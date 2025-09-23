Polacy obawiają się, że AI odbierze im pracę © wygenerowane przez AI

Ponad 48% Polaków obawia się negatywnego wpływu sztucznej inteligencji na swoje perspektywy zawodowe - wynika z najnowszego raportu Hays Poland. Polska znalazła się na podium krajów o najbardziej pesymistycznym podejściu do AI na rynku pracy, wyprzedzając m.in. Irlandię, Holandię i Francję. Mimo obaw rośnie też gotowość do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu AI, choć tylko połowa polskich firm oferuje takie programy swoim pracownikom.

Na tle przebadanych krajów europejskich Polska znajduje się na piątym miejscu pod względem wykorzystania AI w miejscu pracy. Przyznaje się do tego 46 proc. specjalistów – więcej niż m.in. w Irlandii, Holandii czy Francji.

Specjaliści na całym świecie chcą poszerzać kompetencje w zakresie AI. W Polsce odsetek ten wynosi 85 proc.

W Polsce jedynie 53 proc. firm objętych badaniem zadeklarowało, że oferuje pracownikom szkolenia z wykorzystania sztucznej inteligencji.

Profesjonaliści używają AI, więc wiedzą, co potrafi

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Obawy pracowników w Polsce przed utratą pracy przez AI Aż 66% pracowników w Polsce wyraża obawy, że rozwój sztucznej inteligencji ograniczy możliwości zatrudnienia. To plasuje Polaków w czołówce najbardziej pesymistycznych narodów, jeśli chodzi o perspektywę wpływu AI na rynek pracy. Zaledwie 5% badanych nie podziela takich obaw. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Polacy coraz chętniej korzystają z narzędzi sztucznej inteligencji w życiu prywatnym i zawodowym. Znają obecne możliwości AI i wiedzą, że już teraz z powodzeniem mogłaby wykonywać część ich zadań w pracy. U wielu osób może to budzić obawy o przydatność posiadanej wiedzy i kompetencji w niedalekiej przyszłości – podkreśla Łukasz Grzeszczyk, Dyrektor Wykonawczy na region Europy Środkowo-Wschodniej w Hays i dodaje



– Jeśli ktoś dochodzi do wniosku, że czysto teoretycznie sztuczna inteligencja już teraz mogłaby wykonywać 30-40% jego codziennych zadań, to zaczyna zadawać sobie pytanie, w jakim horyzoncie czasowym może to wpłynąć na jego sytuację zawodową.

Polacy chcą się uczyć sztucznej inteligencji. Pracodawcy? Nie zawsze to ułatwiają

Obserwujemy, że obawy związane z rozwojem AI mogą mieć pozytywne konsekwencje. Profesjonaliści często deklarują chęć nabywania nowych umiejętności, związanych ze sztuczną inteligencją, a także pogłębiania kompetencji miękkich, których technologia najprawdopodobniej nigdy nie będzie w stanie zastąpić. W ten sposób, zamiast biernie czekać na rozwój sytuacji, podejmują działania, które mają ich przygotować na nadchodzące zmiany – zauważa Łukasz Grzeszczyk.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szkolenia AI dostępne dla pracowników - Polska na tle świata Tylko 53% firm w Polsce umożliwia pracownikom szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji, co jest wynikiem niższym niż w większości krajów rozwiniętych, takich jak Kanada czy Japonia. Ograniczony dostęp do edukacji AI może wpływać na przygotowanie polskich zespołów do nadchodzących zmian. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Inwestowanie w rozwój pracowników zajmujących stanowiska najbardziej zagrożone automatyzacją pozwoli wykorzystać ich potencjał i znajomość organizacji. Zaoferowanie im możliwości zwiększenia swoich kompetencji o aspekt AI lub całkowitego przekwalifikowania, obok rekrutacji może stanowić drugi filar strategii zaspokajania potrzeb kompetencyjnych firmy – podsumowuje Łukasz Grzeszczyk.