Jak Millenialsi i generacja Z zmieniają postrzeganie dorosłości? Wyniki badania EY

Badanie EY "Pierwsze globalne pokolenie. Nowe spojrzenie na dorosłość w zmieniającym się świecie" pokazuje, jak młodzi ludzie w wieku 18-34 lat na całym świecie redefiniują tradycyjne wzorce dorosłego życia. Millenialsi i generacja Z nie podążają już utartymi ścieżkami - zamiast tego wybierają elastyczną karierę, cenią wolność i zdrowie psychiczne, a przy tym oczekują od pracy nie tylko zarobków, lecz także dopasowania do swoich wartości. Raport powstał na podstawie rozmów z 10 tysiącami osób z 10 krajów, ukazując globalne trendy i zmiany społeczne.

Przeczytaj także: Pokolenie Z: chętni do szybkiej zmiany pracy, ale niepewni swoich umiejętności

Z tego artykułu dowiesz się:

Kto należy do pierwszego globalnego pokolenia i jakie wyróżnia je podejście do dorosłości.

Jak Millenialsi i pokolenie Z redefiniują tradycyjne wzorce życia, kariery i sukcesu.

Jaką rolę odgrywają media społecznościowe i nowoczesne technologie w życiu młodych dorosłych.

Jakie są nowe oczekiwania młodych przed pracodawcami i rynek pracy wobec zmieniającego się pokolenia.

Kariera zawodowa

Dla młodych ludzi zmiana pracy nie jest niczym negatywnym czy stresującym, wręcz przeciwnie. Szukają pracodawców, którzy będą podzielać ich wartości, postawią im realne wyzwania i będą ich doceniać – mówi Katarzyna Ellis, Partnerka EY, Lidera zespołu People Consulting.

Pracodawcy stoją dziś przed zupełnie nowym wyzwaniem: muszą na nowo zdefiniować podejście do ścieżek kariery i motywowania młodych. To pokolenie, które żąda nie tylko rozwoju zawodowego, lecz także swobody w kształtowaniu własnych zasad pracy i życia.



Elastyczność, możliwość wyznaczania własnych granic i stylu pracy czy ochrona przed wypaleniem zawodowym – to dla nich codzienność, nie przywilej. Pracodawcy, którzy chcą zdobyć i zatrzymać młode talenty, powinni budować środowisko pracy w zgodzie z ich wartościami i otworzyć się na kulturę, która stawia człowieka w centrum. Wtedy z większym prawdopodobieństwem przyciągną tych, którzy są gotowi zmieniać świat biznesu, nie tylko siebie - podkreśla Wioletta Marciniak-Mierzwa, Dyrektorka w zespole People Consulting, EY Polska.

Pokolenie smartfonów

Zrozumienie, jak technologia kształtuje światopogląd młodych ludzi, ma kluczowe znaczenie dla pracodawców. Pokolenie Z jako pierwsze zostało ukształtowane przez technologię i media społecznościowe. Konwergencja tych doświadczeń ma charakter globalny i w efekcie przekłada się na zbliżone oczekiwania pracowników w różnych regionach geograficznych. Dodatkowo, nadejście GenAI sprawia, że możliwość budowania bezpośrednich relacji międzyludzkich będzie istotnym czynnikiem przy podejmowaniu zatrudnienia – podsumowuje Katarzyna Ellis.