"Mógłbym być Twoim tatą" - wyzwania młodych liderów z pokolenia Z

Pokolenie Z nie tylko aktywnie weszło na rynek pracy, ale coraz częściej przejmuje w nim role przywódcze. Dziś dwudziestoparolatkowie zarządzają zespołami, w których pracują osoby starsze i bardziej doświadczone, mierząc się z wyzwaniami budowania autorytetu i zdobywania zaufania. Kluczowe dla młodych liderów są autentyczność, kompetencje i partnerskie relacje, a przy tym jasno stawiane granice między pracą a życiem prywatnym. Nowy model przywództwa nie opiera się już na wieku czy stażu, lecz na umiejętnościach, odwadze oraz otwartości na uczenie się od siebie nawzajem.

Nowe pokolenie na czele

Do tej pory uczyliśmy się, jak doświadczony, z odpowiednim stażem lider powinien prowadzić młodych pracowników. Tych niecierpliwych, z innym podejściem do pracy i życia. A dziś coraz częściej to ci młodzi prowadzą starszych. I to wcale nie jest proste.



Autorytet zbudowany na wieku i stażu nie działa już tak, jak kiedyś. W dobie ciągłych zmian, potrzeby elastyczności i nowo kształtujących się kompetencji wiek przestaje być wyznacznikiem gotowości do objęcia funkcji liderskiej. A doświadczenie – choć nadal niezwykle cenne – nie jest już jedyną walutą w przywództwie – mówi Aga Olszewska, liderka i mentorka liderów, właścicielka LeadAsU.

Dylematy lidera pokolenia Z

Autorytet bez metryki

Autorytet nie ma nic wspólnego z datą urodzenia i doświadczeniem opisanym w CV. On rodzi się z tego, jak lider traktuje ludzi, jak reaguje w trudnych sytuacjach. Czy potrafi słuchać, a nie tylko mówić. Czy podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność. Czy postępuje w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Czy dba o zdrowy balans między skutecznością a człowieczeństwem – nie po to, by pracować mniej, ale by pracować mądrzej – wskazuje Aga Olszewska.

Lider jako uczeń i nauczyciel

W świecie, w którym wszystko pędzi naprzód, jedno pozostaje niezmienne: każde pokolenie w pewnym momencie ustępuje miejsca kolejnemu. Ci, którzy dziś się uczą, jutro będą uczyć innych. I właśnie z tej niekończącej się wymiany doświadczeń rodzi się prawdziwe przywództwo – podsumowuje Aga Olszewska.

