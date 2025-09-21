Pokolenie Z: chętni do szybkiej zmiany pracy, ale niepewni swoich umiejętności

Rynek pracy w 2025 roku stawia przed Pokoleniem Z wyjątkowe wyzwania. Pomimo entuzjazmu wobec nowych technologii i chęci rozwoju, młodzi często muszą akceptować kompromisy zawodowe: ponad połowa pracuje poza swoją wymarzoną ścieżką kariery, a aż 41% planuje zmienić pracodawcę w ciągu roku. Brak ofert juniorskich, oczekiwanie elastyczności i potrzeba wyższych zarobków to główne czynniki napędzające zmiany wśród tej grupy. Firmy, by zatrzymać młode talenty, muszą przemyśleć strategie rekrutacyjne i edukacyjne.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najważniejsze trendy i oczekiwania Pokolenia Z wobec rynku pracy w 2025 roku.

Jak zmieniła się liczba ofert dla początkujących oraz dlaczego młodzi coraz częściej zmieniają pracę.

Jakie kompetencje i technologie są kluczowe dla rozwoju zawodowego Zetek.

Jakie wyzwania i kompromisy podejmują młodzi pracownicy oraz co powinni zrobić pracodawcy, by przyciągać i zatrzymywać talenty z Pokolenia Z.

Mniejsza liczba ofert na początkujące stanowiska przyspiesza rotację i skraca staż pracy

Zetki pewne siebie w rozwoju, niepewne w możliwościach zatrudnienia

To, że liczba ofert na początkujących stanowiskach gwałtownie spadła, oznacza nie tylko większą konkurencję dla młodych kandydatów, ale także realną zmianę w strategiach rozwojowych firm. Pracodawcy, którzy ograniczają zatrudnianie na poziomach juniorskich, pozbawiają się w praktyce naturalnego źródła nowych talentów. W dłuższej perspektywie będzie to prowadzić do pogłębienia luki kompetencyjnej, ponieważ firmy nie będą w stanie zastąpić doświadczonych pracowników młodszymi, odpowiednio przeszkolonymi osobami.



Dodatkowym ryzykiem jest spadek zaangażowania – jeśli młodzi ludzie już na początku drogi zawodowej napotykają bariery, to tracą wiarę we własne możliwości, co może zniechęcać ich do długofalowego planowania rozwoju. Dlatego przedsiębiorstwa powinny przemyśleć politykę zatrudniania. Nawet jeśli obecnie wolą pracowników z doświadczeniem, warto równolegle tworzyć programy rozwojowe, które pozwolą w relatywnie krótkim czasie przygotować młodych do samodzielnej pracy – komentuje Marzena Milinkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Randstad Polska.

Kompromisy Zetek — akceptują pracę nieidealną dziś, a jednocześnie szukają lepszej na przyszłość

Ekscytacja technologią vs. ograniczony dostęp do szkoleń z AI

Rotacja Zetek rośnie – o lojalności decyduje pensja i elastyczność

Mobilność polskich Zetek pokazuje, że młodzi nie boją się eksperymentować i traktują rynek pracy jak laboratorium kariery. Firmy, które nadal bazują na tradycyjnych strukturach i długotrwałym wdrażaniu pracowników, mogą nie nadążyć za ich oczekiwaniami. A z drugiej strony ich mobilność stwarza szansę przyciągnięcia talentów, pod warunkiem, że mamy plan, jak odpowiedzieć na ich potrzeby.



Warto jednak dostosować swoje zatrudnienia do Zetek, bo to pokolenie, które jest otwarte na rozwój, choć inaczej widzi sposób zdobywania wiedzy. Wymaga to m.in. dostosowania programów i platform edukacyjnych. W miejsce klasycznych szkoleń, pokolenie Z zdecydowanie częściej widziałoby kursy online i krótkie filmy instruktażowe — podsumowuje Marzena Milinkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Randstad Polska.