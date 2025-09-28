eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyMłodzi z pokolenia Z: pewni umiejętności, ale sceptyczni wobec przełożonych

Młodzi z pokolenia Z: pewni umiejętności, ale sceptyczni wobec przełożonych

2025-09-28 00:01

Młodzi z pokolenia Z: pewni umiejętności, ale sceptyczni wobec przełożonych

Młodzi z pokolenia Z: pewni umiejętności, ale sceptyczni wobec przełożonych © wygenerowane przez AI

Pokolenie Z w Polsce, obejmujące osoby w wieku 18-27 lat, jest pewne swoich zawodowych kompetencji i gotowe na zmiany na rynku pracy, mimo odczuwanego wysokiego stresu i niepewności zatrudnienia. Aż 91% młodych uważa, że posiada kwalifikacje do wykonywania swoich obowiązków, a 7 na 10 jest przekonanych, że w ciągu sześciu miesięcy znajdzie nową pracę spełniającą ich oczekiwania. Mimo pozytywnego poczucia wellbeingu i satysfakcji z pracy, co trzeci badany deklaruje niskie poczucie stabilności zawodowej, a zaufanie do przełożonych jest na relatywnie niskim poziomie. Kluczowe dla tej grupy są elastyczność, transparentna komunikacja oraz realne możliwości rozwoju i awansu w firmach.

Przeczytaj także: Jak Millenialsi i generacja Z zmieniają postrzeganie dorosłości? Wyniki badania EY

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak pokolenie Z ocenia swoje kompetencje i możliwości na rynku pracy
  • Jakie wyzwania, takie jak stres i niskie zaufanie do przełożonych, towarzyszą młodym pracownikom
  • Jakie znaczenie mają dla nich wellbeing i elastyczność w pracy
  • Dlaczego pokolenie Z oczekuje transparentnej komunikacji i realnych ścieżek rozwoju zawodowego

Młode talenty w Polsce, mimo odczuwanego stresu, deklarują lepsze poczucie wellbeingu, satysfakcji oraz większe poczucie zawodowej stabilności niż ich rówieśnicy na świecie. 71% przedstawicieli tego pokolenia pozytywnie ocenia swój poziom wellbeingu, o 4 pp. więcej niż średnia globalna. Satysfakcję z pracy odczuwa 61%, nieznacznie przewyższając globalny poziom (60%). Z kolei 81% czuje się pewnie na rynku pracy oraz u obecnego pracodawcy, co również przewyższa globalną średnią o 1 punkt procentowy.

Stres towarzyszy młodym, ale nie odbiera im zaangażowania


Generacja Z, obejmująca osoby w wieku 18-27 lat, to grupa najmocniej odczuwająca presję w środowisku zawodowym – aż 61% kobiet i 55% mężczyzn z tego pokolenia w Polsce deklaruje, że codziennie doświadcza silnego stresu. Stanowi to najwyższy wynik wśród wszystkich badanych pokoleń.

Mimo wysokiego poziomu stresu, przedstawiciele generacji Z dostrzegają cel swojej pracy, bo aż 82% kobiet i 84% mężczyzn z tej grupy uważa swoją pracę za znaczącą. Dodatkowo 72% kobiet i aż 89% mężczyzn pokolenia Z deklaruje, że ich wartości pokrywają się z tymi, które reprezentuje pracodawca.
Pokolenie Z weszło na rynek pracy w czasie wyjątkowej niepewności gospodarczej, dynamicznych zmian technologicznych i niestabilnych modeli zatrudnienia. To generacja, która dorastała w świecie ciągłych porównań w mediach społecznościowych i presji szybkich sukcesów.

Stres potęguje również brak stabilnych wzorców. Gen Z wie, że przysłowiowa bezpieczna praca do emerytury jest dziś raczej wyjątkiem niż regułą. Dla młodych wellbeing to nie dodatek, a podstawa ich satysfakcji i zaangażowania. Bardzo ważne jest oferowanie elastyczności w zakresie miejsca, czasu i formy pracy, tak, by mogli harmonijnie łączyć życie zawodowe i prywatne.

Równie istotna jest przejrzysta komunikacja i dawanie poczucia wpływu na decyzje, które dotyczą zespołu czy organizacji. Silnym filarem wellbeingu są też możliwości rozwoju, w tym jasne ścieżki kariery, regularny feedback i partnerskie podejście liderów, które sprawiają, że młodzi czują się docenieni i widzą sens swojej pracy.

Silne poczucie sensu i zgodność wartości z pracodawcą zdecydowanie wzmacniają odporność na stres. Praca, która ma znaczenie, pozwala młodym angażować się mimo presji. Jednak nie jest to rozwiązanie wystarczające, samo poczucie sensu pracy nie zastąpi konkretnych działań organizacji. Jeśli firmy nie wdrożą systemowych rozwiązań wspierających dobrostan, ryzyko wypalenia zawodowego pozostaje bardzo realne, zwłaszcza wśród najbardziej zaangażowanych i lojalnych pracowników, którzy paradoksalnie najczęściej biorą na siebie największą odpowiedzialność i obciążenia – mówi Dominika Winograd, dyrektor ds. doskonałości operacyjnej w ManpowerGroup.

Satysfakcja zawodowa w cieniu niepewności


Co trzeci młody mężczyzna (32%) deklaruje niskie poczucie stabilności zawodowej. W przypadku kobiet z pokolenia Z odsetek ten wynosi 42%. Zaufanie do przełożonego, będące jednym z filarów satysfakcji z pracy, również wypada słabiej – wyraża je 60% mężczyzn i zaledwie 53% kobiet z pokolenia Z, co stanowi najniższy wynik w porównaniu do innych generacji.
Niskie poczucie stabilności to efekt obserwacji niestabilnego rynku pracy. Młodzi widzą, że redukcje i zmiany organizacyjne często dotykają osób z krótszym stażem. Jednocześnie wierzą, że pozostając w organizacji, mogą rozwijać się i awansować. To swoisty paradoks, pewność co do własnych kompetencji i możliwości rozwoju współistnieje z obawą o przyszłość zatrudnienia.

