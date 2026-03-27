Specjaliści IT korzystają z AI, ale jej nie ufają. Nowy raport z firm

Wprawdzie sztuczna inteligencja stała się w zasadzie standardowym narzędziem pracy w branży IT, to jednak zaufanie do niej za standard uznać jest trudno. Choć większość specjalistów korzysta z AI każdego dnia i docenia jej możliwości, wielu wciąż podchodzi do niej z dużą ostrożnością. Obawy o jakość kodu, bezpieczeństwo danych i przyszłość zawodową sprawiają, że relacja człowieka z technologią jest dziś bardziej skomplikowana niż kiedykolwiek.

Przeczytaj także: Co 4 pracownik IT boi się zastąpienia przez AI

Tylko 2 proc. firm IT zabrania używania sztucznej inteligencji w pracy

Według dostępnych danych w Polsce ze sztucznej inteligencji w codziennej pracy korzysta 14 proc. osób, jednak, pracując w podatnej na innowacje branży technologicznej, można odnieść wrażenie, że technologia ta jest wszechobecna. Potwierdzają to dane – z naszego raportu wynika, że ⅔ pracujących w IT korzysta z AI codziennie – mówi Marek Psiuk, CTO w No Fluff Jobs.



Część osób nie wyobraża sobie już pracy bez używania AI. Firmy IT w większości doskonale zdają sobie sprawę z powszechności stosowania tego typu narzędzi przez pracowników i wspierają tę transformację – stworzenie własnych wytycznych jest znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż pozostawienie tego procesu bez kontroli.

Co 3. specjalista IT obawia się zastąpienia przez sztuczną inteligencję

W wielu branżach AI nie tylko wspiera operacje, ale też zaczyna podważać dotychczasowe źródła przewagi konkurencyjnej. Zmienia sposób tworzenia produktów, obsługi klientów i podejmowania decyzji. To oznacza, że firmy wdrażają AI nie tylko po to, by robić więcej szybciej, ale także po to, by nie oddać rynku tym, którzy przebudują swój model działania – mówi Marek Psiuk, CTO w No Fluff Jobs.



Każdego dnia AI pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak coraz bardziej widać, że nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy w organizacjach. Sztuczna inteligencja część rzeczy przyspieszyła, ale w innych wciąż nie jest w stanie zastąpić człowieka i jeszcze długo nie zastąpi. To dobry znak, bo pokazuje, że technologia dalej może wspierać rozwój kariery, ale nie sprawia, że ludzka wiedza i doświadczenie tracą na znaczeniu.

Już 68 proc. osób zatrudnionych w branży IT w Polsce codziennie korzysta w pracy z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Co 5. używa ich kilka razy w tygodniu, a 7 proc. – parę razy w miesiącu. Aż 88 proc. wysoko ocenia ich przydatność, aledo wiarygodności i dokładności ich działania. To dane z najnowszego raportu „AI na rynku pracy IT” od No Fluff Jobs, największego polskiego portalu z widełkami w ogłoszeniach o pracy.Zaledwie 4 proc. specjalistów IT uważa, że narzędzia sztucznej inteligencji są w ich pracy zupełnie nieprzydatne, a 8 proc. ma do nich obojętny stosunek. Ograniczone zaufanie wobec tego typu wsparcia ma 37 proc. badanych, 21 proc. nie umie tego ocenić, a aż. Największe obawy budzą możliwość wygenerowania błędnego kodu (60 proc. odpowiedzi) oraz ryzyko wycieku danych udostępnianych AI (59 proc.).Jak wynika z badania, już, lecz także daje co do tego formalne wytyczne. W co 4. firmie zachęca się do używania AI, nie ma jednak żadnych wytycznych czy formalnej polityki w tym zakresie. W ⅕ przypadków pracodawca dopuszcza korzystanie z AI, ale nie zachęca do tego aktywnie i nie daje wytycznych.Zakaz korzystania z rozwiązań AI w pracy dotyczy tylkoprzedsiębiorstw. Natomiastbadanych specjalistów IT nie zna polityki swojego pracodawcy w tym zakresie.cieszy się największą popularnością ze wszystkich narzędzi sztucznej inteligencji w polskiej branży IT – korzysta z niego 63 proc. specjalistów badanych przez No Fluff Jobs. Kolejne pozycje zajmują:(46 proc.),(41 proc.),(33 proc.) oraz(24 proc.).Głównym celem, do którego specjaliści IT wykorzystują rozwiązania Ai, jest(77 proc. odpowiedzi). Dowykorzystuje je 60 proc. badanych, 54 proc. do. Nowych koncepcji lub technologii z pomocą AI szuka 53 proc. respondentów, a 51 proc. wspomaga się sztuczną inteligencją przy debugowaniu lub naprawianiu kodu. Prawie połowa badanych specjalistów IT wykorzystuje sztuczną inteligencją jakoZastąpienia w pracy przez sztuczną inteligencję obawia się. O swoją pozycję zawodową zdecydowanie nie obawia 16 proc. badanych, a 28 proc. raczej nie czuje obaw. Zdania na ten temat nie ma 23 proc.