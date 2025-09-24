Rekrutacja pracowników, czyli rekruterzy nie czytają blisko 30% CV

Kandydaci do pracy muszą dziś uzbroić się w cierpliwość – średni czas od wysłania CV do otrzymania oferty zatrudnienia wydłużył się do 22 dni - wynika z raportu Rekrutacyjne KPI 2025 przygotowanego przez eRecruiter i Great Digital. Analiza ponad 10,5 mln aplikacji pokazuje również, że aż 28% CV nigdy nie trafia przed oczy rekrutera. Tempo rekrutacji w organizacjach jest przy tym dość mocno zróżnicowane - zależy zarówno od branży, jak i od poziomu stanowiska.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile średnio trwa proces od wysłania CV do otrzymania oferty pracy?

Dlaczego część aplikacji nigdy nie jest otwierana przez rekruterów?

Jak długo trwają rekrutacje na różne poziomy stanowisk?

Które branże składają oferty najszybciej, a gdzie ten proces przebiega najwolniej?

Główne wskaźniki rekrutacyjne pod lupą

Time to Offer (czas od aplikacji do złożenia oferty): 22 dni.

(czas od aplikacji do złożenia oferty): 22 dni. Time to Hire (czas od aplikacji do zatrudnienia): 35 dni.

(czas od aplikacji do zatrudnienia): 35 dni. Time to Fill (czas od aktywacji projektu rekrutacyjnego do złożenia oferty z perspektywy firmy): 50 dni.

Czekając na odpowiedź – doświadczenie kandydata

Czas reakcji ma nie tylko praktyczne, ale i emocjonalne znaczenie dla osób poszukujących pracy. Kandydaci często aplikują na wiele ofert jednocześnie, dlatego opóźnienia w komunikacji mogą prowadzić do utraty zaufania do potencjalnego pracodawcy. Szybka, nawet automatyczna odpowiedź potwierdzająca otrzymanie aplikacji, buduje poczucie szacunku i transparentności. To szczególnie ważne w przypadku młodszych pokoleń, dla których sprawne i otwarte procesy rekrutacyjne są wyznacznikiem profesjonalizmu firmy. Z perspektywy HR warto pamiętać, że każda interakcja z kandydatem to okazja do budowania wizerunku marki pracodawcy. Nawet krótka informacja zwrotna w ciągu 24–48 godzin może znacząco wpłynąć na postrzeganie firmy jako rzetelnej i dbającej o relacje – mówi Katarzyna Trzaska, ekspertka eRecruiter.

Stanowisko ma znaczenie – nowa analiza w raporcie

Wydłużony czas rekrutacji na stanowiska menedżerskie i dyrektorskie to naturalna konsekwencja wagi, jaką organizacje przywiązują do tych ról. Każdy etap, od weryfikacji kompetencji po rozmowy z zarządem, jest tu znacznie bardziej złożony. Zatrudnienie lidera to decyzja strategiczna, która kształtuje przyszłość firmy, dlatego pośpiech jest niewskazany. Z drugiej strony, w przypadku pracowników fizycznych i specjalistów, kluczowa staje się szybkość i efektywność procesu. Na tych rynkach walka o talent jest zaciekła, a zwłoka może oznaczać utratę wartościowego kandydata na rzecz konkurencji, która działa sprawniej – komentuje Katarzyna Trzaska.

Branżowi liderzy szybkości i satysfakcji

Usługi – 10 dni

– 10 dni Organizacje rządowe – 10 dni

– 10 dni Agencje Doradztwa Personalnego – 12 dni

Analiza kluczowych wskaźników efektywności (KPI) pokazuje, że choć firmy dłużej podejmują decyzję o złożeniu oferty, to pozostałe etapy rekrutacji nie uległy znaczącym zmianom. W pierwszej połowie 2025 roku średnie wyniki kształtowały się następująco:Wskaźniki Time to Hire i Time to Fill pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do drugiej połowy 2024 roku.Z perspektywy kandydatów kluczowy jest czas reakcji rekrutera. Raport pokazuje, że od wysłania dokumentów do ich otwarcia przez rekrutera (Time to View) mija średnio 9 dni. Niepokojący jest jednak fakt, że aż 28% aplikacji pozostaje nieotwartych. Oznacza to, że CV ponad co czwartej osoby poszukującej pracy nigdy nie jest przeglądane.Analiza wskaźników KPI w podziale na poziom stanowiska jednoznacznie wskazuje, że im wyższa pozycja w hierarchii firmy, tym dłuższy proces rekrutacyjny. Różnice są znaczące. Na ofertę pracy (Time to Offer) pracownik fizyczny czeka średnio 19 dni, podczas gdy w przypadku stanowisk dyrektorskich ten czas wydłuża się do 40 dni. Cały proces od aplikacji do zatrudnienia (Time to Hire) pracownika fizycznego zajmuje 32 dni, a dyrektora – aż 46 dni.Procesy rekrutacyjne znacznie różnią się w zależności od branży. Najszybciej ofertę pracy otrzymują kandydaci w sektorze usług oraz w organizacjach rządowych – średnio już po 10 dniach. Na drugim biegunie znajdują się organizacje non-profit, gdzie na decyzję trzeba czekać aż 38 dni.Branże najszybciej składające oferty pracy kandydatom:Co ciekawe, szybkość nie zawsze idzie w parze z zadowoleniem kandydatów. Najwyższą satysfakcję z procesu rekrutacji (mierzoną wskaźnikiem NPS) deklarują kandydaci aplikujący do agencji doradztwa personalnego (NPS = 86). Najniżej oceniane są rekrutacje prowadzone przez organizacje rządowe (NPS = 2), gdzie liczba krytyków jest niemal równa liczbie promotorów, mimo że to właśnie ten sektor jest jednym z najszybszych w składaniu ofert kandydatom.Te wyniki pokazują, że tempo rekrutacji to tylko połowa historii. Rekrutacja to sztuka łączenia sprawności z uważnością na kandydata. Najlepsze organizacje rozumieją, że prawdziwym wskaźnikiem sukcesu jest kandydat, który wróci i poleci firmę innym.