Seniorzy w Polsce liderami świadomej i ekologicznej konsumpcji, nie Zetki ani Millenialsi

Badanie przeprowadzone w 2024 roku wykazało, że w Polsce to nie młodsze pokolenia, lecz Baby Boomersi - osoby powyżej 60. roku życia - są najbardziej świadomymi i ekologicznymi konsumentami. Seniorzy kupują żywność z rozwagą, wybierają produkty o wysokiej jakości i częściej niż młodsi zwracają uwagę na recykling i biodegradowalność opakowań. Kobiety oraz osoby z wyższym wykształceniem również wykazują większą troskę o ekologiczne aspekty swoich zakupów, choć różnice pokoleniowe są wyraźne. Badanie podkreśla rolę doświadczeń życiowych i stabilności finansowej jako czynników wpływających na proekologiczne zachowania seniorów.

Przeczytaj także: Zetki polują na promocje, Baby Boomers kupują polskie produkty

Z tego artykułu dowiesz się:

Baby Boomersi są najbardziej ekologicznym pokoleniem w Polsce, przewyższając młodsze generacje w proekologicznych zachowaniach.

Seniorzy częściej wybierają produkty wysokiej jakości i ograniczają zakupy do potrzebnej ilości, kierując się doświadczeniem i stabilnością finansową.

Kobiety oraz osoby z wyższym wykształceniem wykazują większą świadomość i rozwagę w zakupach spożywczych, zwracając uwagę na aspekty ekologiczne i zdrowotne.

Seniorzy bardziej ekologiczni niż młodsze pokolenia

Był to dla mnie zaskakujący wynik. Głównie dlatego, że powszechnie uważa się pokolenie Z za generację, która jest najbardziej świadoma ekologicznie, aktywna w działaniu – tłumaczy dr Marta Makowska. – Tymczasem to najstarsi, generacja powojennego wyżu demograficznego prowadzą bardziej zrównoważoną konsumpcję. Można ich uznać za najbardziej odpowiedzialnych spośród wszystkich pokoleń – dodaje.

Seniorzy kupują żywność z rozwagą, młodzi częściej ulegają wpływom

Nawyki zakupowe i szacunek do żywności wśród starszego pokolenia mają swoje korzenie w doświadczeniach z dzieciństwa. Dorastali w trudniejszych, powojennych warunkach niż kolejne generacje, a ich wczesna dorosłość była naznaczona pustymi półkami i kolejkami. Dostęp do produktów był ograniczony, a oszczędność i unikanie marnowania żywności były codzienną koniecznością – komentuje dr Makowska.



– Co więcej starsze generacje, nie kierują się przy zakupach, tak często ceną jak młodsze. To ciekawy wynik zważywszy na wysokość emerytur w Polsce. Można to jednak spróbować wytłumaczyć tym, że osoby starsze często znajdują się w bardziej stabilnej sytuacji finansowej, na przykład pod względem posiadania mieszkania, braku presji na odkładanie na później i mogą przy zakupach kierować się innymi kryteriami niż cena. Tymczasem młodsze pokolenia częściej odczuwają presję ekonomiczną.



Dla przedstawicieli Pokolenia Z to właśnie cena pozostaje głównym wyznacznikiem wyboru jedzenia. Zwyczajnie nie stać ich na inne opcje. Millenialsi, choć lepiej usytuowani na rynku pracy, mierzą się z większymi zobowiązaniami, mają rodziny, dzieci, kredyty. Chętnie wybieraliby produkty odpowiedzialnie i świadomie, ale realia życia często każą im postawić na to, co tańsze – dodaje badaczka.

Zrównoważone wybory częściej po stronie kobiet niż mężczyzn

Badanie jasno wskazuje, że to kobiety są bardziej świadomymi konsumentkami żywności. To oczywiście wynika z uwarunkowań społeczno-kulturowych i ich większej odpowiedzialności za gospodarstwo domowe, a także zdrowie domowników. Tego typu zachowania mogą świadczyć także o większej podatności kobiet na kampanie edukacyjne, prozdrowotne oraz większej wrażliwości na kwestie środowiskowe i potrzeby ekologiczne – tłumaczy dr Marta Makowska.

Ekologia vs. racjonalność – jak wykształcenie wpływa na decyzje zakupowe?

To grupa konsumentów, która w większym stopniu opiera decyzje zakupowe na wiedzy i świadomej analizie, a nie na emocjach, przyzwyczajeniach czy sugestiach otoczenia – komentuje dr Marta Makowska. – W ich przypadku na pierwszy plan wysuwa się jakość, użyteczność i skład produktu, natomiast kwestie ekologiczne – choć deklaratywnie mniej istotne – mogą być w praktyce realizowane przez bardziej racjonalne podejście do zakupów – dodaje.

Jakość, cena i zachowanie rozwagi - to są najważniejsze elementy dla Polaków

Co można zrobić?

Ciekawym i skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie ulg podatkowych dla firm przekazujących produkty bliskie utraty przydatności organizacjom charytatywnym, co zachęciłoby do dzielenia się nadwyżkami zamiast ich utylizacji – mówi dr Makowska.



– Warto także zadbać o bardziej przejrzyste oznaczenia na opakowaniach, a w przypadku produktów o długiej trwałości - rozważyć rezygnację z dat przydatności, które wprowadzają konsumentów w błąd – dodaje.