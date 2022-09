Smartfony Infinix NOTE 12 PRO oraz NOTE 12 PRO 5G w Polsce

Infinix NOTE 12 PRO oraz NOTE 12 PRO 5G to dwa nowe smartfony, które trafią do sprzedaży w Polsce. Wyróżniają się wydajnymi procesorami i potrójnymi aparatami fotograficznymi 108 Mpx oraz 6,7-calowymi ekranami AMOLED w standardzie True Color.

Specyfikacja Note 12 PRO:

Procesor Helio G99 6nm

Wyświetlacz AMOLED 6,7’’ FHD+ True Color

Potrójny tylny aparat 108 Mpx F 1,75 z poczwórną lampą błyskową

Przedni aparat 16 Mpx

Pamięć 8+256 GB RAM

Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

NFC

Gniazdo słuchawkowe

Specyfikacja NOTE 12 PRO 5G:

Procesor MediaTek Dimensity 810

Wyświetlacz AMOLED 6,7” FHD+ z systemem True Color

Potrójny tylny aparat 108 Mpx F 1,75 z poczwórną lampą błyskową

Przedni aparat 16 Mpx

Pamięć 8+128 GB RAM

Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

Gniazdo słuchawkowe

Fotografie wysokiej jakości

Smartfon NOTE 12 PRO dysponuje pamięcią 8+256 GB z możliwością poszerzenia jej o 13 GB dzięki integracji 8+5 GB ROM i RAM.

Pojemna bateria i ultra szybkie ładowanie

Najnowocześniejsze technologie w Inifnix

Smartfon NOTE 12 PRO dysponuje pamięcią 8+256 GB z możliwością poszerzenia jej o 13 GB dzięki integracji 8+5 GB ROM i RAM. Został wyposażony w procesor Helio G99 6nm o częstotliwości taktowania 2,2 GHz i pojemną baterię 5000 mAh. Grubość smartfona to zaledwie 7,8 mm.Model NOTE PRO 12 5G dostępny jest w opcji z pamięcią 8+128 GB, również z możliwością poszerzenia jej do 13 GB dzięki integracji 8+5 GB ROM i RAM. Z kolei komfort i płynność korzystania z Internetu zapewnia obsługa sieci 5G. Grubość tego modelu to 7,9 mm.Zarówno NOTE 12 PRO jak i NOTE 12 PRO 5G zostały wyposażone w potrójny obiektyw 108 Mpx z szeroką przysłoną F 1,75 i poczwórną lampą błyskową oraz obiektywem do mikrofotografii z przysłoną F 2,4 i do głębi ostrości z przysłoną F 2,4. Z przodu jednego i drugiego modelu umieszczono aparat 16 Mpx do zdjęć typu selfie. Zastosowany w obu modelach profesjonalny tryb zdjęć nocnych pozwala na robienie wyraźnych ujęć również w słabym oświetleniu.Modele z serii NOTE 12 mają baterie o pojemności 5000 mAh z możliwością szybkiego ładowania 33 W. Zastosowana w nich technologia Power Marathon pozwala na nawet 25 proc. dłuższą pracę baterii w trybie awaryjnym, czyli dodatkowe 2 godziny połączeń przy 5 proc. zużyciu mocy baterii, zwiększając w ten sposób komfort i bezpieczeństwo użytkowników.Infinix nieustannie rozwija najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, m.in. szybkie ładowanie, wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości czy zaawansowane aparaty wyposażone w AI. Marka pracuje nad technologią superszybkiego ładowania i w drugiej połowie roku planuje zaprezentować rozwiązanie 180 W Thunder Charge, która pozwoli naładować baterię o pojemności 4500 mAh do 50 proc. w zaledwie 4 minuty.