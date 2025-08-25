Co 4 pracownik IT boi się zastąpienia przez AI

Blisko połowa pracowników IT w Polsce doświadcza wysokiego stresu, a prawie co czwarty narzeka na brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Jednocześnie aż 33% specjalistów brało udział w rekrutacjach w ostatnich sześciu miesiącach, a co czwarty obawia się zastąpienia przez AI. Rynek IT ulega normalizacji, co wiąże się z większą selekcją kandydatów i presją na efektywność, ale specjaliści szukają przede wszystkim możliwości rozwoju i awansu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie obawy wobec sztucznej inteligencji mają pracownicy IT w Polsce.

Jakie są aktualne wyzwania na rynku pracy IT w 2025 roku.

Jaki wpływ mają stres i brak równowagi na pracowników branży IT.

Jakie znaczenie ma rozwój kompetencji i awans dla specjalistów IT.

Rynek IT stopniowo się normalizuje. Nadal pozostaje stosunkowo chłonny, szczególnie w obszarach takich jak data science czy AI, jednak firmy ostrożniej tworzą nowe etaty i dokładniej selekcjonują kandydatów. To powoduje, że część specjalistów obawia się utraty pracy, co wynika z rosnącej konkurencji, presji na efektywność oraz niepewności związanej z automatyzacją – mówi Adam Jakubowski, menedżer i ekspert rynku pracy IT w Experis.



– AI najmocniej uderzy w role IT oparte na rutynie i powtarzalnych zadaniach. Najbardziej narażeni są testerzy manualni, junior developerzy popularnych języków, helpdesk pierwszej linii, twórcy prostych stron www oraz juniorzy w analizie danych czy raportowaniu, bo te obszary szybko przejmuje najnowsza technologia. Mniejsze ryzyko dotyczy ról wymagających znajomości architektury systemów, integracji, big data, cyberbezpieczeństwa, AI/ML i kreatywnego rozwiązywania problemów, gdzie tu sztuczna inteligencja pełni funkcję wsparcia, a nie zastępstwa.



Aby uniknąć zastąpienia przez sztuczną inteligencję, kluczowe jest ciągłe uczenie się i rozwój, z naciskiem na umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, bo to kompetencje, które wyjątkowo trudno zautomatyzować. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zrozumienie biznesu, czyli świadomość, jak nasza praca wpływa na koszty, przychody czy satysfakcję klienta oraz specjalizacja w niszowych, ale krytycznych dla firmy technologiach – podpowiada Jakubowski.

Co drugi specjalista IT pracuje pod presją

Mimo obciążeń pracownicy IT wciąż dostrzegają sens swojej pracy, ponieważ ich działania realnie wpływają na rozwój biznesu i innowacje. Silna identyfikacja z wartościami firm wynika z kultury organizacyjnej, która podkreśla misję, cele i daje poczucie udziału w czymś ważnym, a nie tylko wykonywania zadań technicznych – dodaje przedstawiciel Experis.

Pewni swoich kompetencji, szukają możliwości awansu

Najważniejszym elementem zatrzymywania talentów w IT jest rozwój kompetencji – szkolenia i dostęp do nowych technologii. Równocześnie warto stawiać na transparentną komunikację, kulturę otwartego feedbacku i spójność działań z deklaracjami firmy. Taka autentyczność buduje zaufanie, zmniejsza frustrację i ogranicza rotację, nawet w obliczu niepewności rynkowej – podsumowuje Adam Jakubowski.

Niepewność gospodarcza, konkurencja z zagranicy i szybki rozwój sztucznej inteligencji to trzy największe zagrożenia, jakie widzą dziś pracownicy IT w Polsce. Aż 35% z nich myśli o zmianie pracy w ciągu najbliższych miesięcy, a co czwarty boi się, że jego obowiązki przejmie AI. Mimo tych obaw specjaliści IT pozostają pewni swoich kompetencji i coraz częściej oczekują od pracodawców nie tylko bezpieczeństwa zatrudnienia, lecz także realnych możliwości rozwoju.Ponad jedna trzecia specjalistów IT w Polsce chce w ciągu najbliższych sześciu miesięcy zmienić pracę. Co piąty (21%) obawia się utraty obecnego stanowiska, a aż jedna trzecia (33%) brała udział w rekrutacji w ostatnim półroczu. Największe zagrożenia dla kariery widzą w niestabilnej gospodarce (35%), tańszej konkurencji z zagranicy (25%) oraz ryzyku zastąpienia ich przez AI i nowe technologie (23%).Blisko co drugi przedstawiciel branży IT (49%) zmaga się na co dzień z wysokim poziomem stresu. Do tego dochodzi problem braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, na który skarży się niemal co czwarty badany (23%). Dodatkowo prawie połowa czuje znudzenie obowiązkami (49%) albo niedocenienie w pracy (45%). Negatywnie wpływa też brak elastyczności, aż 42% pracowników narzeka na sztywny grafik. Mimo wysokiego stresu, większość specjalistów IT dostrzega cel i sens codziennych obowiązków, na co wskazuje aż 80% z nich. Dodatkowo 83% badanych podkreśla, że ich osobiste wartości są spójne z kulturą organizacyjną firmy.Według eksperta wysoki poziom stresu w branży IT wynika z medialnego szumu wokół AI, presji związanej z jej wdrażaniem w organizacjach oraz procesu normalizacji rynku, który po latach dynamicznych wzrostów staje się bardziej wymagający i konkurencyjny.Aż 96% pracowników IT jest przekonanych, że posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności, aby skutecznie realizować swoje obowiązki zawodowe. Jednak co trzeci (29%) nie widzi szans na rozwój czy awans u obecnego pracodawcy.Z badania wynika również, że 78% przedstawicieli branży czuje się pewnie w korzystaniu z najnowszych technologii, a tyle samo (78%) dostrzega w swojej firmie wystarczające możliwości zdobywania doświadczenia potrzebnego do realizacji celów zawodowych. Co drugi (53%) awansował w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a 63% jest zadowolonych ze swoim zarobków.