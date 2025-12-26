Niechlubne tradycje bożonarodzeniowe, czyli o marnowaniu żywności w liczbach

Świąteczne stoły uginają się od jedzenia, a kilka dni później jego ogromna część ląduje w koszu. Dane Too Good To Go pokazują, że aż 83 proc. Polaków marnuje jedzenie w okresie poświątecznym - wyrzucamy wtedy przeszło 61 tys. ton żywności. To ilość, którą można byłoby wypełnić 49 basenów olimpijskich.

Przeczytaj także: Marnotrawstwo żywności: tony żywności w koszu i 870 mln niedożywionych osób



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile jedzenia Polacy marnują w okresie świątecznym?

Jakie produkty trafiają do kosza najczęściej

Dlaczego wyrzucamy świąteczne potrawy?

Co zrobić z nadmiarem jedzenia po świętach?



Co marnujemy?

Dlaczego wyrzucamy?

W świątecznej gorączce jest pewien paradoks. Aż 75% z nas stara się ograniczać wydatki spożywcze, a równocześnie 83% przyznaje się do wyrzucania jedzenia w święta, czyli mówiąc wprost, do wyrzucania pieniędzy. Mamy nadzieję, że uświadomienie sobie skali problemu skłoni nas do bardziej przemyślanego podejścia do świąt, po których nic się nie zmarnuje - mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Country Director Too Good To Go w Polsce i w Czechach.

Święta, święta i… do kosza

Przeczytaj także: W marnowaniu żywności jesteśmy liderami UE