Dla Zetek przełożony jest realnym obliczem firmy. To on buduje, albo podważa poczucie bezpieczeństwa i lojalności wobec organizacji. Młodzi oczekują szczerości, partnerstwa i otwartego dialogu. Brak zaufania do lidera przekłada się bezpośrednio na spadek zaangażowania i szybszą decyzję o zmianie pracy – zaznacza Dominika Winograd.

Gen Z nie traci wiary we własne kompetencje


Aż 65% przedstawicieli Pokolenia Z wierzy, że w ciągu zaledwie sześciu miesięcy byłoby w stanie znaleźć nową pracę, która spełnia ich oczekiwania. Ta gotowość do zmian wynika z silnego przekonania o własnych kompetencjach – aż 86% młodych mężczyzn i 97% kobiet z tej grupy uważa, że posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności, by efektywnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Poczuciu pewności siebie towarzyszy również przekonanie o możliwościach dalszego rozwoju – aż 76% młodych mężczyzn i 66% kobiet z Pokolenia Z dostrzega w swojej organizacji szansę na awans lub zmianę stanowiska.

Istotnym czynnikiem wzmacniającym przekonanie o własnych możliwościach wśród przedstawicieli generacji Z jest także swobodne korzystanie z najnowszych technologii branżowych, deklaruje je 73% mężczyzn i 84% kobiet z tej grupy.
Na pewność siebie Gen Z składa się kilka czynników, w tym naturalna biegłość cyfrowa, łatwy dostęp do wiedzy online oraz wychowanie w kulturze wzmacniającej poczucie własnej wartości. Młodzi pracownicy są przekonani, że szybko nadrobią braki kompetencyjne, a w razie potrzeby bez problemu znajdą nową pracę. To daje im dużą swobodę w podejściu do kariery, choć czasem prowadzi do przeceniania swoich możliwości względem realnych wymagań rynku.

Warto też zauważyć, że szczególnie kobiety z pokolenia Z coraz częściej deklarują wysoką wiarę we własne kompetencje – to przełom w porównaniu z poprzednimi generacjami, gdzie kobiety rzadziej deklarowały tak silne przekonanie o swojej wartości zawodowej – podsumowuje ekspertka ManpowerGroup.


Badanie ManpowerGroup „Globalny Barometr Talentów 2025” zostało przeprowadzone w dniach od 14 marca do 11 kwietnia 2025 roku. Objęło ponad 13 000 pracowników z 19 krajów na całym świecie, w tym blisko 500 respondentów z Polski.
Przeczytaj także: Pokolenie Z: chętni do szybkiej zmiany pracy, ale niepewni swoich umiejętności Pokolenie Z: chętni do szybkiej zmiany pracy, ale niepewni swoich umiejętności

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: pokolenie Z, Gen Z, kariera zawodowa, młode pokolenie, młodzi ludzie, młodzi na rynku pracy, rozwój zawodowy, badania pracowników

Przeczytaj także

Czy firmy nadążają za Pokoleniem Z? Nowe priorytety młodych na rynku pracy

Czy firmy nadążają za Pokoleniem Z? Nowe priorytety młodych na rynku pracy

Sukces zawodowy to work-life balance? Odpowiedzi pracowników mogą zaskoczyć

Sukces zawodowy to work-life balance? Odpowiedzi pracowników mogą zaskoczyć

Pokolenie Z w pracy: jak różnią się priorytety i oczekiwania młodych pracowników w Polsce

Pokolenie Z w pracy: jak różnią się priorytety i oczekiwania młodych pracowników w Polsce

Praca dla studenta: korzyści i wyzwania zatrudnienia

Praca dla studenta: korzyści i wyzwania zatrudnienia

Stabilność finansowa, awans zawodowy czy work-life balance? Czego chcą pracownicy?

Stabilność finansowa, awans zawodowy czy work-life balance? Czego chcą pracownicy?

Jak osiągnąć sukces zawodowy? Kariera oczami nastolatków

Jak osiągnąć sukces zawodowy? Kariera oczami nastolatków

Jakie ścieżki kariery obiera pokolenie Z?

Jakie ścieżki kariery obiera pokolenie Z?

Liczy się doświadczenie zawodowe nie studia? Młodzi o rynku pracy

Liczy się doświadczenie zawodowe nie studia? Młodzi o rynku pracy

Studenci na rynku pracy: elastyczność, rozwój zawodowy i różnorodność

Studenci na rynku pracy: elastyczność, rozwój zawodowy i różnorodność

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Artykuły promowane

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Rozbiórki domów w Polsce - gdzie jest ich najwięcej?

Rozbiórki domów w Polsce - gdzie jest ich najwięcej?

Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025

Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Ile kosztują tanie mieszkania w polskich metropoliach?

Ile kosztują tanie mieszkania w polskich metropoliach?

Samochód w jednoosobowej działalności - jakie ulgi i odliczenia są dostępne, jak rozliczać koszty użytkowania

Samochód w jednoosobowej działalności - jakie ulgi i odliczenia są dostępne, jak rozliczać koszty użytkowania

Złoto bije rekordy cen i popytu. Efekt owczego pędu czy świadoma inwestycja?

Złoto bije rekordy cen i popytu. Efekt owczego pędu czy świadoma inwestycja?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: