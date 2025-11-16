eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościPublikacje"Mógłbym być Twoim tatą" - wyzwania młodych liderów z pokolenia Z

"Mógłbym być Twoim tatą" - wyzwania młodych liderów z pokolenia Z

2025-11-16 00:02

"Mógłbym być Twoim tatą" - wyzwania młodych liderów z pokolenia Z

Mógłbym być Twoim tatą - wyzwania młodych liderów z pokolenia Z © wygenerowane przez AI

Pokolenie Z nie tylko aktywnie weszło na rynek pracy, ale coraz częściej przejmuje w nim role przywódcze. Dziś dwudziestoparolatkowie zarządzają zespołami, w których pracują osoby starsze i bardziej doświadczone, mierząc się z wyzwaniami budowania autorytetu i zdobywania zaufania. Kluczowe dla młodych liderów są autentyczność, kompetencje i partnerskie relacje, a przy tym jasno stawiane granice między pracą a życiem prywatnym. Nowy model przywództwa nie opiera się już na wieku czy stażu, lecz na umiejętnościach, odwadze oraz otwartości na uczenie się od siebie nawzajem.

Przeczytaj także: Lider z sercem: empatia i zaufanie jako klucz do sukcesu zespołu

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak pokolenie Z wkracza w role liderów i zarządza starszymi zespołami
  • W jaki sposób młodzi liderzy budują autorytet i partnerskie relacje w pracy
  • Jakie są największe wyzwania i dylematy młodych liderów związane z wiekiem i doświadczeniem
  • Czego starsze i młodsze pokolenia mogą się wzajemnie nauczyć, budując nowoczesne modele przywództwa

„Mógłbym być Twoim tatą”, „Mogłabym być Twoją mamą” – to słowa, które często słyszą Zetki pełniące role liderów w firmach. A przecież jeszcze kilka lat temu szefowie z pokoleń X i Y zastanawiali się, jak angażować tych młodych ludzi, jak się z nimi skutecznie komunikować i nimi zarządzać. Dziś role się odwróciły – na scenę przywództwa weszły Zetki – często dwudziestoparoletni ludzie, którzy stają na czele zespołów złożonych z osób starszych od siebie. Wielu młodych liderów zastanawia się, jak zdobyć zaufanie i szacunek starszych kolegów, a także jak zbudować autorytet, kiedy kierują ludźmi bardziej doświadczonymi niż oni sami.

Są pewni siebie, chcą wnosić realną wartość do firmy, mają konkretne oczekiwania, a jednocześnie stawiają wyraźne granice między życiem zawodowym i prywatnym. Takie właśnie są Zetki – także jako liderzy. Ale wraz z tą pewnością i świeżym spojrzeniem pojawiają się też nowe wyzwania, zwłaszcza w obliczu zarządzania starszymi pracownikami.

Nowe pokolenie na czele


Zetki nie są już przyszłością rynku pracy. One są jego teraźniejszością. To pokolenie, które dorastało w świecie natychmiastowego dostępu do informacji, technologii i ciągłej zmiany. W pracy cenią autentyczność, elastyczność i sens – przede wszystkim chcą wiedzieć, po co coś robią, a nie tylko co mają zrobić. Nie uznają hierarchii za wartość samą w sobie, budują autorytet w oparciu o kompetencje, zaufanie i partnerskie relacje, a nie o stanowiska czy staż pracy.
Do tej pory uczyliśmy się, jak doświadczony, z odpowiednim stażem lider powinien prowadzić młodych pracowników. Tych niecierpliwych, z innym podejściem do pracy i życia. A dziś coraz częściej to ci młodzi prowadzą starszych. I to wcale nie jest proste.

Autorytet zbudowany na wieku i stażu nie działa już tak, jak kiedyś. W dobie ciągłych zmian, potrzeby elastyczności i nowo kształtujących się kompetencji wiek przestaje być wyznacznikiem gotowości do objęcia funkcji liderskiej. A doświadczenie – choć nadal niezwykle cenne – nie jest już jedyną walutą w przywództwie – mówi Aga Olszewska, liderka i mentorka liderów, właścicielka LeadAsU.

Nie wszyscy jednak potrafią odnaleźć się w tej nowej rzeczywiści. Wielu osobom wciąż trudno zaakceptować, że młody wiekiem lider może z powodzeniem prowadzić zespół – stąd komentarze, które choć brzmią żartobliwie, to potrafią zaboleć.

Dylematy lidera pokolenia Z


Liderzy z pokolenia Z poszukują zdrowej równowagi między pewnością siebie a pokorą. Z jednej strony chcą, by zespół widział w nich partnera, a nie dziecko, które dopiero się uczy. Z drugiej – czują presję, by nieustannie udowadniać swoją wartość, nawet jeśli dobre wyniki mówią same za siebie. Czasem pojawia się bezsilność, bo młodzi liderzy mają świadomość, że wieku nie da się „nadrobić”.

Łatwo wówczas wpaść w jedną z dwóch skrajnych pułapek. Pierwszą z nich jest dążenie do bycia lubianym za wszelką cenę, co niestety często nie idzie w parze z byciem szanowanym. Drugą – przybieranie maski chłodnego, niedostępnego szefa, żeby nikt nie podważył wątłego już autorytetu. A przecież ani jedno, ani drugie podejście na dłuższą metę nie działa.

