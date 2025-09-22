Specjaliści IT zadowoleni z pracy, ale otwarci na zmiany
2025-09-22 00:06
- 7 na 10 specjalistów IT jest zadowolonych z obecnej pracy i wynagrodzenia.
- Połowa specjalistów aktywnie poszukuje nowych ofert pracy, a 90% deklaruje otwartość na zmiany.
- Stabilność zatrudnienia w branży technologicznej rośnie, ale wymagania wobec kandydatów są wyższe niż wcześniej.
- Ważne dla ekspertów IT są nie tylko zarobki, ale także równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i elastyczne formy pracy.
Specjaliści z branży technologicznej coraz częściej czują się stabilnie w pracy – jak wynika z raportu Michael Page Talent Trends 2025, deklaruje to aż 66% z nich , wobec 64% rok wcześniej. Rośnie też zadowolenie z pracy (52% vs. 50% w 2024 r.) i wynagrodzeń (70% vs. 57%). Mimo tego, czterech na dziesięciu specjalistów próbowało w ostatnim roku negocjować podwyżkę, a sukces odniosło jedynie 18%.
Choć zjawisko aktywnego poszukiwania pracy nieco osłabło (obecnie taką chęć deklaruje 50% ankietowanych), specjaliści technologiczni nie zamykają się na zmiany, a aż 90% deklaruje otwartość na nowe oferty. Co więcej, niemal sześciu na dzisięciu z nich przewiduje, że w ciągu dwóch lat i tak zmieni pracodawcę.
Rynek pracy w sektorze technologicznym wszedł w fazę stabilizacji, ale wymagania wobec kandydatów są dziś wyższe niż wcześniej. Obecnie firmy poszukują ekspertów, którzy łączą wiedzę techniczną z rozumieniem procesów biznesowych. Średni czas zamknięcia procesu rekrutacyjnego w IT wynosi dziś około 60 dni i coraz częściej wymagają kilku mocnych rekomendacji. To wyraźny sygnał, że w wielu obszarach przewaga w procesach rekrutacyjnych przesunęła się na stronę pracodawców – komentuje Bartosz Maligłówka, Head of IT Contracting w Michael Page Polska.
Dla ekspertów technologicznych liczą się nie tylko zarobki, ale też równowaga
Głównym powodem zmiany pracodawcy przez specjalistów z branży technologicznej są zarobki, na które wskazuje aż 47% pytanych w badaniu na potrzeby raportu Talent Trends 2025. Na kolejny miejscu znalazło się znudzenie obecną rolą i obowiązkami, a także kwestie związane z jakością zarządzania (29%). Kolejne czynniki to chęć pełnienia innej funkcji w tej samej branży (21%) lub odkrycia możliwości na arenie międzynarodowej (19%).
Jednym z głównych kryteriów wyboru pracodawcy w sekotrze technologicznym stała się także równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Aż 82% badanych uznaje ją za priorytet, a ponad połowa odrzuciłaby awans kosztem komfortu psychicznego.
Duże znaczenie ma także możliwośc pracy zdalnej lub hybrydowej, ponieważ aż 41% specjalistów z branży technologicznej czuje się bardziej produktywnych w domu. Co więcej, 70% z nich zmieniłoby pracę w razie obowiązkowego powrotu do biura. Dlatego, walka o najlepsze talenty w branży dotyczy obecnie nie tylko wynagrodzeń, lecz także kultury organizacyjnej i odpowiedniego work-life balance.
W branży technologicznej obserwujemy wyraźną zmianę priorytetów. Wynagrodzenie nadal pozostaje istotnym czynnikiem, ale coraz częściej specjaliści kierują się innymi wartościami – stabilnością zatrudnienia, transparentnością procesów oraz równowagą między życiem prywatnym a zawodowym.
Coraz więcej osób decyduje się też na umowy o pracę zamiast kontraktów B2B, uznając je za pewniejsze zabezpieczenie w warunkach rynkowej niepewności i rosnących oczekiwań wobec pracodawców – tłumaczy Bartosz Maligłówka.
Badanie Talent Trends 2025
Badanie zostało zrealizowane wśród prawie 50.000 uczestników w IV kwartale 2024 roku na 178 rynkach w Afryce, regionie Azji i Pacyfiku, Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz na Bliskim Wschodzie.
Dane w artykule dotyczą specjalistów technologicznych spośród 502 ankietowanych z Polski, biorących udział w ankiecie.
