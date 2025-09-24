Rekrutacja pracowników, czyli rekruterzy nie czytają blisko 30% CV
2025-09-24 00:30
CV blisko 30% osób poszukujących pracy nigdy nie jest przeglądane © pixabay.com
Główne wskaźniki rekrutacyjne pod lupą
Analiza kluczowych wskaźników efektywności (KPI) pokazuje, że choć firmy dłużej podejmują decyzję o złożeniu oferty, to pozostałe etapy rekrutacji nie uległy znaczącym zmianom. W pierwszej połowie 2025 roku średnie wyniki kształtowały się następująco:
- Time to Offer (czas od aplikacji do złożenia oferty): 22 dni.
- Time to Hire (czas od aplikacji do zatrudnienia): 35 dni.
- Time to Fill (czas od aktywacji projektu rekrutacyjnego do złożenia oferty z perspektywy firmy): 50 dni.
Wskaźniki Time to Hire i Time to Fill pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do drugiej połowy 2024 roku.
Czekając na odpowiedź – doświadczenie kandydata
Z perspektywy kandydatów kluczowy jest czas reakcji rekrutera. Raport pokazuje, że od wysłania dokumentów do ich otwarcia przez rekrutera (Time to View) mija średnio 9 dni. Niepokojący jest jednak fakt, że aż 28% aplikacji pozostaje nieotwartych. Oznacza to, że CV ponad co czwartej osoby poszukującej pracy nigdy nie jest przeglądane.
Czas reakcji ma nie tylko praktyczne, ale i emocjonalne znaczenie dla osób poszukujących pracy. Kandydaci często aplikują na wiele ofert jednocześnie, dlatego opóźnienia w komunikacji mogą prowadzić do utraty zaufania do potencjalnego pracodawcy. Szybka, nawet automatyczna odpowiedź potwierdzająca otrzymanie aplikacji, buduje poczucie szacunku i transparentności. To szczególnie ważne w przypadku młodszych pokoleń, dla których sprawne i otwarte procesy rekrutacyjne są wyznacznikiem profesjonalizmu firmy. Z perspektywy HR warto pamiętać, że każda interakcja z kandydatem to okazja do budowania wizerunku marki pracodawcy. Nawet krótka informacja zwrotna w ciągu 24–48 godzin może znacząco wpłynąć na postrzeganie firmy jako rzetelnej i dbającej o relacje – mówi Katarzyna Trzaska, ekspertka eRecruiter.
Stanowisko ma znaczenie – nowa analiza w raporcie
Analiza wskaźników KPI w podziale na poziom stanowiska jednoznacznie wskazuje, że im wyższa pozycja w hierarchii firmy, tym dłuższy proces rekrutacyjny. Różnice są znaczące. Na ofertę pracy (Time to Offer) pracownik fizyczny czeka średnio 19 dni, podczas gdy w przypadku stanowisk dyrektorskich ten czas wydłuża się do 40 dni. Cały proces od aplikacji do zatrudnienia (Time to Hire) pracownika fizycznego zajmuje 32 dni, a dyrektora – aż 46 dni.
Wydłużony czas rekrutacji na stanowiska menedżerskie i dyrektorskie to naturalna konsekwencja wagi, jaką organizacje przywiązują do tych ról. Każdy etap, od weryfikacji kompetencji po rozmowy z zarządem, jest tu znacznie bardziej złożony. Zatrudnienie lidera to decyzja strategiczna, która kształtuje przyszłość firmy, dlatego pośpiech jest niewskazany. Z drugiej strony, w przypadku pracowników fizycznych i specjalistów, kluczowa staje się szybkość i efektywność procesu. Na tych rynkach walka o talent jest zaciekła, a zwłoka może oznaczać utratę wartościowego kandydata na rzecz konkurencji, która działa sprawniej – komentuje Katarzyna Trzaska.
Branżowi liderzy szybkości i satysfakcji
Procesy rekrutacyjne znacznie różnią się w zależności od branży. Najszybciej ofertę pracy otrzymują kandydaci w sektorze usług oraz w organizacjach rządowych – średnio już po 10 dniach. Na drugim biegunie znajdują się organizacje non-profit, gdzie na decyzję trzeba czekać aż 38 dni.
Branże najszybciej składające oferty pracy kandydatom:
- Usługi – 10 dni
- Organizacje rządowe – 10 dni
- Agencje Doradztwa Personalnego – 12 dni
Co ciekawe, szybkość nie zawsze idzie w parze z zadowoleniem kandydatów. Najwyższą satysfakcję z procesu rekrutacji (mierzoną wskaźnikiem NPS) deklarują kandydaci aplikujący do agencji doradztwa personalnego (NPS = 86). Najniżej oceniane są rekrutacje prowadzone przez organizacje rządowe (NPS = 2), gdzie liczba krytyków jest niemal równa liczbie promotorów, mimo że to właśnie ten sektor jest jednym z najszybszych w składaniu ofert kandydatom.
Te wyniki pokazują, że tempo rekrutacji to tylko połowa historii. Rekrutacja to sztuka łączenia sprawności z uważnością na kandydata. Najlepsze organizacje rozumieją, że prawdziwym wskaźnikiem sukcesu jest kandydat, który wróci i poleci firmę innym.
O badaniu
Raport „Rekrutacyjne KPI 2025” to trzecia edycja analizy przygotowanej przez eRecruiter i Great Digital. Publikacja została opracowana na podstawie danych z systemu eRecruiter pochodzących z okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku. Analizie poddano ponad 10,5 miliona aplikacji przesłanych w odpowiedzi na blisko 126 tysięcy projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez ponad 2500 firm z 25 branż. Wskaźnik satysfakcji kandydatów (NPS) opiera się na wynikach ponad 3900 ankiet. Partnerem merytorycznym badania jest Great Digital, agencja specjalizująca się w analityce i badaniach HR.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
