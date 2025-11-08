To my stworzyliśmy generację Z. Jak wychowanie pokolenia Z kształtuje ich postawy zawodowe?

Pokolenie Z, obecne na rynku pracy, często bywa krytykowane za brak inicjatywy, trudności w podejmowaniu decyzji oraz unikanie odpowiedzialności. Tomasz Kalko, psycholog biznesu i mentor, tłumaczy, że młodzi ludzie nie pojawili się nagle w takiej formie - to efekt długotrwałego nadmiernego chronienia ich przez rodziców, szkoły i społeczeństwo. Nadopiekuńczość ograniczyła ich zdolność radzenia sobie z wyzwaniami, samodzielnego podejmowania ryzyka i budowania relacji interpersonalnych, co staje się szczególnie widoczne w środowisku pracy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego pokolenie Z zmaga się z wyzwaniami na rynku pracy.

Jak nadmierna opieka rodziców i szkoły wpływa na postawy młodych ludzi.

Jakie cechy wyróżniają pokolenie Z w kontekście samodzielności i odpowiedzialności.

Jak menedżerowie mogą wspierać młodych pracowników w adaptacji i rozwoju.

Pokolenie Z jest takie, jakie je sami stworzyliśmy. Nie możemy mieć pretensji do młodych, że są tacy, jacy są, skoro to my – rodzice, szkoły, społeczeństwo – ich tak wychowaliśmy.



Przez lata staraliśmy się chronić dzieci przed trudnościami, zamiast pozwolić im uczyć się radzenia sobie z nimi. Zamiast rozwijać samodzielność, wzmacnialiśmy unikanie ryzyka. W efekcie młodzi ludzie nie potrafią dziś przekraczać granic, rozwiązywać problemów czy podejmować decyzji w niepewności – mówi Tomasz Kalko, psycholog biznesu, szkoleniowiec i mentor.

Dobrze wykształceni, źle przystosowani

To my, dorośli, uczyliśmy ich, że mają być zawsze proszeni, nigdy zmuszani. Że to oni decydują, gdzie rodzina pojedzie na wakacje. W efekcie wychowaliśmy pokolenie, które często nie wie, czym jest obowiązek, granica czy konsekwencja i poznaje te pojęcia dopiero w pracy – dodaje Tomasz Kalko.

Młodzi idą do pracy

To właśnie liderzy stają się dziś dla „Zetek” pierwszymi dorosłymi w ich życiu, nie w sensie wieku, ale postawy. To oni muszą pokazać młodym, że mają sprawczość, że potrafią działać, podejmować ryzyko i uczyć się na błędach, że są w stanie działać i nikt nie musi ich wyręczać – podkreśla Kalko.

Zetki szukają sensu

Zetki widziały rodziców, którzy pracowali po 10–12 godzin dziennie i nie chcą powtarzać tego scenariusza. Problem w tym, że często nie wiedzą, jak inaczej zbudować swoje życie zawodowe.



Brak zaangażowania w pracę bywa dla nich sposobem na zachowanie poczucia sensu. Dla nich niechęć do korporacyjnego świata to forma obrony przed życiem pozbawionym znaczenia. Dlatego tak chętnie angażują się w inicjatywy społeczne czy ekologiczne – tam czują, że ich działania mają wartość – mówi Kalko.

Ciągła krytyka pokolenia Z nie jest dobra. Ktoś, czyli właśnie my, to pokolenie stworzył, wychował. Całe społeczeństwo jest obecnie w bardzo trudnej roli, aby tę wchodzącą na rynek pracy młodzież naprowadzić na właściwe tory. Przekonać, że nie muszą się bać, że mają sprawczość, że dadzą radę, że jest w tym wszystkim sens. To w jakiej rzeczywistości dorastali, nie jest ich winą – podsumowuje Tomasz Kalko, psycholog biznesu, mentor, szkoleniowiec.

