eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy4 na 10 pracowników rozważa zmianę pracy. Powody mogą zaskoczyć

4 na 10 pracowników rozważa zmianę pracy. Powody mogą zaskoczyć

2025-08-26 10:06

4 na 10 pracowników rozważa zmianę pracy. Powody mogą zaskoczyć

Praca zdalna wpływa na poczucie bezpieczeństwa © pixabay.com

Co drugi millenials i niemal połowa pracowników zdalnych w Polsce rozważa zmianę pracy – wynika z badania zrealizowanego przez ManpowerGroup. Kobiety częściej niż mężczyźni czują się niepewnie zawodowo, a młodsze pokolenia, jak się okazuje, nie ufają swoim menedżerom. Niepewność i brak stabilności są dziś codziennością na rynku pracy. Czy firmy są gotowe na falę rotacji i wyzwań związanych z koniecznością zatrzymywania w swoich szeregach talentów?

Przeczytaj także: Rotacja pracowników: branża IT liderem?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego aż 4 na 10 pracowników w Polsce planuje zmianę pracy?
  • Które pokolenia i grupy zawodowe najczęściej rozważają odejście z firmy?
  • Jakie czynniki wpływają na brak zaufania pracowników do przełożonych?
  • W jaki stopniu poczucie bezpieczeństwa zawodowego uzależnione jest od trybu wykonywanej pracy?

Kobiety częściej niż mężczyźni rozważają odejście z pracy, co potwierdza 41% z nich w porównaniu do 36% mężczyzn. Szczególnie niepokojąca sytuacja dotyczy millenialsów, z których prawie połowa (49%) przyznaje, że chce odejść z firmy. Dla porównania, podobną decyzję rozważa 40% osób z Pokolenia Z oraz 28% przedstawicieli Pokolenia X. Biorąc pod uwagę tryb pracy, najmniej usatysfakcjonowane i chętne do opuszczenia obecnego miejsca pracy z własnej inicjatywy są osoby pracujące zdalnie – aż 49% z nich deklaruje gotowość do zmiany pracodawcy.

Kobiety z niższym poczuciem bezpieczeństwa zawodowego


W analizie uwzględniono także dane dotyczące poczucia stabilności i obaw o zwolnienie. Okazuje się, że kobiety czują się mniej bezpieczne zawodowo niż mężczyźni – 34% z nich obawia się utraty pracy, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 29%. Wśród wszystkich pokoleń najmniej pewnie w obecnym miejscu pracy czują się osoby z Generacji Z (37%) oraz millenialsi (36%). Dla porównania, w przypadku Pokolenia X odsetek ten wynosi 26%. Biorąc pod uwagę tryb pracy, najmniejsze poczucie bezpieczeństwa zawodowego deklarują obecnie osoby wykonujące swoje obowiązki zdalnie (38%). W przypadku osób zobowiązanych do pracy stacjonarnej brak poczucia bezpieczeństwa deklaruje 29%, a w pracy hybrydowej – 25%.
Niepewność zawodowa wśród młodszych pokoleń może być efektem braku doświadczeń z częstymi i dynamicznymi zmianami na rynku pracy, z czym starsze pokolenia mierzyły się już wcześniej. Osoby wchodzące na rynek pracy lub stawiające na nim pierwsze kroki nie mają ugruntowanej wiedzy, jak się po rynku poruszać, a to może generować brak poczucia bezpieczeństwa i obawy przed utratą pracy lub trudnościami ze znalezieniem nowego pracodawcy. Poczuciu stabilności nie sprzyjają oferowane formy zatrudnienia, jak umowy czasowe, projektowe lub zlecenia – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower.

Zdaniem ekspertki dodatkowo niepewne nastroje potęguje także niestabilność gospodarcza czy widmo kryzysu, z czym starsi pracownicy radzili sobie w poprzednich latach.
Jednocześnie praca w modelu zdalnym lub hybrydowym znacznie wydłuża zbudowanie poczucia przynależności do organizacji oraz utrudnia integrację w zespole i budowanie trwałych relacji. W tych modelach pracy wyzwaniem jest także sprawny onboarding oraz efektywne zarządzanie, co także może sprzyjać większemu poczuciu zagrożenia zawodowego – podkreśla Pączkowska.

Zetki najbardziej nieufne wobec szefów


Najniższy poziom zaufania do menedżerów deklarują przedstawiciele Pokolenia Z (36%). W przypadku pokolenia X i millenialsów odsetek ten jest nieco niższy i wynosi kolejno 29% i 27%. Pod względem płci różnice są minimalne – brak zaufania do menedżerów deklaruje 28% kobiet i 29% mężczyzn. Dane pokazują, że sposób pracy wpływa na relacje z przełożonym, szefom nie ufa 28% osób pracujących zdalnie i tylko 12% w modelu hybrydowym.

