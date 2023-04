Zetki polują na promocje, Baby Boomers kupują polskie produkty

Kantar Polska ogłosił wyniki z najnowszego raportu "Pokolenia - Marketing pokoleń i zmian". Jak kupują pokolenia? Co jest dla nich ważne?

Przeczytaj także: Baby Boomers i inni. 4 pokolenia na rynku pracy

Od Alfa do Baby Boomer – co jest ważne dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń i jak się zmieniają?

Najmłodsi, czyli Alfy skupieni są na tu i teraz, swoje cele chcą realizować natychmiast.

Zetki uważają, że świat powinien funkcjonować na ich zasadach.

Dla Ygreków ważniejsze jest doświadczanie, przeżywanie, niż posiadanie.

Priorytetem Xów jest status społeczny.

Baby Boomers niejedno już widzieli i są świadomi wartości posiadanego doświadczenia życiowego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak kupują pokolenia? Jedna trzecia przedstawicieli pokolenia Alfa odkłada pieniądze na ważniejsze cele. 70% Zetek szuka najniższych cen, a 66% Baby Boomers wybiera artykuły wyprodukowane w Polsce.

Jak kupują pokolenia?

Pokolenia, to nie tylko zjawisko demograficzne. Różnice między przedstawicielkami i przedstawicielami pokoleń obejmują szereg postaw, poglądów i wyznawanych wartości.Wychowanie, dorastanie, wreszcie funkcjonowanie w odmiennych okolicznościach społecznych, kulturowych, historycznych w naturalny sposób wpływają na to, jak ludzie reagują na otaczającą ich rzeczywistość, jakie podejmują decyzje i jakie mają oczekiwania wobec dynamicznie zmieniającego się świata.Co wiemy o pokoleniach?Najmłodsze Alfy rzadko odkładają pieniądze, najczęściej wydają je na produkty spożywcze, takie jak słodycze (47%) i napoje (37%). Ci oszczędniejsi odkładają na rower (26%), smartfon (24%) lub komputer (22%).W starszych pokoleniach, zarabiających już własne pieniądze, widoczna jest skłonność do oszczędzania, poszukiwania najtańszych ofert. Najsilniej ta postawa widoczna jest wśród Zetek (70%). Z kolei wśród najstarszych Baby Boomers częściej, niż u młodszych, preferowane są artykuły wyprodukowane w Polsce (66%).To co łączy wszystkich, to rosnące obawy o przyszłość finansową własnych gospodarstw domowych.Raport Pokolenia to portret dynamiczny, bo pokazuje, jak postawy reprezentantek i reprezentantów poszczególnych pokoleń zmieniały się w czasie. Jak przebiegał proces przystosowywania się do zachodzących zmian i sytuacji kryzysowych. Obrazuje zachowania w różnych sferach życia w ujęciu pięciu pokoleń Polek i Polaków (pokolenia: Alfa, Zet, Iks, Ygrek i Baby Boomers) oraz, co jest bardzo unikalne, pokazuje jak zmieniają się pokolenia w ciągu dekad, czyli jakimi osobami były np. dzisiejsze Y, dziesięć lat temu? Czy świat wartości, potrzeb, upodobań zmienia się wewnątrz pokolenia wraz w wiekiem?Pozwala to na analizę nie tylko stanu obecnego, ale również trendów, a co za tym idzie pokusić się o prognozy zmian postaw i zachowań pokoleń w przyszłości.