Smartfon Infinix ZERO 40 5G dostępny w Polsce

W Polsce jest już dostępny najnowszy smartfon Infinix ZERO 40 5G. Jest on zintegrowany z technologią GoPro i umożliwia nagrywanie w 4K przednią i tylną kamerą z technologią ProStable. Kosztuje od 2 396 zł.

Smartfony Infinix ZERO 40 5G dostępny w Polsce ZERO 40 5G jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – Violet Garden, Rock Black i Moving Titanium.

Smartfon Infinix ZERO 40 5G obsługuje:Jest zintegrowany z Google Gemini.Jest wyposażony w:Smartfon jest sprzedawany w zestawie z kompletem akcesoriów:ZERO 40 5G jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – Violet Garden, Rock Black i Moving Titanium.Przy tworzeniu ZERO 40 5G Infinix nawiązał współpracę z GoPro, umożliwiając intuicyjne połączenie smartfona z urządzeniami tej marki, dzięki czemu można używać go jako monitora kamery GoPro w czasie rzeczywistym. Infinix kontynuuje również współpracę z producentem sprzętu audio JBL, który zadbał o dostrojenie dźwięku w smartfonie.Smartfon Infinix ZERO 40 5G w sugerowanej cenie od 2 396 zł jest dostępny w autoryzowanym sklepie Infinix i największych sieciach handlowych.