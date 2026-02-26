Nowe wyzwania dla globalnej gospodarki w 2026 roku

Rok 2026 przynosi globalnej gospodarce nowe wyzwania: rosnący interwencjonizm państwowy, niedobory kluczowych surowców oraz eskalację cyberkonfliktów związanych ze sztuczną inteligencją. Według raportu EY-Parthenon "Perspektywy geostrategiczne w 2026 roku", rywalizacja o kontrolę nad zasobami naturalnymi, takimi jak woda i metale ziem rzadkich, oraz zmiany w regulacjach handlowych i technologicznych będą kształtować otoczenie biznesowe na całym świecie. Jakie konsekwencje będą miały te trendy dla przedsiębiorstw, rządów i obywateli?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak interwencjonizm państwowy i nowe normy będą kształtować globalną gospodarkę w 2026 roku, wpływając na strategiczne sektory i łańcuchy dostaw.

Dlaczego sztuczna inteligencja i cyberkonflikty stają się kluczowym elementem bezpieczeństwa narodowego i infrastruktury krytycznej.

Jak niedobory wody i surowców naturalnych, zwłaszcza metali ziem rzadkich, prowadzą do geopolitycznych napięć i zmian w globalnym handlu.

Jakie wyzwania stoją przed Europą w kontekście samowystarczalności, zadłużenia i rosnących kosztów obronności.

Jak zmieniający się porządek światowy wpływa na koszty zadłużenia, politykę przemysłową i konkurencyjność regionów.

Interwencjonizm Państwowy i Nowe Normy

Sztuczna Inteligencja i Cyberkonflikty

Niedobory Wody i Surowców Naturalnych

Europa na Rozdrożu