Autorytet bez metryki


Rola lidera pokolenia Z, choć bywa frustrująca, jest też niezwykle ważna. To właśnie ci młodzi ludzie przecierają szlak dla nowego modelu przywództwa, którego siła nie płynie z lat doświadczenia, lecz z postawy.
Autorytet nie ma nic wspólnego z datą urodzenia i doświadczeniem opisanym w CV. On rodzi się z tego, jak lider traktuje ludzi, jak reaguje w trudnych sytuacjach. Czy potrafi słuchać, a nie tylko mówić. Czy podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność. Czy postępuje w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Czy dba o zdrowy balans między skutecznością a człowieczeństwem – nie po to, by pracować mniej, ale by pracować mądrzej – wskazuje Aga Olszewska.

Starsze pokolenia bezdyskusyjnie posiadają więcej doświadczenia, zarówno życiowego i zawodowego, takiego, którego nie można zdobyć, czytając książki czy słuchając podcastów. Ale to młodzi liderzy często wnoszą świeże spojrzenie, naturalną wrażliwość na autentyczność i odwagę do kwestionowania przestarzałych schematów.

Lider jako uczeń i nauczyciel


Największy przełom w przywództwie następuje wtedy, gdy przestajemy rywalizować o rację, a zaczynamy z ciekawością i otwartością wymieniać się doświadczeniami. Warto jednocześnie wejść w rolę nauczyciela i ucznia – niezależnie od wieku czy zajmowanego stanowiska.

Starsze pokolenia mogą czerpać z energii i otwartości młodych na nowe technologie. Z kolei Zetki – z życiowej mądrości, spokoju i doświadczenia, którego nie da się nabyć w mediach społecznościowych. Gdy koncentrujemy się na tym, czego możemy się od siebie nauczyć, zamiast na tym, co nas różni – wszyscy wygrywamy.

Być może zdanie „Mógłbym być Twoim tatą” warto potraktować nie jako wyzwanie, lecz jako zaproszenie – do rozmowy, do współpracy, do wzajemnego uczenia się i budowania mostów między pokoleniami.
W świecie, w którym wszystko pędzi naprzód, jedno pozostaje niezmienne: każde pokolenie w pewnym momencie ustępuje miejsca kolejnemu. Ci, którzy dziś się uczą, jutro będą uczyć innych. I właśnie z tej niekończącej się wymiany doświadczeń rodzi się prawdziwe przywództwo – podsumowuje Aga Olszewska.
Przeczytaj także: 3 główne wyzwania liderów w zarządzaniu zespołem 3 główne wyzwania liderów w zarządzaniu zespołem

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Gen Z, pokolenie Z, dobry lider, lider, młodzi na rynku pracy, młodzi ludzie, młode pokolenie, zarządzanie zespołem, zarządzanie pracownikami, jak zarządzać zespołem, przywództwo w organizacji, przywództwo, menedżer

Przeczytaj także

To my stworzyliśmy generację Z. Jak wychowanie pokolenia Z kształtuje ich postawy zawodowe?

To my stworzyliśmy generację Z. Jak wychowanie pokolenia Z kształtuje ich postawy zawodowe?

5 kluczowych błędów lidera, które budują dojrzałe przywództwo

5 kluczowych błędów lidera, które budują dojrzałe przywództwo

Jak pokolenie Z postrzega wynagrodzenie i benefity?

Jak pokolenie Z postrzega wynagrodzenie i benefity?

Młodzi z pokolenia Z: pewni umiejętności, ale sceptyczni wobec przełożonych

Młodzi z pokolenia Z: pewni umiejętności, ale sceptyczni wobec przełożonych

Przywództwo w organizacji, czyli jak służyć pracownikom

Przywództwo w organizacji, czyli jak służyć pracownikom

Równość w przywództwie: jak stereotypy nadal wpływają na kariery zawodowe kobiet i mężczyzn

Równość w przywództwie: jak stereotypy nadal wpływają na kariery zawodowe kobiet i mężczyzn

Jak Millenialsi i generacja Z zmieniają postrzeganie dorosłości? Wyniki badania EY

Jak Millenialsi i generacja Z zmieniają postrzeganie dorosłości? Wyniki badania EY

Przywództwo a efektywność pracownika i organizacji

Przywództwo a efektywność pracownika i organizacji

Jacy powinni być liderzy przyszłości?

Jacy powinni być liderzy przyszłości?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Emerytura i renta bez podatku - kiedy przysługuje i komu się opłaca?

Emerytura i renta bez podatku - kiedy przysługuje i komu się opłaca?

Zachowek a dożywocie - jak przekazać nieruchomość bez sporów rodzinnych?

Zachowek a dożywocie - jak przekazać nieruchomość bez sporów rodzinnych?

Nerwowa końcówka tygodnia

Nerwowa końcówka tygodnia

Przekraczając granice możliwości - VII Gorzowskie Forum Gospodarcze już wkrótce!

Przekraczając granice możliwości - VII Gorzowskie Forum Gospodarcze już wkrótce! REKLAMA

Jak sztuczna inteligencja wspiera rozsądne zakupy podczas Black Friday 2025?

Jak sztuczna inteligencja wspiera rozsądne zakupy podczas Black Friday 2025? REKLAMA

Peugeot 408 PHEV - inspirowany Lamborghini stylowy fastback z mocną hybrydą plug-in

Peugeot 408 PHEV - inspirowany Lamborghini stylowy fastback z mocną hybrydą plug-in

Wyrok TSUE: Zwierzęta w samolocie traktowane jak bagaż. Co to oznacza w praktyce?

Wyrok TSUE: Zwierzęta w samolocie traktowane jak bagaż. Co to oznacza w praktyce?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: