry techniczne oferuje smartfon HONOR X7d?

W jaki sposób urządzenie zabezpieczono przed uszkodzeniami i wodą?

Na czym polega działanie przycisku AI w nowym modelu?

W jakiej cenie i wariantach kolorystycznych dostępny jest HONOR X7d?

Wyjątkowa trwałość dzięki kompleksowej ochronie

Wyjątkowa bateria z ulepszonym bezpieczeństwem i wytrzymałością

Praktyczny przycisk AI dla zupełnie nowego doświadczenia sztucznej inteligencji

Fotografia mobilna wspierana przez sztuczną inteligencję

Pojemna pamięć

Kolory, cena i dostępność

