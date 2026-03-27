Specjaliści IT korzystają z AI, ale jej nie ufają. Nowy raport z firm

2026-03-27 00:30

Wprawdzie sztuczna inteligencja stała się w zasadzie standardowym narzędziem pracy w branży IT, to jednak zaufanie do niej za standard uznać jest trudno. Choć większość specjalistów korzysta z AI każdego dnia i docenia jej możliwości, wielu wciąż podchodzi do niej z dużą ostrożnością. Obawy o jakość kodu, bezpieczeństwo danych i przyszłość zawodową sprawiają, że relacja człowieka z technologią jest dziś bardziej skomplikowana niż kiedykolwiek.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak często specjaliści IT korzystają z narzędzi sztucznej inteligencji?
  • Dlaczego mimo wysokiej użyteczności AI poziom zaufania do niej jest niski?
  • Czego najbardziej obawiają się pracownicy IT w kontekście sztucznej inteligencji?
  • W jaki sposób AI wpływa na codzienną pracę i poczucie bezpieczeństwa zawodowego?
Już 68 proc. osób zatrudnionych w branży IT w Polsce codziennie korzysta w pracy z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Co 5. używa ich kilka razy w tygodniu, a 7 proc. – parę razy w miesiącu. Aż 88 proc. wysoko ocenia ich przydatność, ale zaledwie 2 proc. ma pełne zaufanie do wiarygodności i dokładności ich działania. To dane z najnowszego raportu „AI na rynku pracy IT” od No Fluff Jobs, największego polskiego portalu z widełkami w ogłoszeniach o pracy.

Zaledwie 4 proc. specjalistów IT uważa, że narzędzia sztucznej inteligencji są w ich pracy zupełnie nieprzydatne, a 8 proc. ma do nich obojętny stosunek. Ograniczone zaufanie wobec tego typu wsparcia ma 37 proc. badanych, 21 proc. nie umie tego ocenić, a aż 40 proc. przyznaje, że im nie ufa. Największe obawy budzą możliwość wygenerowania błędnego kodu (60 proc. odpowiedzi) oraz ryzyko wycieku danych udostępnianych AI (59 proc.).

Tylko 2 proc. firm IT zabrania używania sztucznej inteligencji w pracy


Według dostępnych danych w Polsce ze sztucznej inteligencji w codziennej pracy korzysta 14 proc. osób, jednak, pracując w podatnej na innowacje branży technologicznej, można odnieść wrażenie, że technologia ta jest wszechobecna. Potwierdzają to dane – z naszego raportu wynika, że ⅔ pracujących w IT korzysta z AI codziennie – mówi Marek Psiuk, CTO w No Fluff Jobs.

Część osób nie wyobraża sobie już pracy bez używania AI. Firmy IT w większości doskonale zdają sobie sprawę z powszechności stosowania tego typu narzędzi przez pracowników i wspierają tę transformację – stworzenie własnych wytycznych jest znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż pozostawienie tego procesu bez kontroli.

Jak wynika z badania, już połowa pracodawców z sektora IT nie tylko zachęca do korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy, lecz także daje co do tego formalne wytyczne. W co 4. firmie zachęca się do używania AI, nie ma jednak żadnych wytycznych czy formalnej polityki w tym zakresie. W ⅕ przypadków pracodawca dopuszcza korzystanie z AI, ale nie zachęca do tego aktywnie i nie daje wytycznych.

Zakaz korzystania z rozwiązań AI w pracy dotyczy tylko 2 proc. przedsiębiorstw. Natomiast 4 proc. badanych specjalistów IT nie zna polityki swojego pracodawcy w tym zakresie.

Co 3. specjalista IT obawia się zastąpienia przez sztuczną inteligencję


Chat GPT cieszy się największą popularnością ze wszystkich narzędzi sztucznej inteligencji w polskiej branży IT – korzysta z niego 63 proc. specjalistów badanych przez No Fluff Jobs. Kolejne pozycje zajmują: rozwiązania AI od Google (46 proc.), GitHub (41 proc.), Claude Code (33 proc.) oraz Claude.ai (24 proc.).

Głównym celem, do którego specjaliści IT wykorzystują rozwiązania Ai, jest szukanie rozwiązań problemów (77 proc. odpowiedzi). Do pisania kodu wykorzystuje je 60 proc. badanych, 54 proc. do tworzenia lub utrzymywania dokumentacji. Nowych koncepcji lub technologii z pomocą AI szuka 53 proc. respondentów, a 51 proc. wspomaga się sztuczną inteligencją przy debugowaniu lub naprawianiu kodu. Prawie połowa badanych specjalistów IT wykorzystuje sztuczną inteligencją jako partnera do burzy mózgów.

Zastąpienia w pracy przez sztuczną inteligencję obawia się co 3. ankietowany. O swoją pozycję zawodową zdecydowanie nie obawia 16 proc. badanych, a 28 proc. raczej nie czuje obaw. Zdania na ten temat nie ma 23 proc.
W wielu branżach AI nie tylko wspiera operacje, ale też zaczyna podważać dotychczasowe źródła przewagi konkurencyjnej. Zmienia sposób tworzenia produktów, obsługi klientów i podejmowania decyzji. To oznacza, że firmy wdrażają AI nie tylko po to, by robić więcej szybciej, ale także po to, by nie oddać rynku tym, którzy przebudują swój model działania – mówi Marek Psiuk, CTO w No Fluff Jobs.

Każdego dnia AI pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak coraz bardziej widać, że nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy w organizacjach. Sztuczna inteligencja część rzeczy przyspieszyła, ale w innych wciąż nie jest w stanie zastąpić człowieka i jeszcze długo nie zastąpi. To dobry znak, bo pokazuje, że technologia dalej może wspierać rozwój kariery, ale nie sprawia, że ludzka wiedza i doświadczenie tracą na znaczeniu.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: badania pracowników, wdrożenia AI, automatyzacja procesów, nowe technologie, sztuczna inteligencja, AI, praca w IT, praca w branży IT, branża IT, rynek pracy specjalistów

