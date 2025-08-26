4 na 10 pracowników rozważa zmianę pracy. Powody mogą zaskoczyć

Co drugi millenials i niemal połowa pracowników zdalnych w Polsce rozważa zmianę pracy – wynika z badania zrealizowanego przez ManpowerGroup. Kobiety częściej niż mężczyźni czują się niepewnie zawodowo, a młodsze pokolenia, jak się okazuje, nie ufają swoim menedżerom. Niepewność i brak stabilności są dziś codziennością na rynku pracy. Czy firmy są gotowe na falę rotacji i wyzwań związanych z koniecznością zatrzymywania w swoich szeregach talentów?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego aż 4 na 10 pracowników w Polsce planuje zmianę pracy?

Które pokolenia i grupy zawodowe najczęściej rozważają odejście z firmy?

Jakie czynniki wpływają na brak zaufania pracowników do przełożonych?

W jaki stopniu poczucie bezpieczeństwa zawodowego uzależnione jest od trybu wykonywanej pracy?

Kobiety z niższym poczuciem bezpieczeństwa zawodowego

Niepewność zawodowa wśród młodszych pokoleń może być efektem braku doświadczeń z częstymi i dynamicznymi zmianami na rynku pracy, z czym starsze pokolenia mierzyły się już wcześniej. Osoby wchodzące na rynek pracy lub stawiające na nim pierwsze kroki nie mają ugruntowanej wiedzy, jak się po rynku poruszać, a to może generować brak poczucia bezpieczeństwa i obawy przed utratą pracy lub trudnościami ze znalezieniem nowego pracodawcy. Poczuciu stabilności nie sprzyjają oferowane formy zatrudnienia, jak umowy czasowe, projektowe lub zlecenia – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower.

Jednocześnie praca w modelu zdalnym lub hybrydowym znacznie wydłuża zbudowanie poczucia przynależności do organizacji oraz utrudnia integrację w zespole i budowanie trwałych relacji. W tych modelach pracy wyzwaniem jest także sprawny onboarding oraz efektywne zarządzanie, co także może sprzyjać większemu poczuciu zagrożenia zawodowego – podkreśla Pączkowska.



Zetki najbardziej nieufne wobec szefów

Ważne jest wsłuchanie się w informację zwrotną od pracowników i udzielanie konstruktywnego feedbacku. Dialog przyjmuje różną formułę w zależności od tego czy pracujemy stacjonarnie, hybrydowo czy zdalnie. Natomiast niezależnie od reprezentowanego pokolenia czy modelu pracy, pracownicy oczekują od liderów autentyczności i umożliwienia im rozwoju zawodowego zgodnie z indywidualnymi potrzebami, co tworzy atmosferę większego zaufania – dodaje ekspertka.



Rośnie pesymizm wśród zatrudnionych

Młodsze pokolenia nie przywiązują się mocno do jednego pracodawcy i nie planują długofalowej ścieżki kariery w jednej firmie, co jest charakterystyczne dla starszych pokoleń. Takie podejście sprzyja większej elastyczności do zmiany pracy. Większemu optymizmowi w odnalezieniu się na dzisiejszym rynku pracy sprzyjają także bardziej rozwinięte kompetencje cyfrowe, a one są najczęściej domeną najmłodszych generacji pracowników – podsumowuje Katarzyna Pączkowska.

