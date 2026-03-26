Rozmawiasz z szefem czy z algorytmem? Jak wykryć deepfake AI w rozmowie telefonicznej?

Czy wiesz, że zaledwie kilka sekund nagrania głosu wystarczy, by cyberprzestępcy stworzyli jego idealną kopię? Sztuczna inteligencja potrafi naśladować głos wybranej osoby z niepokojącą precyzją. Deepfake AI to już nie science fiction - to realne narzędzie cyberprzestępców, którzy podszywają się pod szefów, dostawców i współpracowników. Jak nie dać się nabrać? Dowiedz się, jakie sygnały powinny wzbudzić Twoje podejrzenia i jak skutecznie zweryfikować tożsamość dzwoniącego, zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak cyberprzestępcy wykorzystują deepfake AI do podszywania się pod szefów, dostawców i kandydatów do pracy.

Dlaczego 58% pracowników w Polsce nie zna pojęcia „deepfake”, a co czwarty uznał za wiarygodne nagrania wygenerowane przez algorytmy.

Jak wygląda anatomia ataku deepfake – od wyboru ofiary, przez przygotowanie nagrania, po socjotechniczne techniki wywierania presji.

Jakie elementy mogą zdradzić oszustwo, takie jak nienaturalny rytm mowy, brak emocji w głosie czy zbyt jednostajny szum tła.

Jakie strategie obrony powinny wdrożyć firmy, w tym szkolenia, weryfikacja poza pasmem i zasada czterech oczu przy operacjach finansowych.

Anatomia ataku

Coraz lepsze możliwości audio deepfake

Jak się bronić? Ludzie, procesy i technologia

Kluczowe jest podejście oparte na kilku filarach, począwszy od edukacji i symulacji, gdzie standardowe szkolenia teoretyczne to już za mało. Firmy powinny wprowadzać testy typu red teaming z wykorzystaniem syntetycznego audio, aby oswoić pracowników z tym zagrożeniem i nauczyć ich rozpoznawania socjotechnicznych pułapek.



Fundamentem bezpieczeństwa stają się również szczelne procesy, takie jak weryfikacja poza pasmem, czyli potwierdzanie poleceń głosowych innym kanałem, na przykład firmowym komunikatorem. Niezbędna jest też zasada czterech oczu przy kluczowych operacjach finansowych oraz stosowanie ustalonych wcześniej haseł bezpieczeństwa w rozmowach z kadrą zarządzającą – podsumowuje Kamil Sadkowski, analityk cyberbezpieczeństwa ESET.