Według Pączkowskiej podstawą budowania zaufania do menadżerów jest komunikacja, która jest transparentna, ale także dwustronna.
Ważne jest wsłuchanie się w informację zwrotną od pracowników i udzielanie konstruktywnego feedbacku. Dialog przyjmuje różną formułę w zależności od tego czy pracujemy stacjonarnie, hybrydowo czy zdalnie. Natomiast niezależnie od reprezentowanego pokolenia czy modelu pracy, pracownicy oczekują od liderów autentyczności i umożliwienia im rozwoju zawodowego zgodnie z indywidualnymi potrzebami, co tworzy atmosferę większego zaufania – dodaje ekspertka.

Rośnie pesymizm wśród zatrudnionych


Aż 60% pracowników wierzy, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy znajdzie lepszą pracę. Jednocześnie co trzeci pracownik (33%) wątpi, że w podobnym czasie uda mu się znaleźć nowe zatrudnienie spełniające jego oczekiwania. Wśród pokoleń brak pewności w tym zakresie najczęściej deklarują przedstawiciele generacji X (41%), rzadziej Zetki (31%) i millenialsi (27%). Różnice między kobietami (34%) a mężczyznami (33%) są niewielkie. Dodatkowo 38% osób zobowiązanych do pracy stacjonarnej również odczuwa brak pewności w znalezieniu nowego zatrudnienia w ciągu sześciu miesięcy, podobnie jak pracujący hybrydowo (33%) lub zdalnie (27%).
Młodsze pokolenia nie przywiązują się mocno do jednego pracodawcy i nie planują długofalowej ścieżki kariery w jednej firmie, co jest charakterystyczne dla starszych pokoleń. Takie podejście sprzyja większej elastyczności do zmiany pracy. Większemu optymizmowi w odnalezieniu się na dzisiejszym rynku pracy sprzyjają także bardziej rozwinięte kompetencje cyfrowe, a one są najczęściej domeną najmłodszych generacji pracowników – podsumowuje Katarzyna Pączkowska.

Badanie ManpowerGroup „Globalny Barometr Talentów 2025” zostało przeprowadzone w dniach od 14 marca do 11 kwietnia 2025 roku. Objęło ponad 13 000 pracowników z 19 krajów na całym świecie, w tym blisko 500 respondentów z Polski.

Przeczytaj także: Firmy ostrożnie podchodzą do rekrutacji pracowników Firmy ostrożnie podchodzą do rekrutacji pracowników

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zmiana pracy, tendencje na rynku pracy, rotacja pracowników, niedobór talentów, praca zdalna, zaufanie do pracodawcy

Przeczytaj także

Częsta zmiana pracy w CV jednak nie odstrasza pracodawcy?

Częsta zmiana pracy w CV jednak nie odstrasza pracodawcy?

4-dniowy tydzień pracy? 65% polskich pracowników jest na tak

4-dniowy tydzień pracy? 65% polskich pracowników jest na tak

Rotacja pracowników dotyczy nawet 1,4 mln osób

Rotacja pracowników dotyczy nawet 1,4 mln osób

Zmiana pracy: co nas popycha do poszukiwania zatrudnienia?

Zmiana pracy: co nas popycha do poszukiwania zatrudnienia?

AI w miejscu pracy zauważa 48% pracowników

AI w miejscu pracy zauważa 48% pracowników

Rotacja pracowników wyhamowała

Rotacja pracowników wyhamowała

6 trendów na rynku pracy 2022

6 trendów na rynku pracy 2022

Pracodawcy w 2022 r.: Nowy Ład to nie koniec wyzwań

Pracodawcy w 2022 r.: Nowy Ład to nie koniec wyzwań

Rynek pracy po roku z COVID-19

Rynek pracy po roku z COVID-19

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Co weto prezydenta oznacza dla pracowników z Ukrainy?

Co weto prezydenta oznacza dla pracowników z Ukrainy?

Co nowe obowiązki deweloperów oznaczają w praktyce?

Co nowe obowiązki deweloperów oznaczają w praktyce?

Co nowa ustawa o danych pasażerów lotów zmieni w bezpieczeństwie i prawach podróżnych?

Co nowa ustawa o danych pasażerów lotów zmieni w bezpieczeństwie i prawach podróżnych?

Netflix podnosi ceny bez zgody użytkowników. UOKiK reaguje: Milczenie to nie zgoda

Netflix podnosi ceny bez zgody użytkowników. UOKiK reaguje: Milczenie to nie zgoda

Decyzje Fed pod lupą

Decyzje Fed pod lupą

Mamy rekord zdolności kredytowej. Ile banki pożyczą rodzinie 2+1?

Mamy rekord zdolności kredytowej. Ile banki pożyczą rodzinie 2+1?

Praca wakacyjna czy stała? Jak zmienia się podejście młodych pracowników

Praca wakacyjna czy stała? Jak zmienia się podejście młodych pracowników

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: